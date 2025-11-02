ETV Bharat / entertainment

पहले कहा नो, फिर अगली सुबह कर दिया फोन, जानें कैसे मिली थी शाहरुख खान को 'कोयला'?, दिलचस्प है किस्सा

पहले आपको बता दें, कोयला एक एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जो साल 1997 में रिलीज हुई थी. फिल्म की लीड स्टारकास्ट में शाहरुख खान, माधुरी दीक्षित, अमरीश पुरी, दीपशिखा नागपाल, कुनिका सदानंद, अशोक शराफ, जॉनी लीवर और मनीष बहल हैं. फिल्म कोयला में राकेश रोशन के छोटे भाई राजेश रोशन ने म्यूजिक दिया था. फिल्म के सभी चार्टबस्टर्स है.

हैदराबाद: बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान आज 2 नवंबर को अपना 60वां बर्थडे मना रहे हैं. इस मौके पर किंग खान को उनके देसी-विदेशी दोनों ही फैंस जमकर जन्मदिन की बधाई दे रहे हैं. शाहरुख का जन्म 2 नवंबर 1965 को राजधानी दिल्ली में हुआ था. दिल्ली से पढ़ाई कर उन्होंने टीवी सीरियल में काम करना शुरू किया और फिर मुंबई आ गए. शाहरुख के बर्थडे पर बताएंगे उनकी ब्लॉकबस्टर फिल्म कोयला से जुड़ा एक किस्सा जो, खुद फिल्म के बेहतरीन डायरेक्टर राकेश रोशन ने अपने हालिया इंटरव्यू में शेयर किया था.

फिल्म कोयला की कहानी?

फिल्म की कहानी की बात करें तो यह राजा साहब (अमरीश पुरी) के जनता पर जुल्मी की कहानी है, जिसकी गंदी नीयत जवान लड़कियों पर भी होती है. राजा साहब का दिल गौरी (माधुरी दीक्षित) पर आता जाता है और वह शंकर (शाहरुख) की तस्वीर के साथ उसके घर रिश्ता भेज धोखे से शादी रचा लेता है. गूंगा शंकर, राजा साब की नौकरी करता है. जब यह माधुरी को पता चलता है कि उसकी शादी शंकर से नहीं राजा साहब से हुई है तो वह उसके चंगुल से भागने की कोशिश करती है और फिर बाद में शंकर भी सारी हकीकत जान उसकी मदद करता है और इसी दौरान दोनों में प्यार हो जाता है. अंत में यह शंकर को यह भी पता चलता है कि उसके बाप को मारकर राजा साब ने उसक मुंह में गर्म कोयला डालकर उसे गूंगा किया था.

कैसे मिला शाहरुख को रोल?

राकेश रोशन बताया कि उन्होंने शाहरुख का टीवी सीरियल फौजी देखा था और वह किंग खान की एक्टिंग से इंप्रेस हुए थे. राकेश ने बताया, मैं शाहरुख को चाइना गार्डन मुंबई में एक रेस्टोरेंट में मिला था, वह वहां खाना खा रहे थे, मैं उनके टेबल पर गया, मैं कहा शाहरुख मैंने तुम्हारा शो फौजी देखा, मैंने पूछा फिल्मों में काम करना चाहेगो? तो उन्होंने कहा नहीं-नहीं, मैंने उन्हें अपना नंबर दे दिया, और कहा कि मैं एक फिल्म करने जा रहा हूं, अगर इंटरेस्टिंग हो तो मुझे कॉल करना, अगर अगली ही सुबह उनका कॉल आ गया, फिर मैंने उनसे मिलकर उन्हें एक कहानी सुनाई'.