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शाहरुख-अनंत वायरल वीडियो मामला: लीगल नोटिस पर इन्फ्लूएंसर का पलटवार, वीडियो में दिया राघव चड्ढा केस का हवाला

शाहरुख-अनंत वायरल वीडियो मामला ( ANI )

हैदराबाद: सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि एक्टर शाहरुख खान ने एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर सुविज्ञा शर्मा को एक इंस्टाग्राम रील को लेकर लीगल नोटिस भेजा है. इस वीडियो में कथित तौर पर आध्यात्मिक गुरु सद्गुरु के साथ बातचीत के दौरान एक्टर और बिजनेसमैन अनंत अंबानी के बीच हुई बातचीत के बारे में गुमराह करने वाले और बदनाम करने वाले दावे किए गए थे. वहीं, इस शाहरुख खान के कथित लीगल नोटिस पर सुविज्ञा शर्मा ने एक वीडियो पोस्ट कर पटलवार किया है.

वकील इन्फ्लुएंसर ने दिया ये जवाब