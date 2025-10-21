शाहरुख खान से रजनीकांत तक, बॉलीवुड और साउथ सेलेब्स ने ऐसे सेलिब्रेट की दिवाली, तस्वीरें देख खुश हो जाएगा दिल
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 21, 2025 at 12:53 PM IST
हैदराबाद: बॉलीवुड में दिवाली का खास महत्व है. इस दिन तमाम बॉलीवुड सितारे पहले तो बी-टाउन में होने वाली दिवाली पार्टी में एन्जॉय करते हैं और फिर जमकर दिवाली सेलिब्रेट करते हैं. हर बार की तरह इस बार भी बॉलीवुड और साउथ स्टार्स ने दिवाली पर जमकर जश्न किया और अपनी तस्वीरों से सोशल मीडिया को सजा दिया है. इसमें बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान से लेकर साउथ सुपरस्टार रजनीकांत तक का नाम शामिल हैं. चलिए देखते हैं किस स्टार ने कैसे सेलिब्रेट की दिवाली.
शाहरुख खान
शाहरुख खान ने दिवाली के मौके पर पत्नी गौरी खान की एक तस्वीर शेयर की हैं, जिसमें गौरी खान लक्ष्मी गणेश की पूजा करती दिख रही हैं. पत्नी के दिवाली पोस्ट को शेयर कर शाहरुख ने लिखा है, सभी को दिवाली मुबारक, लक्ष्मी आपका घर खुशियां और समृद्धि लाएं प्यार, रोशनी और शांति सभी को मिले'.
सिद्धार्थ-कियारा
सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी ने अपने पहले बच्चे के साथ अपनी पहली दिवाली सेलिब्रेट की है. सिड-कियारा ने दिवाली वाले दिन पीले रंग का एथनिक कॉस्ट्यूम पहन दिवाली मनाई.
माधुरी दीक्षित
बॉलीवुड की धक-धक गर्ल माधुरी ने दिवाली सेलिब्रेशन का खूबसूरत वीडियो शेयर किया है. दिवाली के मौके पर माधुरी ने रेड कलर का सूट पहना और अपने पप्पी को भी मैचिंग के कपड़े पहनाए. इस पोस्ट के साथ माधुरी ने अपने फैंस को दिवाली की शुभकामनाएं दी हैं.
अर्जुन रामपाल
बॉलीवुड के डैशिंग स्टार अर्जुन रामपाल ने अपनी फैमिली के साथ दिवाली मनाई और पत्नी गैब्रिएला के साथ दिवाली सेलिब्रेशन की तस्वीरें शेयर की हैं.
विक्की-कैटरीना
बॉलीवुड का पावर कपल विक्की कौशल और कैटरीना कैफ बहुत जल्द अपने पहले बच्चे के पेरेंट्स बनने वाले हैं. ऐसे में कपल ने इस बार अपने बच्चे के इंतजार में दिवाली सेलिब्रेट की है और एक तस्वीर शेयर की है, जिसमं वह हाथ में जलता दीया लिए हुए हैं.
अक्षय-ट्विंकल
बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्षय कुमार और ट्विंकल खन्ना ने इस बार दिवाली देश में नहीं बल्कि लंदन में मनाई है. वहां, अक्षय ने बेज कलर कुर्ता पायजामा और ट्विंकल ने पिंक रंग का सूट पहना हुआ है. अक्षय ने लिखा है, लंदन में दिवाली, आप सभी को शुभकामनाएं.
करण जौहर
फिल्ममेकर करण जौहर ने इस दिवाली अपने दोनों बच्चे यश और रूही संग खूब एन्जॉय किया. करण ने बच्चों संग तस्वीर शेयर कर लिखा है, सभी को दिवाली मुबारक, भगवान आपके जीवन में प्यार, खुशियां और रोशनी बनी रहे.
यश- राधिका
केजीएफ स्टार यश ने दिवाली के मौके पर अपनी स्वीट फैमिली के साथ एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें वह अपनी पत्नी और दोनों बच्चों संग एन्जॉय करते दिख रहे हैं.
इसके अलावा श्रद्धा कपूर, मौनी रॉय, कृति सेनन, अनन्या पांडे, टाइगर श्रॉफ, रश्मिका मंदाना, विजय देवराकोंडा, रजनीकांत, जैकलीन फर्नांडिस, कार्तिक आर्यन, वरुण धवन, रकुल प्रीत सिंह, वाणी कपूर ने दिवाली का त्योहार जमकर मनाया है.