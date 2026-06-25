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WATCH: शाहरुख खान मंगलुरु एयरपोर्ट पर स्पॉट, फ्लाइंग Kiss कर फैंस का किया अभिवादन

बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान मंगलुरु पहुंचे हैं. उन्हें पैप्स ने मंगलुरु एयरपोर्ट पर अपने कैमरे में कैद किया है.

Shah Rukh Khan
शाहरुख खान (IANS)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : June 25, 2026 at 8:04 PM IST

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हैदराबाद: बॉलीवुड के 'बादशाह' और 'किंग खान' के नाम से मशहूर शाहरुख खान आज (25 जून) मंगलुरु पहुंचे हैं. खबर है कि वह एक प्राइवेट इवेंट में शामिल होने के लिए मंगलुरु पहुंचे. बॉलीवुड सुपरस्टार की एक झलक देखने के लिए एयरपोर्ट के पास सैकड़ों फैंस जमा हो गए.

जैसे ही शाहरुख खान के मंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचने की खबर फैली, सुबह से ही कई फैंस एयरपोर्ट के पास जमा हो गए. सैकड़ों लोग अपने फेवरेट एक्टर की एक झलक पाने का इंतजार कर रहे थे. जब शाहरुख खान एयरपोर्ट टर्मिनल से बाहर निकले, तो फैंस ने अपनी खुशी जाहिर की. एयरपोर्ट से किंग खान की कई तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं.

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि जैसे ही शाहरुख खान एयरपोर्ट से बाहर निकले, सुरक्षाकर्मियों ने उन्हें घेर लिया और सुरक्षित उनकी गाड़ी तक पहुंचाया. साथ ही भीड़ से बचने के लिए सभी जरूरी सावधानियां बरती गईं.

कार में बैठने से पहले किंग खान ने एयरपोर्ट पर मौजूद सभी फैंस का अभिवादन किया. उन्होंने फ्लाइंग किस करते हुए फैंस को अपना प्यार दिया. लुक की बात करें तो एक्टर ने ब्लैक कलर की टी-शर्ट पर ब्राउन कलर का ब्लेजर कैरी किया हुआ था. उन्होंने ब्लैक सनग्लासेस और मैचिंग कैप भी पहनी थी.

एक फैन पेज ने मंगलुरु पुलिस का एक एडवाजरी शेयर किया है, जिसमें लिखा है, शाहरुख खान के दौरे से पहले, मंगलुरु पुलिस ने एक एडवाइज़री जारी की है जिसमें कहा गया है कि यह कार्यक्रम पूरी तरह से निजी है और इसमें केवल वैध पास वाले लोगों को ही प्रवेश की अनुमति होगी. अधिकारियों ने जनता से यह भी अनुरोध किया है कि वे कार्यक्रम स्थल के पास इकट्ठा न हों या सड़कों को अवरुद्ध न करें. इस दौरे के लिए विशेष सुरक्षा और यातायात व्यवस्था की गई है.

प्रोफेशनल की बात करें तो, शाहरुख खान अभी 'किंग' की शूटिंग में बिजी हैं. यह एक बहुप्रतीक्षित एक्शन फिल्म है जिसे सिद्धार्थ आनंद डायरेक्ट कर रहे हैं. इस प्रोजेक्ट में शाहरुख खान अपनी बेटी सुहाना खान के साथ स्क्रीन शेयर करते नजर आएंगे. इसमें दीपिका पादुकोण की भी अहम भूमिका है. यह शानदार फिल्म इसी साल दिसंबर में सिनेमाघरों में रिलीज होगी.

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