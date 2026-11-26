शाहरुख-अनंत वायरल वीडियो मामला: लीगल नोटिस पर इन्फ्लूएंसर का पलटवार, वीडियो में दिया राघव चड्ढा केस का हवाला
सद्गुरु के साथ मीटिंग के दौरान शाहरुख खान और अनंत अंबानी के बीच बातचीत का एक वायरल वीडियो अभी भी वायरल हो रहा है.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 26, 2026 at 10:17 AM IST
हैदराबाद: सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि एक्टर शाहरुख खान ने एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर सुविज्ञा शर्मा को एक इंस्टाग्राम रील को लेकर लीगल नोटिस भेजा है. इस वीडियो में कथित तौर पर आध्यात्मिक गुरु सद्गुरु के साथ बातचीत के दौरान एक्टर और बिजनेसमैन अनंत अंबानी के बीच हुई बातचीत के बारे में गुमराह करने वाले और बदनाम करने वाले दावे किए गए थे. वहीं, इस शाहरुख खान के कथित लीगल नोटिस पर सुविज्ञा शर्मा ने एक वीडियो पोस्ट कर पटलवार किया है.
वकील इन्फ्लुएंसर ने दिया ये जवाब
लीगल नोटिस मिलने के बाद, कंटेंट क्रिएटर ने शाहरुख खान पर पलटवार किया, वायरल वीडियो पर एक्टर के एतराज पर सवाल उठाया और कहा कि ये दावे बोलने की आजादी से सुरक्षित आलोचना हैं. सुविज्ञा शर्मा नाम इस वकील इन्फ्लुएंसर ने एक वीडियो पोस्ट कर कथित लीगल नोटिस दिखाया है और शाहरुख खान-अनंत के वायरल वीडियो पर अपना पक्ष रखा है. सुविज्ञा ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर वीडियो शेयर कर कहा है कि उन्हें भी वकालत आती है. उन्होंने फ्रीडम ऑफ स्पीच का हवाला दिया और साथ ही राघव चड्ढा के एक पुराने केस का उदाहरण भी दिया. उन्होंने दूसरे वीडियो में दावा किया, 'तो, जिस आदमी ने कथित तौर पर शाहरुख खान को चुप रहने के लिए कहा, उसने उनकी बेइज्जती नहीं की? या शाहरुख खान में यह कहने की हिम्मत नहीं है कि उनकी बेइज्जती हुई? लेकिन जाहिर है, हमने उनकी बेइज्जती की है."
Shah Rukh Khan has reportedly sent a legal defamation notice to social media influencer Suvigya Sharma over a viral Insta reel The reel showed footage from Sadhguru’s event, with a caption falsely claiming SRK was asked to "remain silent" during an interaction. Calling the post "mischievous, misleading, and defamatory," SRK's legal team cited Section 356 of the Bharatiya Nyaya Sanhita (BNS), 2023....(1/2)— Sambath Kumar (@Zeropointzzz) November 26, 2026
क्या था वीडियो में?
वायरल रील में अनंत अंबानी और सद्गुरु की बातचीत का फुटेज था, साथ ही एक अलग क्लिप में शाहरुख खान और अंबानी के बीच बातचीत दिखाई गई थी. सुविज्ञ शर्मा द्वारा पोस्ट की गई रील में दावा किया गया कि बातचीत के दौरान शाहरुख को 'चुप रहने' के लिए कहा गया था, इस दावे को एक्टर की लीगल टीम ने झूठा और गुमराह करने वाला बताया है.
शाहरुख खान ने सुविज्ञ शर्मा को भेजा मानहानि का legel Notice. सुविज्ञ शर्मा ने शाहरुख खान और अनंत अंबानी के बीच बात- चीत के वीडियो को व्यंग कसते हुए इंस्टाग्राम पर शेयर किया था जो बहुत वायरल हुई। जिस पर अब शाहरुख खान ने संज्ञान लेते हुए मानहानि का लीगल नोटिस सुविज्ञ शर्मा को भेज दिया है।अगर आप भी उस वीडियो को शेयर किए थे तो आप को भी..1/2— Er. Kripa Shankar (@ErKripaShankary) November 26, 2026
रिपोर्ट्स की मानें तो 23 नवंबर को भेजे गए एक लीगल नोटिस में, शाहरुख खान की लीगल टीम ने कंटेंट को 'शरारतपूर्ण, गुमराह करने वाला और बदनाम करने वाला' बताया, और आरोप लगाया कि वीडियो के साथ दिया गया कैप्शन बातचीत के कॉन्टेक्स्ट को बिगाड़ने और एक्टर की इमेज और रेप्युटेशन को नुकसान पहुंचाने के लिए बनाया गया था.
