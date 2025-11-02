ETV Bharat / entertainment

शाहरुख खान 60वां बर्थडे: नेटफ्लिक्स पर देखें 'किंग ऑफ रोमांस' की यशराज बैनर तले बनीं ये लव-स्टोरी फिल्में

हैदराबाद: लव स्टोरी फिल्मों के बादशाह शाहरुख खान आज 2 नवंबर को अपना 60वां बर्थडे मना रहे हैं. इस खास मौके पर नेटफ्लिक्स और यशराज बैनर मिलकर लाए हैं उन लव स्टोरी फिल्मों की लिस्ट, जो किंग ऑफ रोमांस के हर फैन को जरूर देखने चाहिए. शाहरुख खान के 60वें बर्थडे से पहले नेटफ्लिक्स और यशराज ने मिलकर एक इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट साझा किया है, जिसमें शाहरुख खान की लव-स्टोरी फिल्मों का भंडार है, जो यशराज बैनर तले बन चुकी हैं. यशराज और शाहरुख खान की इन लव-स्टोरी का लुत्फ आप नेटफ्लिक्स पर उठा सकते हैं.

नेटफ्लिक्स पर देखें शाहरुख खान की ये लव स्टोरी फिल्में

नेटफ्लिक्स और यशराज फिल्म्स ने इंस्टाग्राम अकाउंट पर जो वीडियो शेयर किया है. उसमें शाहरुख खान का 90 के दशक का एक इंटरव्यू देखने को मिल रहा है, जिसमें शाहरुख खान कहते हैं, मैं मानता हूं, इस दुनिया में कहीं ना कहीं कोई ना कोई मेरे लिए बना है'. इसके बाद शाहरुख खान की उन सभी लव स्टोरी फिल्मों की झलक देखने को मिलती है, जो शाहरुख खान ने यश चोपड़ा और आदित्य चोपड़ा के साथ मिलकर बनाई है. इस क्लिप में यश चोपड़ा और आदित्य चोपड़ा अपनी फिल्मों के बीटीएस क्लिप में दिख रहे हैं.