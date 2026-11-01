Shah Rukh Khan Birthday: 'किंग' का प्रोमो या टीजर? आज आधी रात को SRK फैंस को मिलेगा सरप्राइज, मन्नत से सामने आई ये झलक
शाहरुख खान के 61वें जन्मदिन से पहले उनका बंगला एक विशाल स्क्रीन में तब्दील हो गया है. क्या यहां 'किंग' का टीजर दिखाया जाएगा?
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 1, 2026 at 1:54 PM IST
हैदराबाद: बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान सोमवार, 2 नवंबर 2026 को अपना 61वां जन्मदिन मनाएंगे. उनकी आने वाली फिल्म 'किंग' को लेकर काफी उत्सुकता है और फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि क्या इस मौके पर मेकर्स की ओर से कोई खास सरप्राइज मिलेगा. डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद के एक्स (पहले ट्विटर) पर किए गए क्रिप्टिक पोस्ट ने इन अटकलों को और हवा दे दी है, हालांकि अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है.
मुंबई के बांद्रा वेस्ट में बैंडस्टैंड प्रोमेनेड पर स्थित शाहरुख खान का घर 'मन्नत' पुनर्निर्माण और विस्तार के दौर से गुजर रहा है. इसलिए एक्टर और उनका परिवार कुछ समय के लिए बांद्रा के पाली हिल स्थित एक आलीशान डुप्लेक्स अपार्टमेंट में शिफ्ट हो गए हैं. इसका मतलब यह है कि इस साल शाहरुख के 'मन्नत' की मशहूर बालकनी से अपने फैंस का अभिवादन करने की संभावना कम है.
Really, everything about #ShahRukhKhan and his #King is turning out to be King size! Check out how Bandra-Worli Sea Link has lit up ahead of #SRK’s birthday! And to think of it, abhi toh #BurjKhalifa baaki hai! #KingSRK #KingMovie https://t.co/sd5NGnXfmm— Joginder Tuteja (@Tutejajoginder) November 1, 2026
हालांकि, मन्नत फिर भी इन जश्न का हिस्सा बन सकती है. ऐसी खबरें हैं कि 2 नवंबर को इस इमारत पर 'किंग' के टीजर का लाइव प्रोजेक्शन दिखाया जा सकता है. इसे देखते हुए फैंस ने गौर किया है कि इमारत के सामने के हिस्से को एक बड़ी स्क्रीन में बदल दिया गया है, जिससे जन्मदिन के मौके पर किसी बड़ी घोषणा की उम्मीद को लेकर उत्साह बढ़ गया है.
It’s— Siddharth Anand (@justSidAnand) October 29, 2026
वहीं, फिल्ममेकर सिद्धार्थ आनंद की क्रिप्टिक पोस्ट ने आधी रात को होने वाले खुलासे को लेकर अटकलों को हवा दे दी है. आनंद ने एक्स हैंडल पर तीन छोटे-छोटे अपडेट शेयर किए, जिनमें से हर एक ठीक आधी रात को पोस्ट किया गया था. फैंस ने इन मैसेज को जोड़कर एक वाक्य बनाया, "अब दुनिया के जश्न मनाने का समय आ गया है."
Time For The World— Siddharth Anand (@justSidAnand) October 29, 2026
सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे तस्वीरों में शाहरुख के बर्थडे पर बांद्रा-वर्ली सी लिंक को रोशन किया गया है. वहीं मुंबई में उनके घर 'मन्नत' के बाहर भी तैयारियां चल रही हैं, जहां 'किंग' से जुड़ी कोई चीज रिलीज होने की उम्मीद के चलते एक पैनल लगाया जा रहा है. फैंस यह देखने का इंतजार कर रहे हैं कि शाहरुख और फिल्म की टीम ने इस मौके के लिए क्या योजना बनाई है.
To Celebrate— Siddharth Anand (@justSidAnand) October 30, 2026
इस समय को देखकर कई फैंस ने यह अनुमान लगाया कि डायरेक्टर शाहरुख खान के जन्मदिन पर किसी खास अनाउंसमेंट की ओर इशारा कर रहे हैं. कई लोगों ने यह भी अंदाजा लगाया कि फिल्म का टीजर 2 नवंबर की रात 12 बजे आ सकता है. हालांकि, मेकर्स ने अभी तक यह नहीं बताया है कि आधी रात को होने वाली इस रिलीज का स्वरूप क्या होगा.
The KING of..— Siddharth Anand (@justSidAnand) October 31, 2026
सिद्धार्थ आनंद की निर्देशित 'किंग' एक क्राइम एक्शन-थ्रिलर फिल्म है. 'पठान' के बाद, इस फिल्म के जरिए शाहरुख खान और सिद्धार्थ आनंद फिर से एक साथ काम कर रहे हैं. इसे रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के बैनर तले गौरी खान ने प्रोड्यूस किया है, जिसमें मार्फ्लिक्स पिक्चर्स भी शामिल है.
फिल्म में शाहरुख खान मुख्य भूमिका निभा रहे हैं, जबकि सुहाना खान भी एक अहम लीड रोल में हैं. अभिषेक बच्चन मुख्य विलेन के किरदार में हैं, और दीपिका पादुकोण एक लंबी स्पेशल अपीयरेंस में नजर आएंगी. इनके अलावा, जयदीप अहलावत और राघव जुयाल भी फिल्म की स्टार कास्ट का हिस्सा हैं.