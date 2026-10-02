मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ मुंबई में CJP का प्रदर्शन, शबाना आजमी का मिला समर्थन, लोगों से की ये अपील
शबाना आजमी ने नागरिकों से प्रदर्शन में शामिल होने और अपने वोटिंग अधिकारों के लिए आवाज़ उठाने की अपील की है.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 2, 2026 at 11:36 AM IST
हैदराबाद: दिग्गज एक्ट्रेस शबाना आजमी ने नागरिकों से अपने वोटिंग अधिकारों के लिए आवाज उठाने और वोटर लिस्ट से जुड़ी चिंताओं पर सवाल करने की अपील की है. सोशल मीडिया पर शेयर किए गए एक वीडियो में उन्होंने हर वोट की अहमियत पर जोर दिया और गांधी जयंती पर मुंबई के शिवाजी पार्क में विरोध प्रदर्शन करने का आह्वान किया.
शबाना आजमी ने लोगों से अपील की है कि वे वोटर लिस्ट और वोट देने के अधिकार से जुड़ी चिंताओं को लेकर 2 अक्टूबर को मुंबई में होने वाले विरोध प्रदर्शन में शामिल हों. इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर करते हुए, एक्ट्रेस ने नागरिकों से गांधी जयंती पर शाम 4 बजे शिवाजी पार्क में इकट्ठा होने और अपने वोट की रक्षा करने की अपील की.
वीडियो में शबाना आजमी कहती हैं, आपका वोट आपकी आवाज. वोट जरूर करें. आपका वोट आपका अधिकार है. आपका वोट आपकी आवाज है. आपका वोट देश का भविष्य बनाता है. पर तब क्या हो जब वोटर लिस्ट से आपका वोट ही गायब हो जाता है? क्या हो जब आपका नाम वोटर लिस्ट से गायब हो जाए? आज किसी पार्टी का नहीं, आज सवाल आपके वोट का है. मेरे वोट का है. हम सबके वोट का है. इतनी बार प्रोटेस्ट के लिए परमिशन मांगी गई, लेकिन परमिशन नहीं मिली. लेकिन सवाल पूछना हमारा हक है. तो घर से निकलो, सवाल पूछो, आवाज उठाओ, अपने वोट के लिए, अपने लोकतंत्र के लिए. 2 अक्टूबर, गांधी जयंती. शिवाजी पार्क, शाम 4 बजे. आपसे वहीं मुलाकात होगी.'
मुंबई में प्रस्तावित विरोध-प्रदर्शन, स्पेशल इंटेंसिव रिविजन (SIR) प्रक्रिया और मतदाता सूचियों को लेकर चल रहे व्यापक राजनीतिक टकराव के बीच हो रहा है. अभिजीत दिपके की कॉकरोच जनता पार्टी ने मुंबई से शुरू होने वाले देशव्यापी आंदोलन की एलान किया है. इस ग्रुप ने तीन मुख्य मांगें रखी हैं: मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा, 2025 की वोटर लिस्ट को फ्रीज करना और अगले सीईसी की नियुक्ति प्रक्रिया में ज्यादा पारदर्शिता.
ग्रुप ने यह भी आरोप लगाया है कि वोटर लिस्ट से बड़े पैमाने पर नाम हटाए जाने की वजह से करीब 13 करोड़ वोटर बिना जरूरी कागजात और वेरिफिकेशन प्रोसेस के वोट देने के अधिकार से वंचित हो गए हैं. मुंबई पुलिस ने सार्वजनिक सभाओं और ट्रैफिक की आवाजाही से जुड़े नियमों का हवाला देते हुए प्रस्तावित सभा की अनुमति देने से इनकार कर दिया था. इसके बावजूद, आयोजकों ने कहा कि वे अपनी योजना के अनुसार आगे बढ़ेंगे.