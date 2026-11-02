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'किंग' में करीना कपूर की एंट्री? SRK के बर्थडे पर बेबो ने दिया हिंट, गौरी खान के कमेंट ने भी बढ़ा सस्पेंस

करीना कपूर-शाहरुख खान ( IANS )

हैदराबाद: बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान सोमवार (2 नवंबर) को अपना 61वां जन्मदिन मना रहे हैं. इस मौके पर उन्हें फैंस और फिल्म इंडस्ट्री के लोगों की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं मिल रही हैं. बधाई देने वालों में एक्ट्रेस करीना कपूर खान भी शामिल रहीं, जिन्होंने फैंस को सरप्राइज दिया और अपनी आने वाली फिल्म किंग में उनके साथ काम करने की एक झलक शेयर की.

करीना ने सुपरस्टार को विश करने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लिया और एक तस्वीर शेयर की, जिसमें वह और शाहरुख सॉफ्ट बैकड्रॉप लाइटिंग के नीचे आमने-सामने खड़े हैं. दोनों एक-दूसरे की बाहों में बाहें डाले हुए हैं. बैकलाइटिंग उनके साइड प्रोफाइल और खास बालों की आउटलाइन को हाईलाइट कर रही है, जबकि उनके चेहरे के एक्सप्रेशन शैडो में छिपे रहते हैं, जो उनके आने वाले स्क्रीन कोलेबोरेशन में एक दिलचस्प सिनेमैटिक मिस्ट्री जोड़ता है.

शाहरुख को उनके खास दिन की बधाई देते हुए बेबो ने लिखा, 'हैप्पी बर्थडे किंग.साम्राज्य के सदाबहार शासक. चलो साथ में डांस करते हैं. इंतजार नहीं हो रहा 24-12-26.' बेबो के इस पोस्ट पर शाहरुख खान की वाइफ गौरी खान ने रिएक्ट किया है और कमेंट सेक्शन में लिखा है, 'यह एकदम जबरदस्त होने वाला है.'