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WATCH: ग्रैंड वेडिंग में शाहरुख-सलमान खान ने लगाए चार चांद, 'धुरंधर 2' के प्रोड्यूसर भूषण कुमार भी हुए स्पॉट

एक यूजर ने एक्स हैंडल यूजर ने अपने अकाउंट पर वीडियो अपलोड करते हुए कैप्शन में लिखा, 'खुद किंग, ग्लोबल सुपरस्टार मेगास्टार शाहरुख खान, सेलिब्रेशन में अपनी खास ग्रेस और रॉयल ऑरा जोड़ रहे हैं.' एक और एक्साइटेड फैन ने ट्वीट किया, 'शाहरुख दिल्ली में हैं? मैं कहां आऊं ताकि आपसे टकरा जाऊं मिस्टर खान?'

बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख अपनी मैनेजर पूजा ददलानी के साथ शादी में शामिल हुए. बॉलीवुड के बादशाह ब्लैक सूट में डैशिंग लग रहे थे. नए शादीशुदा जोड़े के साथ पोज देते हुए उन्होंने अपना सॉल्ट-एंड-पेपर लुक दिखाया.

हैदराबाद: नई दिल्ली में मशहूर पत्रकार की बेटी की शादी में कई बॉलीवुड सेलिब्रिटी और राजनेता शामिल हुए. इस ग्रैंड वेडिंग में बॉलीवुड के बड़े नाम शाहरुख खान और सलमान खान की मौजूदगी ने सबका ध्यान खींचा. दोनों सितारों ने अपनी उपस्थिति से इस शादी में चार चांद लगा दिए. सोशल मीडिया पर इस स्टार-स्टडेड शादी की झलकियां काफी वायरल हो रही हैं.

दूसरी ओर, सलमान ब्लैक कलर के फॉर्मल सूट में क्लासी लग रहे थे. सलमान अपनी बहन अर्पिता खान और उनके पति, एक्टर आयुष शर्मा के साथ पहुंचे. वायरल वीडियो में 'भाईजान' अपने परिवार के साथ जोड़े को बधाई देने पहुंचे थे. वे शादीशुदा जोड़े के साथ पोज भी दिए.

शाहरुख और सलमान खान के अलावा, इस शादी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान, मशहूर कॉमेडियन कपिल शर्मा, धुरंधर-2 प्रोड्यूसर भूषण कुमार, सोनू निगम, अखिलेश यादव समेत कई दूसरी बड़ी हस्तियां शामिल हुई थीं.

सलमान खान अभी अपनी आने वाली वॉर ड्रामा, मातृभूमि में व्यस्त हैं. इस फिल्म का पहले नाम बैटल ऑफ गलवान था. अपूर्व लाखिया के डायरेक्शन में बने इस प्रोजेक्ट में चित्रांगदा सिंह भी लीडिंग लेडी हैं.

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, टीम फरवरी 2026 से मुंबई में फिल्म के कुछ हिस्सों की रीशूटिंग कर रही है, जिसमें लगभग 40 दिनों का एक्स्ट्रा काम प्लान किया गया है. बदले हुए शेड्यूल में कहानी को नया रूप देने के मकसद से नए सीक्वेंस की शूटिंग शामिल है. बताया जा रहा है कि फिल्म में एक खास एडिशन चीनी भाषा का गाना भी शामिल किया गया है, जिसे हिमेश रेशमिया कंपोज करेंगे. उम्मीद है कि गाना फाइनल और रिकॉर्ड होने के बाद सलमान खान के साथ फिल्माया जाएगा. इसके अलावा एक्टर ने वामशी पैडिपल्ली के साथ अपनी अगली फिल्म का भी एलान किया है, जिसमें उनके साथ नयनतारा नजर आएंगी.

शाहरुख खान अगली बार 'किंग' में नजर आएंगे. यह फिल्म एक मल्टी-स्टारर है जिसमें उनकी बेटी सुहाना खान भी हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, किंग में शाहरुख खान एक हत्यारे के रोल में होंगे, जो अंधेरे अंडरवर्ल्ड में काम करता है, जबकि सुहाना उनकी शागिर्द का रोल करेंगी, जो खतरनाक मिशन के लिए ट्रेनिंग ले रही है. यह एक्शन फिल्म 24 दिसंबर, 2026 को थिएटर में रिलीज होगी.