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शाहरुख खान-राज शमानी पॉडकास्ट लोडिंग? वायरल तस्वीरों से इंटरनेट पर मचा हड़कंप, पॉडकास्टर का भी आया लेटेस्ट पोस्ट

शाहरुख खान-राज शमानी पॉडकास्ट लोडिंग? ( IANS/ANI/ETV Bharat )

हैदराबाद: पॉडकास्ट की दुनिया में तहलका मचने जा रहा है. हाल ही में भारत के राज शमानी का पॉडकास्ट 'Figuring Out' यूट्यूब पर 2.2 करोड़ (22 मिलियन) से अधिक सब्सक्राइबर्स के साथ दुनिया का सबसे अधिक सब्सक्राइब्ड पॉडकास्ट बना. उन्होंने देश और दुनिया की बड़ी-बड़ी हस्तियों यहां तक कि कुछ देशों के लीडर्स के भी पॉडकास्ट किए हैं. अब उनके सामने भारत के सबसे अमीर और दुनियाभर में चर्चित एक्टर शाहरुख खान होंगे. ऐसा हम नहीं बल्कि सोशल मीडिया पर वायरल शाहरुख खान और राज शमानी की तस्वीरों में दावा किया जा रहा है. शाहरुख और राज बीती रात मुंबई के एक होटल में स्पॉट हुए हैं. अब इन दोनों की तस्वीरें और वीडियों ने सोशल मीडिया पर हंगामा मचा दिया है.

शाहरुख-राज की तस्वीरों से मचा हड़कंप