ETV Bharat / entertainment

शाहरुख खान 60वां बर्थडे: नेटफ्लिक्स पर देखें 'किंग ऑफ रोमांस' की यशराज बैनर तले बनीं ये लव-स्टोरी फिल्में

यशराज बैनर तले बन चुकी हैं. यशराज और शाहरुख खान की इन लव-स्टोरी का लुत्फ आप नेटफ्लिक्स पर उठा सकते हैं.

Shah Rukh khan 60th Birthday
शाहरुख खान 60वां बर्थडे (ANI)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : November 2, 2025 at 4:33 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद: लव स्टोरी फिल्मों के बादशाह शाहरुख खान आज 2 नवंबर को अपना 60वां बर्थडे मना रहे हैं. इस खास मौके पर नेटफ्लिक्स और यशराज बैनर मिलकर लाए हैं उन लव स्टोरी फिल्मों की लिस्ट, जो किंग ऑफ रोमांस के हर फैन को जरूर देखने चाहिए. शाहरुख खान के 60वें बर्थडे से पहले नेटफ्लिक्स और यशराज ने मिलकर एक इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट साझा किया है, जिसमें शाहरुख खान की लव-स्टोरी फिल्मों का भंडार है, जो यशराज बैनर तले बन चुकी हैं. यशराज और शाहरुख खान की इन लव-स्टोरी का लुत्फ आप नेटफ्लिक्स पर उठा सकते हैं.

नेटफ्लिक्स पर देखें शाहरुख खान की ये लव स्टोरी फिल्में

नेटफ्लिक्स और यशराज फिल्म्स ने इंस्टाग्राम अकाउंट पर जो वीडियो शेयर किया है. उसमें शाहरुख खान का 90 के दशक का एक इंटरव्यू देखने को मिल रहा है, जिसमें शाहरुख खान कहते हैं, मैं मानता हूं, इस दुनिया में कहीं ना कहीं कोई ना कोई मेरे लिए बना है'. इसके बाद शाहरुख खान की उन सभी लव स्टोरी फिल्मों की झलक देखने को मिलती है, जो शाहरुख खान ने यश चोपड़ा और आदित्य चोपड़ा के साथ मिलकर बनाई है. इस क्लिप में यश चोपड़ा और आदित्य चोपड़ा अपनी फिल्मों के बीटीएस क्लिप में दिख रहे हैं.

यश चोपड़ा, आदित्य चोपड़ा और शाहरुख खान की इन लव स्टोरी फिल्मों में वीर जारा, दिल तो पागल है, दिल तो पागल है, मोहब्बतें, रब ने बना दी जोड़ी, जब तक है जान, डर, चक दे इंडिया और फैन नजर आ रही हैं. इन सभी फिल्मों को लुत्फ आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं.

बता दें, शाहरुख खान ने साल फिल्म दीवाना से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की थी और आज वह बॉलीवुड के बेताज बादशाह हैं. इस दौरान उन्होंने लव स्टोरी से लेकर रोमांटिक, एक्शन, कॉमेडी और डॉन जैसी थ्रिलर जैसी फिल्में की हैं. शाहरुख खान को 60वें बर्थडे की बहुत-बहुत मुबारकबाद.

ये भी पढ़ें:

'देवदास' से 'जवान' तक, शाहरुख खान फिल्म फेस्टिवल में री-रिलीज होंगी ये 7 फिल्में, नोट कर लें डेट

अगर GEN Z देख ले 'मोहब्बतें' के ये 5 रोमांटिक-लव सॉन्ग, पता चल जाएगा असली मोहब्बत क्या होती है

TAGGED:

SHAH RUKH KHAN BIRTHDAY
SHAH RUKH KHAN
शाहरुख खान बर्थडे
SRK LOVE STORY FILM ON NETFLIX
SHAH RUKH KHAN 60TH BIRTHDAY

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

'मेरी बीवी हिंदू'!, धर्म परिवर्तन की कोई योजना नहीं', अमेरिकी उपराष्ट्रपति वेंस ने दी सफाई

फलोदी में टैक्सी को डंपर ने मारी टक्कर, दर्दनाक हादसे में चार की मौत

जुबिन गर्ग की आखिरी फिल्म 'रोई-रोई बिनाले' रिलीज, देशभर में मिली 800 स्क्रीन, चल रही हाउसफुल

भारतीय पहलवान ने बहरीन में बिखेरा जलवा, यूथ एशियन गेम्स में जीता गोल्ड मेडल

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.