'कुछ-कुछ होता है' के 27 साल पूरे, सामने आईं BTS तस्वीरें, शाहरुख-काजोल-रानी की दिखी खूबसूरत केमिस्ट्री

आज 16 अक्टूबर को करण जौहर ने फिल्म कुछ-कुछ होता है के 27 साल पूरे होने पर एक पोस्ट शेयर किया है.

Kuch Kuch Hota Hai Completes 27 yrs
'कुछ-कुछ होता है' के 27 साल पूरे, (ANI)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : October 16, 2025 at 2:17 PM IST

3 Min Read
हैदराबाद: शाहरुख खान, काजोल और रानी मुखर्जी स्टारर रोमांटिक-ड्रामा फिल्म कुछ-कुछ होता है एक ब्लॉकबस्टर फिल्म है, जो कि करण जौहर की डायरेक्टोरियल डेब्यू फिल्म है. इस फिल्म से करण जौहर ने बतौर निर्देशक फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा था. यह दूसरी बार था जब करण जौहर ने शाहरुख और काजोल की जोड़ी के साथ काम किया था. इससे पहले वह फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे (1995) में काम कर चुके हैं. आज 16 अक्टूबर को करण जौहर ने फिल्म कुछ-कुछ होता है के 27 साल पूरे होने पर एक पोस्ट शेयर किया है. इस पोस्ट में करण ने फिल्म के सेट से कुछ अनदेखी तस्वीरें या कहें बीटीएस तस्वीरें भी शेयर की हैं.

कुछ-कुछ होता है के 27 साल पूरे

करण जौहर ने आज 16 अक्टूबर को फिल्म कुछ-कुछ होता है का एक पोस्ट शेयर किया है, जिसमें लिखा है, 27 साल, कुछ-कुछ होता है के सेट से कुछ खूबसूरत और शानदार यादगार, एक ऐसा सेट जो प्यार, बहुत ज्यादा मस्ती और खुशियों से भरा हुआ था, इस फिल्म को प्यार देने के लिए हरेक का शुक्रिया, यह मेरे लिए बहुत मायने रखता है'. करण जौहर ने इस पोस्ट के साथ फिल्म सेट से तस्वीरों की एक सीरीज शेयर की है, जिसने यादें ताजा कर दी हैं. पहली तस्वीर में करण जौहर अपनी फिल्म के लीड एक्टर्स शाहरुख खान और रानी मुखर्जी के साथ बैठे दिख रहे हैं.

करण जौहर ने शेयर की BTS तस्वीरें

दूसरी तस्वीर में करण फिल्म की एक्ट्रेस काजोल को उनकी शादी का सीन समझा रहे हैं. तीसरी तस्वीर में करण, शाहरुख और रानी का इंटेस लुक दिख रहा है. चौथी तस्वीर में काजोल फिल्म की टीम के साथ दिख रही हैं. पांचवीं तस्वीर में करण जौहर फिल्म की अंजली (काजोल) की मां रीमा लागू को सीन समझा रहे हैं. छठी तस्वीर में अनुपम खेर, अर्चना पूरन सिंह और शाहरुख की एक सीन में मस्ती दिख रही है. सातवीं तस्वीर करण जौहर अपनी फिल्म के लीड हीरो राहुल (शाहरुख) को एक रोमांटिक सीन समझा रहे हैं. इसके बाद करण की शाहरुख, काजोल के साथ तस्वीरें हैं. और आखिरी तस्वीर में सॉन्ग कोई मिल गया के सेट पर शाहरुख, रानी और कोरियोग्राफर फराह खान दिख रही हैं.

बता दें, 16 अक्टूबर 1998 को रिलीज हुई फिल्म कुछ-कुछ होता है ने वर्ल्डवाइड 90 करोड़ रुपये से ज्यादा का कलेक्शन किया था. फिल्म में सलमान खान का कैमियो था, जिसने बॉक्स ऑफिस पर आग लगा दी थी.

TAGGED:

KUCH KUCH HOTA HAI
KUCH KUCH HOTA HAI 27 YRS
SHAH RUKH KHAN
करण जौहर
KARAN JOHAR

