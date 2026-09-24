शाहरुख खान की नेटवर्थ में 2500 करोड़ रु तक की गिरावट, फिर भी बादशाहत कायम, देखें लिस्ट में कौन किस नंबर पर
शाहरुख खान की पिछले साल नेटवर्थ 12,490 करोड़ रुपये थी, जो अब घट चुकी है.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 24, 2026 at 3:05 PM IST
हैदराबाद: हुरुन इंडिया रिच लिस्ट की ताजा रिपोर्ट के अनुसार, बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान की संपत्ति में काफी गिरावट आई है. हालांकि टॉप पर उनका स्थान बरकरार है. 60 साल के शाहरुख खान एक बार फिर भारत के सबसे अमीर अभिनेता हैं. हुरुन के अनुमान के मुताबिक, 2026 में उनकी कुल संपत्ति 10,000 करोड़ रुपये है, जो एक साल पहले 12,490 करोड़ रुपये थी. यह गिरावट चौंकाने वाली है, लेकिन शाहरुख और उनसे नीचे के अभिनेताओं के बीच का अंतर अभी भी काफी बड़ा है.
जैसा कि लिस्ट में बताया गया है, 2,490 करोड़ रुपये की गिरावट से बॉलीवुड के सबसे धनी अभिनेताओं के लिस्ट में कोई बदलाव नहीं आया है. दिग्गज अभिनेता अमिताभ बच्चन 4,000 करोड़ रुपये की अनुमानित संपत्ति के साथ दूसरे स्थान पर हैं. उनके बाद अभिनेता सलमान खान 3,000 करोड़ रुपये और अभिनेता ऋतिक रोशन 2,500 करोड़ रुपये के साथ तीसरे और तीसरे स्थान पर हैं.
शाहरुख खान की दौलत सिर्फ फिल्मों से ही नहीं बनी है. उनके कमर्शियल वर्क में उनका प्रोडक्शन हाउस रेड चिलीज एंटरटेनमेंट शामिल है. वहीं इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) टीम कोलकाता नाइट राइडर्स के साथ नाइट राइडर्स स्पोर्ट्स के जरिए उनका जुड़ाव भी उनकी संपत्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है.
हुरुन के आंकड़े अनुमानित हैं और निजी कंपनियों, निवेशों और अन्य संपत्तियों का मूल्य एक आकलन से दूसरे आकलन में बदल सकता है. इस साल की शुरुआत में, हुरुन ग्लोबल रिच लिस्ट ने शाहरुख की संपत्ति का अनुमान 10,800 करोड़ रुपये लगाया था.
अमिताभ बच्चन की संपत्ति में आया
वहीं अमिताभ बच्चन की संपत्ति में ठीक विपरीत वृद्धि हुई है. दिग्गज अभिनेता की संपत्ति 2026 की सूची में 4,000 करोड़ रुपये आंकी गई है, जबकि 2025 में यह 1,630 करोड़ रुपये थी.
सिनेमा जगत में उनका दशकों लंबा करियर तो उनकी संपत्ति का सिर्फ एक हिस्सा है. निवेश, अचल संपत्ति और पारिवारिक कार्यालय के माध्यम से प्रबंधित संपत्तियां भी उनकी कुल संपत्ति में योगदान देती हैं.
वहीं, सलमान खान की अनुमानित संपत्ति 3,000 करोड़ रुपये है. ऋतिक रोशन की संपत्ति 2,500 करोड़ रुपये है, जो पिछले साल की 2,160 करोड़ रुपये की संपत्ति से अधिक है. उनका फिटनेस और लाइफस्टाइल ब्रांड HRX उनके कर्मशियल कमाई का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बना हुआ है.
कुछ जाने-पहचाने नाम गायब
लेटेस्ट लिस्ट पिछले साल की लिस्ट से थोड़ी अलग दिखती है. अभिनेत्री जूही चावला और फिल्म निर्माता करण जौहर, जो दोनों 2025 की हुरुन इंडिया रिच लिस्ट में शामिल थे, 2026 की सूची में उनके नाम नहीं हैं.
2025 में जूही की अनुमानित संपत्ति 7,790 करोड़ रुपये थी, जबकि करण जौहर की संपत्ति 1,880 करोड़ रुपये बताई गई थी. फिर कुछ ऐसे नाम भी हैं जिनकी दौलत फिल्मों में अभिनय करने के बजाय फिल्म निर्माण के कारोबार से आती है. रामायण के निर्माता नमित मल्होत्रा के पिता नरेश मल्होत्रा की अनुमानित संपत्ति 16,000 करोड़ रुपये है. निर्माता भूषण कुमार, रॉनी स्क्रूवाला और कलानिधि मारन भी इस सूची में शामिल हैं.
तो, भले ही पिछले साल की तुलना में शाहरुख की कमाई में काफी गिरावट आई है, लेकिन भारत के सबसे धनी अभिनेताओं में उनका स्थान अभी भी बरकरार है. हुरुन की 2026 की सूची में शीर्ष स्थान अभी भी उन्हीं के पास है.