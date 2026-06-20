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बिग पॉलिटिशियन की बेटी की शादी के फंक्शन में शाहरुख खान ने लगाए चार चांद, 'कोई मिल गया' पर किया डांस

शाहरुख खान ( IANS )

हैदराबाद: बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान हाल ही में राजनेता सुप्रिया सुले की बेटी रेवती सुले के शादी से पहले के समारोह में शामिल हुए. समारोह के कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं. एक वायरल वीडियो में शाहरुख खान रेवती और अन्य लोगों के साथ अपनी 1998 की फिल्म 'कुछ कुछ होता है' के गाने 'कोई मिल गया' पर नाचते नजर आ रहे हैं. एक अन्य वीडियो में शाहरुख खान अपने मशहूर पोज में नजर आ रहे हैं. संगीत समारोह के लिए, शाहरुख ने ब्लैक रंग का बंद गला कॉस्ट्यूम चुना. उन्होंने काले रंग का एक आकर्षक पहनावा पहना था जिसमें एक जैकेट शामिल थी जो बंदगला या शेरवानी शैली के ब्लेजर से मिलती-जुलती थी. रेवती सुले का विवाह भाजपा उम्मीदवार अरुण लखानी के पुत्र सारंग लखानी से होगा, जो वर्धा-चंदरपुर-गडचिरोली से चल रहे एमएलसी चुनाव में पार्टी के उम्मीदवार हैं. रेवती, एनसीपी (एसपी) की कार्यकारी अध्यक्ष और बारामती सांसद सुप्रिया सुले की पुत्री और एनसीपी (एसपी) प्रमुख शरद पवार की पोती हैं. रेवती और सारंग आज शनिवार, 20 जून को शादी के बंधन में बंध रहे हैं.