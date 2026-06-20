बिग पॉलिटिशियन की बेटी की शादी के फंक्शन में शाहरुख खान ने लगाए चार चांद, 'कोई मिल गया' पर किया डांस
रेवती सुले का विवाह भाजपा उम्मीदवार अरुण लखानी के पुत्र सारंग लखानी से होगा, जो वर्धा-चंदरपुर-गडचिरोली से
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : June 20, 2026 at 1:01 PM IST
हैदराबाद: बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान हाल ही में राजनेता सुप्रिया सुले की बेटी रेवती सुले के शादी से पहले के समारोह में शामिल हुए. समारोह के कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं.
एक वायरल वीडियो में शाहरुख खान रेवती और अन्य लोगों के साथ अपनी 1998 की फिल्म 'कुछ कुछ होता है' के गाने 'कोई मिल गया' पर नाचते नजर आ रहे हैं. एक अन्य वीडियो में शाहरुख खान अपने मशहूर पोज में नजर आ रहे हैं.
संगीत समारोह के लिए, शाहरुख ने ब्लैक रंग का बंद गला कॉस्ट्यूम चुना. उन्होंने काले रंग का एक आकर्षक पहनावा पहना था जिसमें एक जैकेट शामिल थी जो बंदगला या शेरवानी शैली के ब्लेजर से मिलती-जुलती थी.
रेवती सुले का विवाह भाजपा उम्मीदवार अरुण लखानी के पुत्र सारंग लखानी से होगा, जो वर्धा-चंदरपुर-गडचिरोली से चल रहे एमएलसी चुनाव में पार्टी के उम्मीदवार हैं. रेवती, एनसीपी (एसपी) की कार्यकारी अध्यक्ष और बारामती सांसद सुप्रिया सुले की पुत्री और एनसीपी (एसपी) प्रमुख शरद पवार की पोती हैं. रेवती और सारंग आज शनिवार, 20 जून को शादी के बंधन में बंध रहे हैं.
वर्कफ्रंट की बात करें तो, शाहरुख खान बहुप्रतीक्षित एक्शन फिल्म 'किंग' के लिए तैयार हो रहे हैं. इस फिल्म में उनके साथ दीपिका पादुकोण मुख्य भूमिका में नजर आएंगी. शाहरुख और दीपिका को हाल ही में केप टाउन में रोमांटिक गानों की शूटिंग करते हुए देखा गया.
आगामी फिल्म में शाहरुख अपनी बेटी सुहाना खान के साथ पहली बार स्क्रीन शेयर करेंगे, जो बड़े पर्दे पर सुहाना की पहली फिल्म भी है. सुहाना ने 2024 में नेटफ्लिक्स की फिल्म 'द आर्चीज' से अपने अभिनय करियर की शुरुआत की थी.
किंग में अभिषेक बच्चन, अरशद वारसी और जयदीप अहलावत भी प्रमुख भूमिकाओं में हैं. इस फिल्म की पटकथा सिद्धार्थ आनंद, सुजॉय घोष और सुरेश नायर ने लिखी है. किंग की कहानी एक गुरु और शिष्य के इर्द-गिर्द घूमती है, जो एक खतरनाक यात्रा पर निकलते हैं, और खराब परिस्थितियों और खतरनाक वातावरण के खिलाफ अपने अस्तित्व को चरम सीमा तक परखते हैं.
रेड चिलीज एंटरटेनमेंट और मार्फ्लिक्स पिक्चर्स द्वारा निर्मित और सिद्धार्थ आनंद द्वारा निर्देशित फिल्म 'किंग' 24 दिसंबर, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है.