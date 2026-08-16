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पान मसाला का एड करने पर शाहरुख खान, अजय देवगन और टाइगर श्रॉफ को नोटिस

एफडीए ने उनसे 15 दिनों से भीतर जवाब मांगा है, ऐसा नहीं करने पर हो सकती है कार्रवाई.

Shahrukh khan
अभिनेता शाहरुख खान (ANI)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 16, 2026 at 1:25 PM IST

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मुंबई : सरकारी संस्थानों के होटलों और कैंटीनों में छापेमारी के बाद, तुकाराम मुंडे की अगुवाई वाली महाराष्ट्र फ़ूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान, अजय देवगन और टाइगर श्रॉफ को नोटिस जारी किया है. उन्हें यह नोटिस 'विमल इलायची' के विज्ञापन में ब्रांड एंडोर्सर के तौर पर शामिल होने के लिए कारण जारी किया गया है. इस प्रोडक्ट को कथित तौर पर एक तंबाकू उत्पाद माना जाता है.

उन्हें 15 दिनों के अंदर इस नोटिस का जवाब देने को कहा गया है. एफडीए का कहना है कि यह अभियान प्रतिबंधित पान मसाला/तंबाकू से संबंधित उत्पादों का अप्रत्यक्ष प्रचार हो सकता है. विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि नोटिस का जवाब समय पर नहीं आता है, तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की शुरुआत की जा सकती है.

एफडीए के नोटिस पर शिवसेना की प्रवक्ता शायना एनसी ने कहा, "हम सभी जानते हैं कि गुटखा और पान मसाला सेहत के लिए कितने खतरनाक हैं. हमारे नेता एकनाथजी शिंदे कुछ दिन पहले एफडीए कमिश्नर तुकाराम मुंडे जी से मिले थे. और मुझे लगता है कि सही दिशा में उठाए गए हर कदम को जनहित में लिया गया फैसला माना जाना चाहिए. यह बात सिर्फ सेलिब्रिटीज के किसी चीज को प्रमोट करने की नहीं है, बल्कि समाज में उनके रोल मॉडल होने और लोगों के लिए सही विचार रखने और उन्हें दिखाने की है."

एफडीए के अनुसार अगर जवाब संतोषजनक नहीं आता है, तो भी आगे की कार्रवाई की जा सकती है. 11 अगस्त, 2026 को जारी यह नोटिस खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम (एफएसएस अधिनियम), 2006 और संबंधित विनियमों के तहत जारी किया गया है.

नोटिस में एफडीए ने बताया है कि विमल ब्रांड "बाजार में पान मसाला से प्रमुखता से जुड़ा हुआ है" और कहा है कि महाराष्ट्र में पान मसाला उत्पाद प्रतिबंधित हैं. नोटिस के अनुसार, यह विज्ञापन यूट्यूब पर उपलब्ध था और टेलीविजन, डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया और अन्य प्रचार प्लेटफार्मों के माध्यम से प्रसारित किया गया था.

एफडीए ने कहा कि इलायची के विज्ञापन में "विमल" ब्रांड का इस्तेमाल विमल पान मसाला ब्रांड से जुड़ाव पैदा कर सकता है, जो एक प्रतिबंधित उत्पाद है.नोटिस में एफएसएस अधिनियम की धारा 24 का हवाला दिया गया है, जो भ्रामक विज्ञापनों पर रोक लगाती है, और धारा 53 का भी, जिसके तहत भ्रामक खाद्य विज्ञापन प्रकाशित करने या प्रकाशन में भागीदार होने वाले व्यक्ति पर 10 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है.

एफडीए ने अभिनेताओं को विज्ञापन में अपनी भागीदारी तुरंत बंद करने, अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल और अन्य प्लेटफार्मों से प्रचार सामग्री हटाने और उत्पाद का समर्थन करने से पहले की गई उचित जांच-पड़ताल का विवरण देने का निर्देश दिया है.एफडीए ने अभिनेताओं से समझौते, अभियान संबंधी संक्षिप्त जानकारी और अन्य प्रासंगिक दस्तावेज प्रस्तुत करने और यह स्पष्ट करने को भी कहा है कि क्या विमल इलायची एक स्वतंत्र उत्पाद है या विमल पान मसाला/तंबाकू से संबंधित उत्पादों के लिए एक परोक्ष विज्ञापन है.

एक दिन पहले स्वतंत्रता दिवस पर महाराष्ट्र एफडीए कमिश्नर तुकाराम मुंडे ने कहा, "मैं प्रार्थना करता हूं कि देश तरक्की करता रहे. मैं अभी फूड सेफ्टी कमिश्नर के तौर पर फूड सेफ्टी के क्षेत्र में काम कर रहा हूं. मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारी आजादी हमारे खान-पान तक भी फैलनी चाहिए. हमें ऐसे खाने को चुनने की आजादी होनी चाहिए जो हमारी सेहत के लिए अच्छा हो - यानी ऐसा खाना जो मानकों पर खरा उतरे और सुरक्षित हो, न कि सिर्फ स्वाद के लिए चुना गया खाना. अगर हम इस तरीके को अपनाते हैं, तो हम स्वस्थ रहेंगे. अगर हम स्वस्थ रहेंगे, तो हमारा देश भी स्वस्थ रहेगा और हम तरक्की कर पाएंगे."

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