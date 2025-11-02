शाहरुख खान 60वां बर्थडे: 'किंग खान' ने ठुकराई ये 7 फिल्में और चमक गई इन स्टार्स की किस्मत
शाहरुख खान अगर ये 7 सात फिल्में ना ठुकराते तो उनकी झोली में कई सुपरहिट फिल्में होतीं.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 2, 2025 at 1:51 PM IST
हैदराबाद: आज बॉलीवुड के बादशाह, किंग ऑफ रोमांस, पठान और जवान स्टार शाहरुख खान का दिन है. शाहरुख खान आज 2 नवंबर को 60 साल के हो गये हैं. इस मौके पर सुपरस्टार के चाहने वालों की बधाईयों का तांता लग चुका है. सोशल मीडिया पर चारों ओर बस शाहरुख-शाहरुख सुनाई और दिखाई दे रहा है. क्या फैंस क्या सेलेब्स हर कोई बादशाह के बर्थडे पर प्यार लुटा रहे हैं. शाहरुख ने अपनी सुपरहिट फिल्मों की बदौलत अपने इतने फैंस इकट्ठे किए हैं, जो आज भी उनके साथ जुड़े हुए हैं. अपने 3 तीन दशक से भी लंबे करियर में शाहरुख कई हिट फिल्में दे चुके हैं, बात करेंगे उन फिल्मों की जो शाहरुख खान ठुकरा चुके हैं.
- शाहरुख खान ने ठुकराई ये फिल्में
3 इडियट्स
आमिर खान से पहले रैंचो का रोल शाहरुख खान के झोली में गया था. शाहरुख ने रैंचो के रोल को डेट्स की दिक्कत के कारण मना कर दिया, जो बाद में आमिर खान ने किया और फिल्म ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर साबित हुई.
लगान
जब शाहरुख खान ने फिल्म लगान की कहानी सुनी तो उन्हें यह ज्यादा खास नहीं लगी और उन्होंने इस फिल्म के लिए डायरेक्टर आशुतोष गोवारिकर को आमिर खान का नाम सजेस्ट किया. लगान आमिर खान के फिल्मी करियर की टॉप ब्लॉकबस्टर लिस्ट में शामिल है.
मुन्नाभाई एमबीबीएस
राज कुमार हिरानी ने सबसे पहले शाहरुख खान को फिल्म मुन्नाभाई एमबीबीएस ऑफर की थी, शाहरुख खान ने इस फिल्म पर काम भी किया था, लेकिन पीठ के दर्द के कारण उन्हें इस फिल्म को छोड़ना पड़ा. फिर मुन्नाभाई का रोल संजय दत्त ने इतना बखूबी निभाया कि अगर शाहरुख इस फिल्म में तो शायद ही वो इस रोल के साथ ऐसा न्याय कर पाते.
रंग दे बसंती
राकेश ओम प्रकाश मेहरा की सुपरहिट फिल्म रंग दे बसंती भी पहले शाहरुख खान की झोली में गई थी, लेकिन शाहरुख उस वक्त अमोल पालेकर की फिल्म पहेली कर रहे थे और वह राकेश ओम प्रकाश मेहरा को टाइम नहीं दे सके.
जोधा अकबर
महान मुगल बादशाहर अकबर के शासनकाल पर बनी फिल्म जोधा अकबर में बादशाह की लव-स्टोरी भी दिखाई गई है. अकबर का रोल पहले शाहरुख को मिला था, लेकिन शाहरुख के मना करने के बाद ऋतिक रोशन ने रोल किया था.
एक था टाइगर
यशराज घराने की पहले स्पाई एक्शन फिल्म एक था टाइगर के लिए पहले शाहरुख खान को चुना गया था, लेकिन रचनात्मक मतभेदों और समय की कमी के चलते उन्होंने यह फिल्म ठुकरा दी, जो बाद में बॉलीवुड के गॉडफादर सलमान खान ने की.
स्लमडॉग मिलियनेयर
फिल्म स्लमडॉग मिलेयनेयर के क्विजमास्टर का रोल पहले शाहरुख खान को मिला था, लेकिन उनके ठुकराने के बाद इस रोल को अनिल कपूर ने किया और फिल्म सुपरहिट साबित हुई. फिल्म के गाने जय हो ने ऑस्कर अवार्ड भी जीता था.