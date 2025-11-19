ETV Bharat / entertainment

शाहरुख-सलमान ने करीबी दोस्त की शादी में किया डांस, दिल्ली से वीडियो वायरल, फैंस बोले- दोनों भाई दोनों तबाही

बॉलीवुड के करण-अर्जुन (सलमान-शाहरुख) की जोड़ी के इस डांस वीडियो ने सोशल मीडिया पर हंगामा मचा दिया है.

Shah Rukh Khan and Salman Khan
शाहरुख-सलमान डांस वीडियो वायरल (IANS)
Published : November 19, 2025 at 11:36 AM IST

हैदराबाद: इस वक्त पूरे उत्तर भारत में शादियों का सीजन चल रहा है. सोशल मीडिया पर शादी के एक से एक वीडियो वायरल हो रहे हैं. हाई-प्रोफाइल शादी में बॉलीवुड स्टार्स और सिंगर्स को नाच-गाने के लिए भी बुलाया जाता रहा है और कई स्टार्स ने दिल्ली और मुंबई में शादियों में बतौर गेस्ट पहुंच कर अपनी हाजिरी दर्ज कराई है. अब सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि शाहरुख खान और सलमान खान ने एक शादी में सॉन्ग ओ ओह जाने जाना पर मिलकर डांस किया है. बॉलीवुड के करण-अर्जुन की इस जोड़ी के इस डांस वीडियो ने सोशल मीडिया पर हंगामा मचा दिया है. यह वीडियो दिल्ली की एक हाई-प्रोफाइल शादी का बताया जा रहा है. कहा जा रहा है कि शाहरुख खान और सलमान खान दिल्ली के क्लोज फ्रेंड की शादी में जमकर नाचे हैं.

करीबी दोस्त की शादी में नाचे शाहरुख-सलमान

इस वीडियो में आप देखेंगे कि शाहरुख और सलमान खान को फिल्म प्यार किया तो डरना क्या के सबसे हिट गाने ओ ओह जाने जाने पर साथ में डांस करते देखा जा रहा है. कमाल की बात तो यह है कि शाहरुख इस गाने पर हूबहू सलमान की तरह डांस करते दिख रहे हैं. इसका मतलब है कि शाहरुख को आज भी इस गाने के स्टेप्स याद है.

वारयल वीडियो में शाहरुख को ब्लैक तो सलमान को ब्लू कोट-पैंट में देखा जा रहा है. 60 की उम्र में दोनों स्टार्स की एनर्जी किसी 25 साल के नौजवान से कम नहीं है. अब जब सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हुआ तो यह भी पढ़ लेते हैं कि इन दोनों सुपरस्टार के फैंस उनके इस डांस पर कितना प्यार लुटा रहे हैं.

फैंस को भाया करण-अर्जुन का डांस

इस वीडियो पर एक फैन ने सलमान खान के लिए लिखा है, 'ऑसम भाईजान'. दूसरा यूजर लिखता है, 'दोनों भाई दोनों ही तबाही'. वीडियो का कमेंट बॉक्स रेड हार्ट इमोजी से भर चुका है. वर्क फ्रंट की बात करें तो सलमान खान इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म बैटल ऑफ गलवान की शूटिंग कर रहे हैं और शाहरुख खान ने अपने बर्थडे (2 नवंबर) पर अपनी मोस्ट अवेटेड फिल्म किंग से पर्दा हटाया था. दोनों के फैंस को दोनों की इन मोस्ट अवेटेड फिल्मों का बेसब्री से इंतजार है, जो साल 2026 में रिलीज होने जा रही हैं.

