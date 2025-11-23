ETV Bharat / entertainment

WATCH: 26/11, पहलगाम टेररिस्ट अटैक और दिल्ली ब्लास्ट पर बोले शाहरुख खान- हमारे हीरो की शहादत बेकार न जाए

26/11 के टेररिस्ट अटैक, पहलगाम टेररिस्ट अटैक और दिल्ली ब्लास्ट पर शाहरुख खान की प्रतिक्रिया सामने आई है. देखें क्या बोले 'किंग खान'...

Shah Rukh Khan
शाहरुख खान (IANS)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : November 23, 2025 at 11:01 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

मुंबई: बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान ने शनिवार, 23 को ग्लोबल पीस ऑनर्स इवेंट 2025 में शामिल हुए. इस दौरान उन्होंने 26/11 को हुए हमले आतंकी हमले, पहलगाम आतंकवादी हमले और दिल्ली ब्लास्ट में शहीद हुए लोगों तो श्रद्धांजलि दी.

ग्लोबल पीस ऑनर्स 2025 में बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान, रणवीर सिंह, एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस, नीता अंबानी और एंटरटेनमेंट और पॉलिटिकल दुनिया के कई दूसरे लोग शनिवार को ग्लोबल पीस ऑनर्स 2025 के लिए एक साथ आए. स्टेज पर सिंगर शंकर महादेवन भी थे, जिन्होंने हिंदुस्तानी गाना गाकर सबको देशभक्ति में डुबो दिया.

शाहरुख खान ने लोगों को संबोधित करते हुए देश के सैनिकों और जवानों को श्रद्धांजलि दी और उनके गर्व, हिम्मत और मूल्यों पर ज़ोर दिया. उन्होंने ने कहा, '26/11 के आतंकवादी हमले, पहलगाम आतंकवादी हमले और हाल ही में हुए दिल्ली धमाकों में अपनी जान गंवाने वाले बेगुनाह लोगों को मेरी विनम्र श्रद्धांजलि और इन हमलों में शहीद हुए हमारे बहादुर सुरक्षाकर्मियों को मेरा सम्मानपूर्ण सलाम.'

शाहरुख खान ने कहा, 'आज, मुझे देश के बहादुर सैनिकों और जवानों के लिए ये चार खूबसूरत लाइनें सुनाने के लिए कहा गया है. जब कोई आपसे पूछे कि आप क्या करते हैं, तो गर्व से कहें कि मैं देश की रक्षा करता हूं. अगर कोई आपसे पूछे कि आप कितना कमाते हैं, तो थोड़ा मुस्कुराएं और कहें, मैं 1.4 बिलियन लोगों की दुआएं कमाता हूं. और अगर वे मुड़कर आपसे फिर पूछें, क्या आपको कभी डर नहीं लगता? उनकी आंखों में देखें और कहें, 'जो हम पर हमला करते हैं, उन्हें इसका एहसास होता है.'

उन्होंने आगे कहा, 'आइए हम सब मिलकर शांति की ओर कदम बढ़ाएं. आइए हम अपने आस-पास की जाति, पंथ और भेदभाव को भूलकर इंसानियत के रास्ते पर चलें ताकि हमारे देश की शांति के लिए हमारे हीरो की शहादत बेकार न जाए.'

इस इवेंट में इन जानी-मानी हस्तियों ने 26/11 के आतंकी हमलों के हीरो और कश्मीर में पहलगाम हमलों के पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी. इसे दिव्यज फाउंडेशन ने आयोजित किया था और अमृता फडणवीस ने इसे लीड किया था.

यह भी पढ़ें:

TAGGED:

SHAH RUKH KHAN TERRORIST ATTACKS
SHAH RUKH KHAN ON DELHI BLASTS
SHAH RUKH KHAN GLOBAL PEACE 2025
शाहरुख खान
SHAH RUKH KHAN

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

केसर कैंसर के मरीजों के लिए औषधि के समान, जानें कि अगर आप इसे ज्यादा खाते हैं तो क्या होगा

इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयरः असम की चाय और आयुर्वेदिक स्टॉल बना आकर्षण का केंद्र

ठंड की दस्तक से बढ़ गए बीपी और ब्रेन स्ट्रोक के मरीज, जानिए डॉक्टर से कारण, लक्षण और बचाव के उपाय

IND vs SA: भारत-दक्षिण अफ्रीका के बीच होगी टक्कर, पिच रिपोर्ट के साथ जानें दोनों की संभावित प्लेइंग-11

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.