शाहरुख खान-राज शमानी पॉडकास्ट लोडिंग? वायरल तस्वीरों से इंटरनेट पर मचा हड़कंप, पॉडकास्टर का भी आया लेटेस्ट पोस्ट
वर्ल्डफेमस पॉडकास्टर राज शमानी ने शाहरुख को ड्रीम गेस्ट लिस्ट की कैटेगरी में रखा हुआ है. वह उन्हें एक सब्जेक्ट की तरह पढ़ते हैं.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 25, 2026 at 12:46 PM IST
हैदराबाद: पॉडकास्ट की दुनिया में तहलका मचने जा रहा है. हाल ही में भारत के राज शमानी का पॉडकास्ट 'Figuring Out' यूट्यूब पर 2.2 करोड़ (22 मिलियन) से अधिक सब्सक्राइबर्स के साथ दुनिया का सबसे अधिक सब्सक्राइब्ड पॉडकास्ट बना. उन्होंने देश और दुनिया की बड़ी-बड़ी हस्तियों यहां तक कि कुछ देशों के लीडर्स के भी पॉडकास्ट किए हैं. अब उनके सामने भारत के सबसे अमीर और दुनियाभर में चर्चित एक्टर शाहरुख खान होंगे. ऐसा हम नहीं बल्कि सोशल मीडिया पर वायरल शाहरुख खान और राज शमानी की तस्वीरों में दावा किया जा रहा है. शाहरुख और राज बीती रात मुंबई के एक होटल में स्पॉट हुए हैं. अब इन दोनों की तस्वीरें और वीडियों ने सोशल मीडिया पर हंगामा मचा दिया है.
Are you saying we are going to witness a podcast of Raj Shamani and Shahrukh Khan for promotion of #King. This is Huge🔥🔥🎇🎇 https://t.co/wasOVY4ypc— Desi Internet (@anekmemees) November 25, 2026
SRK & Raj Shamani spotted leaving the same hotel. Podcast loading? 👀 https://t.co/tv2nV5quCT— bk. (@CalIMeDon) November 24, 2026
शाहरुख-राज की तस्वीरों से मचा हड़कंप
वायरल तस्वीरों में शाहरुख खान को रिप्ड आइसवॉस जींस पर ब्लैक टी-शर्ट के साथ ब्लैक ब्लेजर में देखा गया है. शाहरुख इस रफ एंड टफ लुक में एक दम डैशिंग नजर आए. वहीं, राज हमेशा की तरह ब्लैक जींस और ब्लैक टी-शर्ट में दिखे. होटल से बाहर आने का टाइम दोनों का अलग-अलग था, लेकिन लोकेशन में सेम थी. अब सोशल मीडिया पर वायरल इन तस्वीरों और वीडियो को देखकर दावा किया जा रहा है कि शाहरुख ने अपनी अपकमिंग फिल्म किंग की रिलीज से पहले राज के साथ पॉडकास्ट किया है.
Letest Glimpse: KING Shah Rukh Khan spotted at The St. Regis Hotel in Mumbai! 👑❤️ #ShahRukhKhan #kingkhan #Srk #KING #Bollywood #teamsrk— Anas Ansari (@anasansari3459) November 25, 2026
Mumbai के एक 5-star hotel की lobby में.... कल रात अचानक सन्नाटा पसर गया Black shades, killer aura और एक शख्स अपनी core team के साथ अंदर आया तभी एक young चेहरे ने पास आकर पूछा कि Sir, are we really doing this? Internet crash हो जाएगा उस शख्स ने अपनी signature smile के साथ कहा कि Picture अभी शुरू हुई है और शोर मचाना अभी बांकी है गुपचुप secret meeting किस बड़े धमाके.....1/2— Nunu (@Dreams_realites) November 25, 2026
इंटरनेट पर क्या है चर्चा?
इन तस्वीरों पर एक यूजर ने लिखा है, 'वो कोई और नहीं, खुद शाहरुख खान थे और सामने थे राज शमानी. 24 दिसंबर को आ रही सिद्धार्थ आनंद की किंग के ग्लोबल रोल आउट (यूके, यूएस, ऑस्ट्रेलिया) की बज और डियर जिंदगी के 10 साल पूरे होने के बीच, क्या SRK अपना सबसे बड़ा पॉडकास्ट डेब्यू करने वाले हैं? डॉक्टर जहांगीर खान की विसडम से लेकर किंग के रॉ एक्शन तक, क्या राज शमानी ये मेगा-एपिसोड क्रैक कर पाएंगे?
Bc abhi thodi der pehle mai padhai krte krte insta khola to satish rai ki video aayi feed pe fake podcast wala to us waqt mere khayal me aaya kahin khan saab bhi raj shamani ke podcast pe na aa jaye 🥲 Aur lo— S H A M A I L شمائل اوذاعی (@shamail_auzaee7) November 24, 2026
SHAH RUKH KHAN × RAJ SHAMANI… SOMETHING BIG IS COMING🚨 King Khan spotted at a Mumbai 5-star hotel, and Raj Shamani was there too Is SRK finally coming to Raj’s podcast? If this collab happens, YouTube’s servers are DONE https://t.co/2NxPVKz4RI— Dr Priyanka (@Dr_Priyanka0) November 25, 2026
दूसरे यूजर ने लिखा है, क्या शाहरुख खान ने राज के साथ मुंबई के होटल में पॉडकास्ट कर लिया है? कई यूजर्स ने इन तस्वीरों पर लिखा है, शाहरुख खान-राज शमानी पॉडकास्ट लॉडिंग. वहीं, कई यूजर्स ऐसे भी हैं, जो राज शमानी की ओर से अपडेट का इंतजार कर रहे हैं.
राज शमानी का सच होगा सपना?
बता दें, राज शमानी अपने पॉडकास्ट से पूरी दुनिया में मशहूर हैं, लेकिन उनका सपना शाहरुख खान के साथ पॉडकास्ट करना है. अप्रैल 2025 में राज ने बताया था कि शाहरुख खान के साथ पॉडकास्ट करना बहुत बड़े सपने के सच होने जैसा होगा. राज ने शाहरुख खान को ड्रीम गेस्ट लिस्ट की कैटेगरी में रखा हुआ है. उन्होंने कहा था कि वह एक विषय की तरह शाहरुख खान के बारे में पढ़ते हैं.
किंग के बारे में....
शाहरुख खान की मोस्ट अवेटेड एक्शन-थ्रिलर फिल्म 'किंग' का इंतजार 'बादशाह' के फैंस को बेसब्री से है. फिल्म किंग आगामी 24 दिसंबर को क्रिसमस के मौके पर रिलीज होने जा रही है. फिल्म में शाहरुख खान, सुहाना खान, अनिल कपूर, रानी मुखर्जी, अभिषेक बच्चन, करीना कपूर खान और अरशद वारसी समेत कई स्टार्स नजर आने वाले हैं. किंग का निर्देशन पठान के डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद ने किया है और इसकी निर्माता गौरी खान हैं. फिल्म का निर्माण शाहरुख-गौरी के फिल्म प्रोडक्शन बैनर रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के तहत हुआ है.