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शाहरुख खान की नेटवर्थ में 2500 करोड़ रु तक की गिरावट, फिर भी बादशाहत कायम, देखें लिस्ट में कौन किस नंबर पर

शाहरुख खान ( IANS )

हैदराबाद: हुरुन इंडिया रिच लिस्ट की ताजा रिपोर्ट के अनुसार, बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान की संपत्ति में काफी गिरावट आई है. हालांकि टॉप पर उनका स्थान बरकरार है. 60 साल के शाहरुख खान एक बार फिर भारत के सबसे अमीर अभिनेता हैं. हुरुन के अनुमान के मुताबिक, 2026 में उनकी कुल संपत्ति 10,000 करोड़ रुपये है, जो एक साल पहले 12,490 करोड़ रुपये थी. यह गिरावट चौंकाने वाली है, लेकिन शाहरुख और उनसे नीचे के अभिनेताओं के बीच का अंतर अभी भी काफी बड़ा है. जैसा कि लिस्ट में बताया गया है, 2,490 करोड़ रुपये की गिरावट से बॉलीवुड के सबसे धनी अभिनेताओं के लिस्ट में कोई बदलाव नहीं आया है. दिग्गज अभिनेता अमिताभ बच्चन 4,000 करोड़ रुपये की अनुमानित संपत्ति के साथ दूसरे स्थान पर हैं. उनके बाद अभिनेता सलमान खान 3,000 करोड़ रुपये और अभिनेता ऋतिक रोशन 2,500 करोड़ रुपये के साथ तीसरे और तीसरे स्थान पर हैं. शाहरुख खान की दौलत सिर्फ फिल्मों से ही नहीं बनी है. उनके कमर्शियल वर्क में उनका प्रोडक्शन हाउस रेड चिलीज एंटरटेनमेंट शामिल है. वहीं इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) टीम कोलकाता नाइट राइडर्स के साथ नाइट राइडर्स स्पोर्ट्स के जरिए उनका जुड़ाव भी उनकी संपत्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. हुरुन के आंकड़े अनुमानित हैं और निजी कंपनियों, निवेशों और अन्य संपत्तियों का मूल्य एक आकलन से दूसरे आकलन में बदल सकता है. इस साल की शुरुआत में, हुरुन ग्लोबल रिच लिस्ट ने शाहरुख की संपत्ति का अनुमान 10,800 करोड़ रुपये लगाया था. अमिताभ बच्चन की संपत्ति में आया