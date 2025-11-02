बर्थडे: कमबैक करने के बाद शाहरुख खान ने एक ही साल में बनाया था कमाई का ऐसा रिकॉर्ड, 775 दिनों बाद भी नहीं टूटा
कुछ सालों तक बॉलीवुड में फ्लॉप रहने के बाद शाहरुख ने कमबैक किया और अपनी इन तीन फिल्मों से रिकॉर्ड बना दिया.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 2, 2025 at 10:28 PM IST
हैदराबाद: आज 2 नवंबर को अपना 60वां बर्थडे मना रहे शाहरुख खान बॉलीवुड के बेताज बादशाह हैं और वह अपने तीन दशक के शानदार करियर में एक से एक हिट फिल्म दे चुके हैं. इस दौरान किंग खान ने कई फिल्में ठुकराई भी, जो सुपरहिट साबित हुईं. शाहरुख खान सुपरस्टार आमिर खान के बाद दूसरे बॉलीवुड स्टार हैं, जिनकी फिल्म ने सबसे ज्यादा कमाई की है. कुछ सालों तक बॉलीवुड में फ्लॉप होने के बाद शाहरुख ने कमबैक किया और अपनी इन तीन फिल्मों से ऐसा रिकॉर्ड बना दिया, जो अभी तक नहीं टूटा है.
2023 में किया कमबैक
दरअसल, साल 2015 के बाद एक के एक बाद एक फ्लॉप फिल्म देने के बाद साल 2023 में शाहरुख खान ने पठान से पर्दे पर वापसी की है और बता दिया की अभी 'पठान' जिंदा है. जनवरी 2023 तक शाहरुख के करियर की पठान सबसे कमाऊ फिल्म बन गई थी. पठान को सिद्धार्थ आनंद ने डायरेक्ट किया था और दीपिका पादुकोण फिल्म की हीरोइन और जॉन अब्राहम विलेन बने थे. फिल्म जनवरी 2023 में रिलीज हुई थी. फिल्म ने वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर 1050.30 करोड़ रुपये का बिजनेस किया था.
इस फिल्म से किया धमाका
इसके बाद 7 सितंबर 2023 को शाहरुख खान की एक्शन थ्रिलर फिल्म जवान रिलीज हुई थी, जिसे साउथ डायरेक्टर एटली ने डायरेक्ट किया था. यह पहली बार था जब शाहरुख ने एटली के साथ काम किया था. फिल्म में साउथ एक्ट्रेस नयनतारा लीड एक्ट्रेस थी और दीपिका ने भी अहम रोल प्ले किया था. फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई और इसने उसी साल 1148.32 करोड़ रुपये का बिजनेस किया था और शाहरुख की लगातार यह दूसरी हिट फिल्म थी.
नहीं टूटा ये रिकॉर्ड
साल 2023 के आखिर में शाहरुख की फिल्म डंकी में नजर आए, जिसे राजकुमारी हिरानी ने डायरेक्ट किया था. इस फिल्म में शाहरुख के साथ विक्की कौशल और तापसी पन्नू भी थे. डंकी ने भी वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर शानदार कलेक्शन किया था. फिल्म ने वर्ल्डवाइड 470.6 करोड़ रुपये कमाए थे. इस तरह एक ही साल में शाहरुख ने हिट फिल्मों की हैट्रिक लगाकर अपने नाम एक रिकॉर्ड बना लिया. इसी के साथ शाहरुख इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के इकलौते स्टार हैं, जिन्होंने एक ही साल में अपनी फिल्मों से वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर 2500 करोड़ रुपये से ज्यादा का कलेक्शन किया था. शाहरुख की इन तीनों फिल्म की कुल कमाई 2669.22 करोड़ रुपये है.