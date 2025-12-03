ETV Bharat / entertainment

शाहरुख खान के को-स्टार चंद्रचूड़ सिंह की करोड़ों की हवेली पर कब्जा, एक्टर ने डीएम से मांगा इंसाफ, जानें पूरा मामला

डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से मिलने के बाद चंद्रचूड़ ने मीडिया से बात करते हुए कहा, डीएम साहब हमारा ख्याल रखेंगे. हम जो लड़ रहे हैं न्याय के लिए लड़ रहे हैं. हमारी पुश्तैनी जमीन, हमारी हवेली विवाद में हैं. तो हम इसे रोकने के लिए आए हैं. जो भी हो, सही हो, न्याय हो.'

चंद्रचूड़ अपनी मां के साथ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के ऑफिस गए, जहां उन्होंने डीएम संजीव रंजन से मुलाकात की और प्रॉपर्टी झगड़े के बारे में पूरी जानकारी देते हुए ऑफिशियल दखल की मांग की.

अलीगढ़: एक्टर चंद्रचूड़ सिंह अभी अपनी पुश्तैनी हवेली और दूसरी प्रॉपर्टीज को लेकर चल रहे झगड़े के बीच उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में हैं. उन्होंने आरोप लगाया है कि उनके अपने परिवार के लोग पुश्तैनी प्रॉपर्टीज पर गैर-कानूनी तरीके से कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं.

जब सम्पति की कीमत के बारे में पूछा गया है तो एक्टर ने कहा, 'ये फैमिली के लिए है. हमारी फैमिली प्रॉपर्टी है, जिसका नाम कल्याण भवन है, 1885 की है, जिसमें ज्वाइंट फैमिली रहती है.' जब एक्टर से पूछा गया कि वह अलीगढ़ में कब तक हैं, तो उन्होंने कहा, 'हम आते-जाते रहेंगे.'

मीडिया से बात करते एक्टर चंद्रचूड़ सिंह (PTI)

चंद्रचूड़ सिंह ने 1996 में 'तेरे मेरे सपने' से अपने अभिनय करियर की शुरुआत की, लेकिन उन्हें स्टारडम 2000 में शाहरुख खान, ऐश्वर्या राय बच्चन की फिल्म 'जोश' से मिली. एक्टर वर्तमान में उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में अपनी 1855 की पैतृक हवेली जलालपुर एस्टेट और अन्य संपत्तियों को लेकर विवाद में उलझे हुए हैं. बुधवार, 3 दिसंबर को चंद्रचूड़ अपनी मां के साथ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के ऑफिस गए, जहां उन्होंने प्रॉपर्टी विवाद के बारे में डिटेल में जानकारी दी.

चंद्रचूड़ सिंह का आरोप है कि उनके अपने परिवार के लोग गैर-कानूनी तरीके से पुश्तैनी जायदाद पर कब्ज़ा करने की कोशिश कर रहे हैं. इसमें चंद्रचूड़ के भाई, अभिमन्यु सिंह, एक फिल्म प्रोड्यूसर शामिल हैं. चंद्रचूड़ ने कहा कि उन्होंने अपना बचपन अलीगढ़ में बिताया, जहां उस समय पूरा परिवार एक साथ रहता था. हालांकि, उनके अंकल की मौत के बाद, उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी पुश्तैनी हवेली को बेचने की साज़िश रची जा रही है.