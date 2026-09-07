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बजट 300 करोड़, कमाई 1100 करोड़ के पार, शाहरुख की इस एक्शन-थ्रिलर के 3 साल पूरे, दिलाया था 'किंग खान' को पहला नेशनल अवार्ड

हैदराबाद: बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान का आज भी फिल्म इंडस्ट्री में अपनी हिट फिल्मों से दबदबा है. बीते तीन दशक से भी ज्यादा समय से 'किंग खान' ने स्टारडम की बादशाहत अपने पास रखी हुई है. हालांकि अपने फिल्मी करियर में शाहरुख ने कई फ्लॉप फिल्में भी दीं, लेकिन कभी भी हिम्मत नहीं हारी. साल 2016 से 2022 तक 'बादशाह' का करियर ढलान पर जा रहा था. लोगों ने यहां तक कह दिया था कि अब शाहरुख का कमबैक मुश्किल है, लेकिन कोविड काल के बाद शाहरुख की किस्मत खुली और साल 2023 में उन्होंने तीन सुपरहिट फिल्में, जिसमें वो ब्लॉकबस्टर फिल्म भी शामिल है, जिसने एक्टर को उनके 30 साल से ज्यादा लंबे करियर में पहली बार नेशनल अवार्ड दिलवाया. यह फिल्म शाहरुख के करियर की अब तक की सबसे कमाऊ फिल्म साबित हुई है. आज इस फिल्म ने अपनी रिलीज के तीन साल पूरे कर लिए हैं.

शाहरुख खान की किस फिल्म ने किए 3 साल पूरे?

दरअसल, आज से तीन साल पहले 7 सितंबर 2023 को शाहरुख खान की एक्शन-थ्रिलर फिल्म जवान रिलीज हुई थी. इस फिल्म का निर्देशन साउथ फिल्मों के नौजवान डायरेक्टर अरुण कुमार एटली ने किया था. यह पहली बार था, जब एटली ने इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के सबसे अमीर एक्टर के साथ काम किया था. शाहरुख को एटली का काम बहुत पसंद है, इसलिए उन्होंने उनके साथ काम करना ठीक समझा. एटली ने अपने करियर में सिर्फ 6 फिल्में डायरेक्ट की है, जिसमें बॉलीवुड फिल्म जवान भी शामिल है. एटली की हिट फिल्मों में मुगापुथगम, राजा रानी, थेरी, मर्सल और बिगिल शामिल हैं. अब एटली साउथ सुपस्टार अल्लू अर्जुन के साथ राका बना रहे हैं.

क्या है फिल्म की कहानी?

जवान की कहानी देश के हर उस इंसान से जुड़ी है, जो सिस्टम में फैले भ्रष्टाचार से परेशान है. कहानी पिता-पुत्र देश में हो रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ते हैं. शाहरुख ने फिल्म में पिता (कैप्टन विक्रम राठौड़) और पुत्र (आजाद, महिला जेल का जेलर) दोनों का रोल किया है. फिल्म में दीपिका पादुकोण और नयनतारा लीड एक्ट्रेस के रोल में दिखीं. जबकि साउथ फिल्मों के बेहतरीन एक्टर विजय सेतुपति ने फिल्म में 'काली' का निगेटिव किरदार निभाया है. अन्य कलाकारों में सुनील ग्रोवर, प्रियामणि, सान्या मल्होत्रा, योगी बाबू, एजाज खान और रिद्धि डोगरा नजर आए. वहीं, फिल्म में संजय दत्त ने स्पेशल अपीयरेंस दी है. फिल्म का संगीत पॉपुलर कंपोजर अनिरुद्ध रविचंदर ने दिया है.