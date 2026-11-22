'मेरे पापा ने टेररिस्ट को देखा था और मैंने कसाब को': ग्लोबल पीस ऑनर्स में 26/11 की सर्वाइवर से मिले SRK, पूछा गया ये सवाल
शाहरुख खान मुंबई में ग्लोबल पीस ऑनर्स इवेंट में शामिल हुए. उन्होंने 22/11 के हमले में शहीद हुए बहादुर सैनिकों को श्रद्धांजलि दी.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 22, 2026 at 1:35 PM IST
हैदराबाद: बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान शनिवार को ग्लोबल पीस ऑनर्स 2026 में शामिल हुए. एक्टर ने आतंकवादी हमलों में जान गंवाने वालों और देश की रक्षा करते हुए शहीद हुए सुरक्षाकर्मियों को भी श्रद्धांजलि दी. अपने भाषण के दौरान किंग खान ने 26/11 के मुंबई हमलों, पहलगाम आतंकी हमले और हाल ही में हुए दिल्ली धमाकों में जान गंवाने वाले बेगुनाह लोगों को याद किया. उन्होंने इस हमले की एक सर्वाइवर से बातचीत भी की और आतंकवादी अजमल कसाब के खिलाफ कोर्ट में गवाही देने की हिम्मत की तारीफ भी की.
शाहरुख खान ने 26/11 हमलों में सबसे कम उम्र की सर्वाइवर देविका रोटावन से भी बात की. देविका ने याद किया कि उस भयानक रात में उन्होंने क्या देखा था, और कैसे उन्होंने अजमल कसाब के खिलाफ गवाही देने की हिम्मत जुटाई.
Words that inspire, words that empower. ❤️ @iamsrk @Divyajfound #globalpeacehonours2026 #Mumbai #GatewayofIndia https://t.co/JLvHJsUdrb— Shah Rukh Khan Universe Fan Club (@SRKUniverse) November 21, 2026
शाहरुख ने पूछा, "9 साल की उम्र में, इतनी कम उम्र में, आपको गवाही के लिए कोर्ट में बुलाया गया था और आपने गवाही दी. और मैं सच में पर्सनली जानना चाहता हूं, क्योंकि हमें आपकी कहानी से हिम्मत मिलेगी, कि उस उम्र में, आपमें कोर्ट में जाकर सबके सामने गवाही देने की इतनी हिम्मत कैसे आई?"
सवाल का जवाब देते हुए देविका ने याद किया कि हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद वह राजस्थान में अपने गांव लौट आई थी. कुछ समय बाद, उसके परिवार को मुंबई क्राइम ब्रांच से कॉल आया और उसे कोर्ट में पेश होकर गवाही देने के लिए कहा गया.
In the presence of CM Devendra Fadnavis, actor Shah Rukh Khan shared an emotional interaction with 26/11 terror attack survivor Devika Rotawan at the ‘Global Peace Honours 2026’, organised by Divyaj Foundation. On this occasion, Devika Rotawan was honoured with the ‘Global Peace Honours 2026’. Union Minister Piyush Goyal, DCM Eknath Shinde, DCM Sunetra Ajit Pawar, Minister Pankaja Munde, Chairman of Hinduja Group, Ashok Hinduja, Lokmat Media Group Chairman Vijay Darda, MD & CEO of IHCL, Puneet Chhatwal and other dignitaries were present. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या प्रमुख उपस्थितीत दिव्यज फाउंडेशनच्या वतीने आयोजित ‘ग्लोबल पीस ऑनर्स 2026’ या सोहळ्यात 26/11 च्या दहशतवादी हल्ल्यातून बचावलेल्या देविका रोटावन यांच्याशी अभिनेते शाहरुख खान यांनी भावनिक संवाद साधला. यावेळी देविका रोटावन यांना ‘ग्लोबल पीस ऑनर्स 2026’ने सन्मानित करण्यात आले. यावेळी केंद्रीय मंत्री पियुष गोयल, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार, मंत्री पंकजा मुंडे, हिंदुजा समूहाचे अध्यक्ष अशोक हिंदुजा, लोकमत मीडिया समूहाचे अध्यक्ष विजय दर्डा, इंडियन हॉटेल्स कंपनी लिमिटेडचे व्यवस्थापकीय संचालक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी पुनीत छटवाल व इतर मान्यवर उपस्थित होते. @Dev_Fadnavis @PiyushGoyal @mieknathshinde @SunetraA_Pawar @Pankajamunde @iamsrk @fadnavis_amruta @Divyajfound @vijayjdarda @hindujagroup #Maharashtra #DevendraFadnavis #GlobalPeaceHonours— CMO Maharashtra (@CMOMaharashtra) November 21, 2026
देविका ने कहा, "सर, जब मुझे हॉस्पिटल से छुट्टी मिली, तो मैं अपने राजस्थान के गांव चली गई. कुछ समय बाद, हमें मुंबई क्रिमिनल्स ऑफिस से कॉल आया. उन्होंने कहा, क्या तुम कोर्ट आकर गवाही दोगे? हमने कहा कि हम तैयार हैं. मेरे पापा ने दोनों टेररिस्ट को देखा था. और मैंने कसाब को देखा था."
देविका ने आगे कहा कि इस स्थिति का सामना करने की हिम्मत देने का क्रेडिट उनके पिता को जाता है. उन्होंने याद किया कि कैसे उन्होंने मुश्किलों के बावजूद हमेशा उन्हें सच के साथ खड़े रहने के लिए हिम्मत दी.
इस इवेंट में कई जानी-मानी हस्तियां शामिल हुईं, जिनमें क्रिकेट लेजेंड सचिन तेंदुलकर और एक्टर रणवीर सिंह, सुनील शेट्टी और विक्रांत मैसी वगैरह शामिल थे. देविका रोटावन को ग्लोबल पीस ऑनर्स 2026 में उनकी हिम्मत के लिए सम्मानित किया गया. वह 26/11 मुंबई आतंकी हमलों की सबसे कम उम्र की सर्वाइवर और एक खास चश्मदीद थीं.