Shah Rukh Khan ने एक सोशल मीडिया क्रिएटर को Legal Notice भेजकर साफ चेतावनी देते हुए कह दिया कि तुमने अनंत अंबानी और मेरे बीच हुई बातचीत का वीडियो पोस्ट करके मेरी बेइज्जती की है। 48 घंटे के अंदर वीडियो डिलीट करो, वरना मानहानि का मुकदमा झेलने के लिए तैयार रहो। दरअसल, Suvigya Sharma नाम के क्रिएटर ने एक वीडियो पोस्ट किया था, जिसमें अनंत अंबानी शाहरुख खान को चुप रहने का इशारा करते दिखाई दे रहे थे। इसी वीडियो पर शाहरुख खान की कानूनी टीम ने आपत्ति जताई। लेकिन अब इस बंदे ने भी खुलकर जवाब दिया है। इसने शाहरुख खान के वकील को ही...1/2— Rahul Kumar (@MukAn_X) November 25, 2026
नोटिस में कहा गया कि यह दावा पूरी तरह से बेबुनियाद और झूठा है और बिना सबूत के ऐसा कंटेंट फैलाने से एक्टर की पब्लिक इमेज को नुकसान हो सकता है. भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 के सेक्शन 356 का हवाला देते हुए, जो मानहानि से जुड़ा है, लीगल नोटिस में कहा गया है कि लोग बिना पक्के सबूत के पब्लिक हस्तियों के बारे में झूठे और नुकसान पहुंचाने वाले बयान नहीं फैला सकते. नोटिस में शर्मा से 48 घंटे के अंदर पांच मांगें मानने और की गई कार्रवाई का लिखित कन्फर्मेशन देने को कहा गया है.
शाहरुख खान की पूरे देश में किरकिरी होने के बाद शाहरुख खान ने एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को Legal Notice भेजकर साफ कर दिया कि तुमने अनंत अंबानी और मेरे बीच हुई बातचीत का वीडियो पोस्ट करके मेरी बेइज्जती की है, 48 घंटे के अंदर वीडियो डिलीट करो, वरना मानहानि का मुकदमा झेलने के लिए तैयार रहो। Suvigya Sharma नाम के क्रिएटर. 1/2— ʀᴜᴅʜʀᴀ ʏᴀᴅᴀᴠ🇮🇳 (@Rudhrayadav001) November 26, 2026
क्रिएटर से कहा गया है कि वह विवादित इंस्टाग्राम रील को तुरंत हटा दें, दावे को आगे शेयर या सर्कुलेट न करें, और वीडियो से जुड़े कैप्शन और बयानों को हटा दें या ठीक कर दें. नोटिस में शर्मा को ओरिजिनल फुटेज और कंटेंट के पब्लिकेशन से जुड़े सभी रिकॉर्ड संभालकर रखने का भी निर्देश दिया गया है, साथ ही 48 घंटे के अंदर लिखकर कन्फर्मेशन देने को कहा गया है कि मांगें मान ली गई हैं.
Bollywood King Shah Rukh Khan's legal team has sent a legal notice to him for spreading false and misleading news. Social media content creator Suvigya Sharma has been accused of misleading and defamatory content. The video featured Anant Ambani, Sadhguru and Shah Rukh Khan in conversation. The reel claimed that...1/2— Subhajit Das (@SantaniSubhajit) November 26, 2026
दोनों के बीच बातचीत की छोटी क्लिप सोशल मीडिया पर खूब शेयर की गई है, और इसी तरह के दावे किए जा रहे हैं. शाहरुख खान की लीगल टीम ने अनंत अंबानी के साथ उनकी बातचीत को दिखाने पर आपत्ति जताई है, और कहा है कि वायरल रील में किए गए दावे गुमराह करने वाले और बदनाम करने वाले हैं.