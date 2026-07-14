शाहरुख खान को बड़ी राहत, SC ने खारिज की रेनोवेशन के खिलाफ याचिका, एक्टर 'मन्नत' में बना सकेंगे और दो फ्लोर
सुप्रीम कोर्ट ने शाहरुख खान के 'मन्नत' में 2 नई मंजिलों के लिए दी गई चुनौती वाली याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 14, 2026 at 4:47 PM IST
हैदराबाद: बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान के लिए बड़ी राहत की बात है. सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें बॉलीवुड सुपरस्टार के मुंबई स्थित घर 'मन्नत' में दो और मंजिलें बनाने के लिए मिली कोस्टल रेगुलेशन जोन (CRZ) मंज़ूरी को चुनौती दी गई थी. याचिकाकर्ता की नीयत पर सवाल उठाते हुए, चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची और वी. मोहना की बेंच ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के 16 सितंबर, 2025 के आदेश में दखल देने से इनकार कर दिया.
सुप्रीम कोर्ट ने एक्टर शाहरुख खान के मुंबई स्थित घर 'मन्नत' के रेनोवेशन को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी. याचिका में आरोप लगाया गया था कि घर में दो मंजिलें और जोड़ने के लिए ज़रूरी पर्यावरण मंजूरी नहीं ली गई थी. याचिका पर विचार करने से इनकार करते हुए कोर्ट ने कहा कि वह खान की सेलिब्रिटी हैसियत से प्रभावित नहीं है और उसे कानून का पालन होता हुआ दिखा. कोर्ट ने याचिकाकर्ता के मकसद पर भी सवाल उठाए और कहा कि ऐसा लगता है कि यह याचिका एक्टर के प्रति निजी पूर्वाग्रह से प्रेरित है.
The Supreme Court has rejected a plea filed by Mumbai-based activist Santosh Daundkar against the Coastal Regulation Zone (CRZ) clearance granted for the expansion/renovation of actor Shah Rukh Khan’s sea-facing bungalow 'Mannat' in Bandra.— ANI (@ANI) July 14, 2026
A bench of Chief Justice of India… pic.twitter.com/g8S6J3Dw8o
सुनवाई के दौरान, याचिकाकर्ता संतोष दौंडकर की ओर से पेश सीनियर वकील शोएब आलम ने बेंच के सामने कहा कि इस मामले को सिर्फ इसलिए अलग तरह से नहीं देखा जाना चाहिए क्योंकि इसमें एक मशहूर फिल्म स्टार शामिल हैं. सीनियर वकील ने जोर देकर कहा कि उनके क्लाइंट ने पहले आदर्श हाउसिंग स्कैम का पर्दाफाश किया था और वे एक सम्मानित एक्टिविस्ट हैं.
बेंच ने टिप्पणी करते हुए कहा, 'वे वहां रह रहे हैं. अगर वे किसी रिहायशी घर में (अतिरिक्त मंजिलें) बनवाना चाहते हैं तो यह उनकी मर्ज़ी है. कानून का मोटे तौर पर पालन किया जा रहा है. किसी पड़ोसी या किसी और को इसमें दखल क्यों देना चाहिए?'
बेंच ने मौखिक रूप से कहा कि उसे याचिकाकर्ता की नीयत पर बहुत गंभीर संदेह है. हालांकि, शोएब आलम ने बताया कि एनजीटी ने भी याचिकाकर्ता की नीयत पर सवाल नहीं उठाए थे. दलीलें सुनने के बाद, बेंच ने मामले पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया.
एनजीटी ने दौंडकर की याचिका खारिज कर दी थी. उनकी याचिका में आरोप लगाया गया था कि महाराष्ट्र कोस्टल जोन मैनेजमेंट अथॉरिटी ने एक्टर के समुद्र के सामने स्थित बांद्रा वाले घर के रेनोवेशन के लिए सीआरजेड मंजूरी देने में गलती की थी. ट्रिब्यूनल ने माना था कि महाराष्ट्र कोस्टल जोन मैनेजमेंट अथॉरिटी द्वारा दी गई मंजूरी में कोई प्रक्रियात्मक अनियमितता या कानूनी कमी नहीं पाई गई थी.