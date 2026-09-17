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शाहरुख खान का बप्पा की आरती करते वीडियो वायरल, जानें 'किंग खान' को देख क्या बोले यूजर्स

इस अवसर पर, 'किंग खान' ने एक चमकदार सफेद शर्ट और काले रंग की पैंट पहनकर अपना लुक सादा रखा. अंबानी परिवार और अन्य गेस्ट बप्पा के चारों ओर इकट्ठे हुए और अभिनेता समारोह में बेहद सिंपल दिखाई दे रहे थे.

वायरल वीडियो में सुपरस्टार मुकेश अंबानी गणपति प्रतिमा के सामने आरती करते नजर आ रहे हैं. उनके बाद नीता अंबानी, मुकेश अंबानी, अनंत अंबानी, राधिका मर्चेंट और ईशा अंबानी ने भी बारी-बारी से आरती की.

हैदराबाद: देशभर में इस वक्त गणपति सेलिब्रेशन की धूम है. हाल ही में गणेश चतुर्थी के मौके पर पूरा देश जगमगा उठा था. वहीं, मुकेश अंबानी के गणेश चतुर्थी सेलिब्रेशन में कई बॉलीवुड स्टार्स ने दस्तक दी थी. सलमान खान समेत कई स्टार्स यहां पैपराजी को पोज देते हुए पहुंचे थे. लेकिन अभिनेता शाहरुख खान गणेश चतुर्थी समारोह में पैपराजी से दूर चुपचाप प्रवेश किया. अब एंटिलिया स्टेडियम के अंदर से एक वीडियो सामने आया है. जिसमें सुपरस्टार को गणपति आरती करते हुए देखा गया है. अभिनेता अंबानी परिवार और अन्य मेहमानों के साथ आरती में शामिल होते नजर आए.

शाहरुख खान की मौजूदगी खास तौर पर ध्यान खींचने वाली थी, क्योंकि उन्होंने इवेंट में प्रवेश करते समय पैपराजी से बचने की कोशिश की, जहां कई बॉलीवुड हस्तियों ने एंटिलिया के बाहर फोटोग्राफरों के लिए पोज दिया, वहीं सुपरस्टार ने चुपचाप प्रवेश किया. हालांकि, समारोह से उनकी कुछ झलकियां ऑनलाइन सामने आ चुकी हैं.

बप्पा की पूजा से आए वीडियो में शाहरुख खान, नीता अंबानी के बगल में खड़े नजर आ रहे हैं, जबकि रणवीर सिंह भी आरती करके दिख रहे हैं. रणवीर ने पारंपरिक सफेद कुर्ता-पायजामा के साथ नेहरू जैकेट पहनी थी.

शाहरुख खान को देख उनके फैंस खुश हो गए हैं. वीडियो के कमेंट बॉक्स में कई फैंस ने शाहरुख के लिए रेड हार्ट इमोजी पोस्ट किये हैं. एक फैन ने उन्हें एंजल बताया है. कई यूजर्स ऐसे हैं, जिन्होंने कमेंट बॉक्स में हाथ जोड़ने वाले इमोजी पोस्ट किए हैं.

अंबानी परिवार के गणेश चतुर्थी समारोह में सलमान खान, कैटरीना कैफ, विक्की कौशल, रणबीर कपूर, आलिया भट्ट, करीना कपूर, सैफ अली खान, जाह्नवी कपूर और अन्य सहित कई बॉलीवुड सितारों ने शिरकत की , जिन्होंने उत्सव में भाग लिया और भगवान गणेश से आशीर्वाद लिया.

वहीं, शाहरुख खान के वर्कफ्रंट की बात करें तो, शाहरुख खान 'किंग' में नजर आएंगे. सिद्धार्थ आनंद द्वारा निर्देशित इस फिल्म में अभिषेक बच्चन, सुहाना खान, अभय वर्मा और रानी मुखर्जी समेत कई अन्य कलाकार अहम भूमिकाओं में नजर आने वाले हैं. 'किंग' 24 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है.