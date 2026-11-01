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Shah Rukh Khan Birthday: 'किंग' का प्रोमो या टीजर? आज आधी रात को SRK फैंस को मिलेगा सरप्राइज, मन्नत से सामने आई ये झलक

शाहरुख खान ( IANS )

हैदराबाद: बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान सोमवार, 2 नवंबर 2026 को अपना 61वां जन्मदिन मनाएंगे. उनकी आने वाली फिल्म 'किंग' को लेकर काफी उत्सुकता है और फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि क्या इस मौके पर मेकर्स की ओर से कोई खास सरप्राइज मिलेगा. डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद के एक्स (पहले ट्विटर) पर किए गए क्रिप्टिक पोस्ट ने इन अटकलों को और हवा दे दी है, हालांकि अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है.

मुंबई के बांद्रा वेस्ट में बैंडस्टैंड प्रोमेनेड पर स्थित शाहरुख खान का घर 'मन्नत' पुनर्निर्माण और विस्तार के दौर से गुजर रहा है. इसलिए एक्टर और उनका परिवार कुछ समय के लिए बांद्रा के पाली हिल स्थित एक आलीशान डुप्लेक्स अपार्टमेंट में शिफ्ट हो गए हैं. इसका मतलब यह है कि इस साल शाहरुख के 'मन्नत' की मशहूर बालकनी से अपने फैंस का अभिवादन करने की संभावना कम है.

हालांकि, मन्नत फिर भी इन जश्न का हिस्सा बन सकती है. ऐसी खबरें हैं कि 2 नवंबर को इस इमारत पर 'किंग' के टीजर का लाइव प्रोजेक्शन दिखाया जा सकता है. इसे देखते हुए फैंस ने गौर किया है कि इमारत के सामने के हिस्से को एक बड़ी स्क्रीन में बदल दिया गया है, जिससे जन्मदिन के मौके पर किसी बड़ी घोषणा की उम्मीद को लेकर उत्साह बढ़ गया है. वहीं, फिल्ममेकर सिद्धार्थ आनंद की क्रिप्टिक पोस्ट ने आधी रात को होने वाले खुलासे को लेकर अटकलों को हवा दे दी है. आनंद ने एक्स हैंडल पर तीन छोटे-छोटे अपडेट शेयर किए, जिनमें से हर एक ठीक आधी रात को पोस्ट किया गया था. फैंस ने इन मैसेज को जोड़कर एक वाक्य बनाया, "अब दुनिया के जश्न मनाने का समय आ गया है."