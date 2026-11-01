ETV Bharat / entertainment

Shah Rukh Khan Birthday: 'किंग' का प्रोमो या टीजर? आज आधी रात को SRK फैंस को मिलेगा सरप्राइज, मन्नत से सामने आई ये झलक

शाहरुख खान के 61वें जन्मदिन से पहले उनका बंगला एक विशाल स्क्रीन में तब्दील हो गया है. क्या यहां 'किंग' का टीजर दिखाया जाएगा?

Shah Rukh Khan
शाहरुख खान (IANS)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : November 1, 2026 at 1:54 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद: बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान सोमवार, 2 नवंबर 2026 को अपना 61वां जन्मदिन मनाएंगे. उनकी आने वाली फिल्म 'किंग' को लेकर काफी उत्सुकता है और फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि क्या इस मौके पर मेकर्स की ओर से कोई खास सरप्राइज मिलेगा. डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद के एक्स (पहले ट्विटर) पर किए गए क्रिप्टिक पोस्ट ने इन अटकलों को और हवा दे दी है, हालांकि अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है.

मुंबई के बांद्रा वेस्ट में बैंडस्टैंड प्रोमेनेड पर स्थित शाहरुख खान का घर 'मन्नत' पुनर्निर्माण और विस्तार के दौर से गुजर रहा है. इसलिए एक्टर और उनका परिवार कुछ समय के लिए बांद्रा के पाली हिल स्थित एक आलीशान डुप्लेक्स अपार्टमेंट में शिफ्ट हो गए हैं. इसका मतलब यह है कि इस साल शाहरुख के 'मन्नत' की मशहूर बालकनी से अपने फैंस का अभिवादन करने की संभावना कम है.

हालांकि, मन्नत फिर भी इन जश्न का हिस्सा बन सकती है. ऐसी खबरें हैं कि 2 नवंबर को इस इमारत पर 'किंग' के टीजर का लाइव प्रोजेक्शन दिखाया जा सकता है. इसे देखते हुए फैंस ने गौर किया है कि इमारत के सामने के हिस्से को एक बड़ी स्क्रीन में बदल दिया गया है, जिससे जन्मदिन के मौके पर किसी बड़ी घोषणा की उम्मीद को लेकर उत्साह बढ़ गया है.

वहीं, फिल्ममेकर सिद्धार्थ आनंद की क्रिप्टिक पोस्ट ने आधी रात को होने वाले खुलासे को लेकर अटकलों को हवा दे दी है. आनंद ने एक्स हैंडल पर तीन छोटे-छोटे अपडेट शेयर किए, जिनमें से हर एक ठीक आधी रात को पोस्ट किया गया था. फैंस ने इन मैसेज को जोड़कर एक वाक्य बनाया, "अब दुनिया के जश्न मनाने का समय आ गया है."

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे तस्वीरों में शाहरुख के बर्थडे पर बांद्रा-वर्ली सी लिंक को रोशन किया गया है. वहीं मुंबई में उनके घर 'मन्नत' के बाहर भी तैयारियां चल रही हैं, जहां 'किंग' से जुड़ी कोई चीज रिलीज होने की उम्मीद के चलते एक पैनल लगाया जा रहा है. फैंस यह देखने का इंतजार कर रहे हैं कि शाहरुख और फिल्म की टीम ने इस मौके के लिए क्या योजना बनाई है.

इस समय को देखकर कई फैंस ने यह अनुमान लगाया कि डायरेक्टर शाहरुख खान के जन्मदिन पर किसी खास अनाउंसमेंट की ओर इशारा कर रहे हैं. कई लोगों ने यह भी अंदाजा लगाया कि फिल्म का टीजर 2 नवंबर की रात 12 बजे आ सकता है. हालांकि, मेकर्स ने अभी तक यह नहीं बताया है कि आधी रात को होने वाली इस रिलीज का स्वरूप क्या होगा.

सिद्धार्थ आनंद की निर्देशित 'किंग' एक क्राइम एक्शन-थ्रिलर फिल्म है. 'पठान' के बाद, इस फिल्म के जरिए शाहरुख खान और सिद्धार्थ आनंद फिर से एक साथ काम कर रहे हैं. इसे रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के बैनर तले गौरी खान ने प्रोड्यूस किया है, जिसमें मार्फ्लिक्स पिक्चर्स भी शामिल है.

फिल्म में शाहरुख खान मुख्य भूमिका निभा रहे हैं, जबकि सुहाना खान भी एक अहम लीड रोल में हैं. अभिषेक बच्चन मुख्य विलेन के किरदार में हैं, और दीपिका पादुकोण एक लंबी स्पेशल अपीयरेंस में नजर आएंगी. इनके अलावा, जयदीप अहलावत और राघव जुयाल भी फिल्म की स्टार कास्ट का हिस्सा हैं.

यह भी पढ़ें:

TAGGED:

SHAH RUKH KHAN
SHAH RUKH KHAN BIRTHDAY
KING MOVIE
KING TEASER
शाहरुख खान

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.