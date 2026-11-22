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'मेरे पापा ने टेररिस्ट को देखा था और मैंने कसाब को': ग्लोबल पीस ऑनर्स में 26/11 की सर्वाइवर से मिले SRK, पूछा गया ये सवाल

26/11 की सर्वाइवर देविका रोटावन से मिले शाहरुख खान ( IANS )

हैदराबाद: बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान शनिवार को ग्लोबल पीस ऑनर्स 2026 में शामिल हुए. एक्टर ने आतंकवादी हमलों में जान गंवाने वालों और देश की रक्षा करते हुए शहीद हुए सुरक्षाकर्मियों को भी श्रद्धांजलि दी. अपने भाषण के दौरान किंग खान ने 26/11 के मुंबई हमलों, पहलगाम आतंकी हमले और हाल ही में हुए दिल्ली धमाकों में जान गंवाने वाले बेगुनाह लोगों को याद किया. उन्होंने इस हमले की एक सर्वाइवर से बातचीत भी की और आतंकवादी अजमल कसाब के खिलाफ कोर्ट में गवाही देने की हिम्मत की तारीफ भी की.

शाहरुख खान ने 26/11 हमलों में सबसे कम उम्र की सर्वाइवर देविका रोटावन से भी बात की. देविका ने याद किया कि उस भयानक रात में उन्होंने क्या देखा था, और कैसे उन्होंने अजमल कसाब के खिलाफ गवाही देने की हिम्मत जुटाई.