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बजट 300 करोड़, कमाई 1100 करोड़ के पार, शाहरुख की इस एक्शन-थ्रिलर के 3 साल पूरे, दिलाया था 'किंग खान' को पहला नेशनल अवार्ड

शाहरुख खान की इस फिल्म को साउथ के इस नौजवान डायरेक्टर ने बनाया था, जिसकी सभी फिल्में हिट हुई हैं.

3 Years Of Jawan
जवान के तीन साल पूरे (Screen Grab)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 7, 2026 at 4:59 PM IST

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हैदराबाद: बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान का आज भी फिल्म इंडस्ट्री में अपनी हिट फिल्मों से दबदबा है. बीते तीन दशक से भी ज्यादा समय से 'किंग खान' ने स्टारडम की बादशाहत अपने पास रखी हुई है. हालांकि अपने फिल्मी करियर में शाहरुख ने कई फ्लॉप फिल्में भी दीं, लेकिन कभी भी हिम्मत नहीं हारी. साल 2016 से 2022 तक 'बादशाह' का करियर ढलान पर जा रहा था. लोगों ने यहां तक कह दिया था कि अब शाहरुख का कमबैक मुश्किल है, लेकिन कोविड काल के बाद शाहरुख की किस्मत खुली और साल 2023 में उन्होंने तीन सुपरहिट फिल्में, जिसमें वो ब्लॉकबस्टर फिल्म भी शामिल है, जिसने एक्टर को उनके 30 साल से ज्यादा लंबे करियर में पहली बार नेशनल अवार्ड दिलवाया. यह फिल्म शाहरुख के करियर की अब तक की सबसे कमाऊ फिल्म साबित हुई है. आज इस फिल्म ने अपनी रिलीज के तीन साल पूरे कर लिए हैं.

शाहरुख खान की किस फिल्म ने किए 3 साल पूरे?

दरअसल, आज से तीन साल पहले 7 सितंबर 2023 को शाहरुख खान की एक्शन-थ्रिलर फिल्म जवान रिलीज हुई थी. इस फिल्म का निर्देशन साउथ फिल्मों के नौजवान डायरेक्टर अरुण कुमार एटली ने किया था. यह पहली बार था, जब एटली ने इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के सबसे अमीर एक्टर के साथ काम किया था. शाहरुख को एटली का काम बहुत पसंद है, इसलिए उन्होंने उनके साथ काम करना ठीक समझा. एटली ने अपने करियर में सिर्फ 6 फिल्में डायरेक्ट की है, जिसमें बॉलीवुड फिल्म जवान भी शामिल है. एटली की हिट फिल्मों में मुगापुथगम, राजा रानी, थेरी, मर्सल और बिगिल शामिल हैं. अब एटली साउथ सुपस्टार अल्लू अर्जुन के साथ राका बना रहे हैं.

क्या है फिल्म की कहानी?

जवान की कहानी देश के हर उस इंसान से जुड़ी है, जो सिस्टम में फैले भ्रष्टाचार से परेशान है. कहानी पिता-पुत्र देश में हो रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ते हैं. शाहरुख ने फिल्म में पिता (कैप्टन विक्रम राठौड़) और पुत्र (आजाद, महिला जेल का जेलर) दोनों का रोल किया है. फिल्म में दीपिका पादुकोण और नयनतारा लीड एक्ट्रेस के रोल में दिखीं. जबकि साउथ फिल्मों के बेहतरीन एक्टर विजय सेतुपति ने फिल्म में 'काली' का निगेटिव किरदार निभाया है. अन्य कलाकारों में सुनील ग्रोवर, प्रियामणि, सान्या मल्होत्रा, योगी बाबू, एजाज खान और रिद्धि डोगरा नजर आए. वहीं, फिल्म में संजय दत्त ने स्पेशल अपीयरेंस दी है. फिल्म का संगीत पॉपुलर कंपोजर अनिरुद्ध रविचंदर ने दिया है.

शाहरुख की सबसे कमाऊ फिल्म

सैकनिल्क के अनुसार, जवान ने भारत में 75 करोड़ रुपये और वर्ल्डवाइड 129 करोड़ रुपये से ओपनिंग ली थी. जवान शाहरुख के करियर की अब तक की सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्म है. फिल्म जवान का वर्ल्डवाइड ग्रॉस कलेक्शन 1160 करोड़ रुपये और इंडिया ग्रॉस कलेक्शन 760.00 करोड़ रुपये का है. जवान ने ओवरसीज में 400 करोड़ रुपये (ग्रॉस) कमाए थे. वैसे जवान का भारत में नेट कलेक्शन 640.25 करोड़ रुपये है. जवान बॉलीवुड की चौथी सबसे कमाऊ फिल्म है. वह दंगल और धुरंधर के दोनों पार्ट से पीछे है.

फिल्म ने दिलाया शाहरुख को पहली बार नेशनल अवार्ड

शाहरुख खान को फिल्म इंडस्ट्री में 34 साल हो चुके हैं. इस दौरान उन्होंने दिवाना, डर, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, दिल तो पागल है, कुछ-कुछ होता है, कभी खुशी कभी गम और देवदास जैसी सुपरहिट फिल्में दी हैं, लेकिन एक्टर की झोली में नेशनल फिल्म अवार्ड जवान से आया. शाहरुख खान को 23 सितंबर 2025 को 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में बेस्ट एक्टर की कैटेगरी के लिए यह अवार्ड मिला. शाहरुख ने यह अवार्ड 12वीं फेल के एक्टर विक्रांत मैसी के साथ साझा किया था.

शाहरुख खान की अपकमिंग फिल्में

शाहरुख खान ने साल 2023 के आखिर में फिल्म डंकी रिलीज की थी, जो बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई. तब से वह किसी भी फिल्म में नहीं दिखे हैं. किंग खान के फैंस को उनकी अगली फिल्म किंग का इंतजार है. किंग 24 दिसंबर 2026 को रिलीज होगी. यह एक मल्टी स्टारर फिल्म बताई जा रही है, जिसमें अभिषेक बच्चन और अरशद वारसी समेत कई स्टार्स नजर आने वाले हैं. फिल्म में सुहाना खान भी अहम रोल में होंगी. यह पहली बार होगा जब शाहरुख खान अपनी बेटी सुहाना के साथ फिल्म स्क्रीन पर साथ में नजर आएंगे. अगर आप किंग का टीजर देखना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें.

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