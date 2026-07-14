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शाहरुख खान को बड़ी राहत, SC ने खारिज की रेनोवेशन के खिलाफ याचिका, एक्टर 'मन्नत' में बना सकेंगे और दो फ्लोर

शाहरुख खान/सुप्रीम कोर्ट ( IANS )

हैदराबाद: बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान के लिए बड़ी राहत की बात है. सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें बॉलीवुड सुपरस्टार के मुंबई स्थित घर 'मन्नत' में दो और मंजिलें बनाने के लिए मिली कोस्टल रेगुलेशन जोन (CRZ) मंज़ूरी को चुनौती दी गई थी. याचिकाकर्ता की नीयत पर सवाल उठाते हुए, चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची और वी. मोहना की बेंच ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के 16 सितंबर, 2025 के आदेश में दखल देने से इनकार कर दिया. सुप्रीम कोर्ट ने एक्टर शाहरुख खान के मुंबई स्थित घर 'मन्नत' के रेनोवेशन को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी. याचिका में आरोप लगाया गया था कि घर में दो मंजिलें और जोड़ने के लिए ज़रूरी पर्यावरण मंजूरी नहीं ली गई थी. याचिका पर विचार करने से इनकार करते हुए कोर्ट ने कहा कि वह खान की सेलिब्रिटी हैसियत से प्रभावित नहीं है और उसे कानून का पालन होता हुआ दिखा. कोर्ट ने याचिकाकर्ता के मकसद पर भी सवाल उठाए और कहा कि ऐसा लगता है कि यह याचिका एक्टर के प्रति निजी पूर्वाग्रह से प्रेरित है.