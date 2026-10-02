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मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ मुंबई में CJP का प्रदर्शन, शबाना आजमी का मिला समर्थन, लोगों से की ये अपील

शबाना आजमी ( IANS )

हैदराबाद: दिग्गज एक्ट्रेस शबाना आजमी ने नागरिकों से अपने वोटिंग अधिकारों के लिए आवाज उठाने और वोटर लिस्ट से जुड़ी चिंताओं पर सवाल करने की अपील की है. सोशल मीडिया पर शेयर किए गए एक वीडियो में उन्होंने हर वोट की अहमियत पर जोर दिया और गांधी जयंती पर मुंबई के शिवाजी पार्क में विरोध प्रदर्शन करने का आह्वान किया.