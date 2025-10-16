ETV Bharat / entertainment

'कुछ-कुछ होता है' के 27 साल पूरे, सामने आईं BTS तस्वीरें, शाहरुख-काजोल-रानी की दिखी खूबसूरत केमिस्ट्री

हैदराबाद: शाहरुख खान, काजोल और रानी मुखर्जी स्टारर रोमांटिक-ड्रामा फिल्म कुछ-कुछ होता है एक ब्लॉकबस्टर फिल्म है, जो कि करण जौहर की डायरेक्टोरियल डेब्यू फिल्म है. इस फिल्म से करण जौहर ने बतौर निर्देशक फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा था. यह दूसरी बार था जब करण जौहर ने शाहरुख और काजोल की जोड़ी के साथ काम किया था. इससे पहले वह फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे (1995) में काम कर चुके हैं. आज 16 अक्टूबर को करण जौहर ने फिल्म कुछ-कुछ होता है के 27 साल पूरे होने पर एक पोस्ट शेयर किया है. इस पोस्ट में करण ने फिल्म के सेट से कुछ अनदेखी तस्वीरें या कहें बीटीएस तस्वीरें भी शेयर की हैं.

कुछ-कुछ होता है के 27 साल पूरे

करण जौहर ने आज 16 अक्टूबर को फिल्म कुछ-कुछ होता है का एक पोस्ट शेयर किया है, जिसमें लिखा है, 27 साल, कुछ-कुछ होता है के सेट से कुछ खूबसूरत और शानदार यादगार, एक ऐसा सेट जो प्यार, बहुत ज्यादा मस्ती और खुशियों से भरा हुआ था, इस फिल्म को प्यार देने के लिए हरेक का शुक्रिया, यह मेरे लिए बहुत मायने रखता है'. करण जौहर ने इस पोस्ट के साथ फिल्म सेट से तस्वीरों की एक सीरीज शेयर की है, जिसने यादें ताजा कर दी हैं. पहली तस्वीर में करण जौहर अपनी फिल्म के लीड एक्टर्स शाहरुख खान और रानी मुखर्जी के साथ बैठे दिख रहे हैं.