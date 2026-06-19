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इस लो बजट फिल्म के शाहरुख खान ने माफ कर डाले लाखों रुपये, अब बॉक्स ऑफिस पर मचाई कमाई से तबाही

तारडे ने बताया, 'बिल 42 लाख रुपये का आया. हमारे पास इतने पैसे नहीं थे, न ही कोई ऐसा स्रोत था जिससे हम इसका इंतजाम कर सकें. हमने रेड चिलीज से संपर्क किया और अपनी स्थिति समझाई. हमने उन्हें बताया कि यह एक मराठी फिल्म है, एक क्षेत्रीय फिल्म है, और हमारा बजट सीमित है, लेकिन हम इसे बड़े पैमाने पर रिलीज करना चाहते थे और उनसे सहयोग का अनुरोध किया'. उन्होंने आगे बताया कि माफ की गई राशि 42-45 लाख रुपये के बीच थी.

तारदे ने बताया कि टीम ने शुरू में डीसीपी प्रक्रिया के लिए लगभग 12 लाख रुपये का बजट रखा था, लेकिन बाद में लगभग 42 लाख रुपये का अनुमान प्राप्त हुआ. डीसीपी वह प्रारूप है जो फिल्मों को सिनेमाघरों में प्रदर्शित करने के लिए आवश्यक है.

हैदराबाद: फिल्म की बॉक्स ऑफिस पर बड़ी सफलता के बाद शाहरुख खान द्वारा मराठी फिल्म 'देऊल बंद 2 ' के प्रति किए गए नेक काम का खुलासा हुआ है. फिल्म निर्माता प्रवीण तारदे के अनुसार, शाहरुख खान ने उनकी कंपनी रेड चिलीज एंटरटेनमेंट से फिल्म के डिजिटल सिनेमा पैकेज (डीसीपी) से जुड़े लगभग 42 लाख रुपये के बकाया को माफ करने का अनुरोध किया, जिससे फिल्म निर्माताओं को फिल्म को एक महत्वपूर्ण समय पर रिलीज करने में मदद मिली. फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 80 करोड़ रुपये से अधिक की कमाई की है.

फिल्म निर्माता ने बताया कि यह मामला आखिरकार शाहरुख खान तक पहुंचा, जिन्होंने फैसला लेने से पहले प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी ली. तारदे ने दावा किया कि खान की टीम ने उन्हें बताया कि यह फिल्म 'मुल्शी पैटर्न' बनाने वाली टीम द्वारा बनाई जा रही है, जिससे अभिनेता परिचित थे क्योंकि बाद में इसे 'अंतिम' के रूप में रीमेक किया गया था. 'देऊल बंद 2' के बारे में और अधिक जानने के बाद , जिसमें यह तथ्य भी शामिल था कि पैकेज तैयार होने के बावजूद निर्माता डीसीपी का शुल्क वहन नहीं कर सकते थे, खान ने कथित तौर पर हस्तक्षेप किया.

तारदे ने बताया कि शाहरुख खान का जवाब तुरंत आया. उन्होंने कहा, 'उन्होंने बस इतना कहा, 'उनका बिल माफ कर दीजिए'. उन्होंने उनसे कहा, 'यह एक मराठी फिल्म है. इन्हें डीसीपी दे दीजिए. भुगतान का हिसाब हम बाद में कर लेंगे. अगर फिल्म अच्छी हुई तो डीसीपी दे दीजिए।. उन्होंने मराठी सिनेमा के प्रति बहुत सम्मान दिखाया. उनके लिए फिल्म पैसे से ज्यादा महत्वपूर्ण थी. फिल्म की सफलता का श्रेय मैं इन सभी लोगों को देता हूं'.

उन्होंने आगे कहा कि शाहरुख खान ने उस समय समर्थन दिया जब किसी को नहीं पता था कि फिल्म कमर्शियल रूप से सफल होगी या नहीं. तारदे ने कहा कि देऊल बंद 2 अब 100 करोड़ रुपये के आंकड़े की ओर बढ़ रही है और व्यापक सराहना प्राप्त कर रही है, लेकिन जब प्रोजेक्ट की सफलता की कोई गारंटी नहीं थी. तब खान की मदद करने की इच्छा को हमेशा याद रखा जाएगा. इस भाव को अमूल्य बताते हुए उन्होंने कहा कि वे अभिनेता के प्रति हमेशा आभारी रहेंगे और आशा करते हैं कि भविष्य में कभी उन्हें व्यक्तिगत रूप से फिल्म दिखाएंगे.

फिल्म इंडस्ट्री ट्रैकर Sacnilk के अनुसार , देओल बंद 2 ने अब तक भारतीय बॉक्स ऑफिस पर लगभग 81.78 करोड़ रुपये कमाए हैं. 2015 की फिल्म की यह सीक्वल प्रवीण तारडे द्वारा लिखित और निर्देशित है. इसमें स्नेहल तारदे मुख्य भूमिका में हैं, जबकि दिग्गज अभिनेता मोहन जोशी ने मूल फिल्म से स्वामी समर्थ की अपनी भूमिका को दोहराया है.

कहानी किसानों की आत्महत्याओं से संबंधित है और आस्था और नास्तिकता के बीच संबंधों की पड़ताल करती है. फिल्म की थिएटर में सफलता के साथ-साथ तारडे ने रिलीज से पहले मिली मदद का भी ब्यौरा दिया है.