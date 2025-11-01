ETV Bharat / entertainment

शाहरुख खान फिल्म फेस्टिवल की शुरुआत, 'किंग खान' ने बर्थडे से पहले फैंस से की ये अपील

शाहरुख खान के 60वें बर्थडे से पहले फिल्म फेस्टिवल की शुरुआत हो चुकी है, जिसमें उनकी की कई शानदार फिल्में देखने को मिल रही है.

Shah Rukh Khan Film Festival
शाहरुख खान फिल्म फेस्टिवल की शुरुआत (POSTER)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : November 1, 2025 at 7:53 PM IST

हैदराबाद: शाहरुख ख़ान दुनिया के सबसे बड़े सुपरस्टार्स में से एक हैं. अपने चार्म, मज़ाकिया अंदाज़, स्टाइल और शानदार एक्टिंग से उन्होंने करोड़ों दिलों पर राज किया है। उनकी प्यारी और ज़मीन से जुड़ी शख्सियत ही उन्हें बाकी सब से अलग बनाती है. वो ऐसे सुपरस्टार हैं जिनके चाहने वाले पूरी दुनिया में फैले हैं. कल शाहरुख खान का 60वें बर्थडे है और किंग खान अपने फैंस के लिए फिल्मों का एक तोहफा लाए हैं.

शाहरुख खान भले ही अपनी बड़ी फिल्मों और शानदार करियर के लिए जाने जाते हों, लेकिन अब दर्शक फिर से उनके जादू को महसूस कर पाएंगे, शाहरुख खान फिल्म फेस्टिवल के जरिए, जिसकी शुरुआत आज से हो रही है.

जैसे-जैसे इस फेस्टिवल को लेकर जोश बढ़ रहा है, शाहरुख ने एक प्यारा सा मैसेज दिया, 'मुझे फर्क नहीं पड़ता मैं कौन हूं, बस कैमरा चले, लाइट्स जलें और मोहब्बत बरकरार रहे'.

जहां शाहरुख खान को फैंस से बेहिसाब प्यार मिलता है, वहीं वो भी उस प्यार को लौटाना कभी नहीं भूलते. इसका एक सबसे प्यारा तरीका है उनके मशहूर आस्क एसआरके सेशन, जिसमें वो फैंस से सीधे बात करते हैं और उनके सवालों के जवाब देते हैं. कल ही उन्होंने एक ऐसा सेशन किया और उसके बाद सोशल मीडिया पर एक शानदार वीडियो शेयर किया, जिसमें उनकी बेहतरीन फिल्मों की झलक दिखाते हुए शाहरुख खान फिल्म फेस्टिवल की शुरुआत का ऐलान किया गया.

उन्होंने आगे कैप्शन में लिखा, 'मैं कौन हूं, कौन नहीं… असल में फर्क नहीं पड़ता…जब तक लाइट्स, कैमरा और थोड़ा सा प्यार चलता रहे, शाहरुख खान फिल्म फेस्टिवल आज से शुरू हो रहा हैस मिलते हैं थिएटर में'.

देशभर के चुनिंदा सिनेमाघरों में, PVR INOX के साथ मिलकर!, देशभर के चुनिंदा सिनेपोलिस सिनेमाघरों में दिखाया जाएगा, मिडल ईस्ट, नॉर्थ अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में YRF इंटरनेशनल द्वारा रिलीज,

शाहरुख की कंपनी रेड चिलीज एंटरटेनमेंट ने हाल ही में आर्यन खान द्वारा डायरेक्टेड बैंड्स ऑफ बॉलीवुड पेश की, जिसने जबरदस्त सफलता हासिल की. इसके साथ ही शाहरुख खान फिल्म फेस्टिवल का एलान हुआ, जो 31 अक्टूबर से शुरू हो चुका है, एक सुनहरा मौका होने के साथ शाहरुख की आइकॉनिक फिल्मों को फिर से बड़े पर्दे पर देखने का. कभी हां कभी ना से लेकर जवान तक, यह फेस्टिवल शाहरुख की फिल्मों की एक यादों भरी यात्रा है , एक ऐसा सफर, जिसे हमने दर्शक बनकर उनके साथ महसूस किया है.

