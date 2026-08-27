ETV Bharat / entertainment

September heatrical releases 2026: 'मिर्जापुर: द मूवी' से हैवान, थिएटर्स में तबाही मचाने आ रहीं ये नई फिल्में

हैदराबाद: भारत में त्योहारों का मौसम जोरों पर है. अगस्त में ओणम और रक्षाबंधन के खत्म होने के साथ सितंबर कई रोमांचक फिल्में लेकर आ रहा है. सितंबर के पहले हफ्ते में पंकज त्रिपाठी, दिव्येंदु और अली फजल की बहुप्रतीक्षित 'मिर्जापुर: द मूवी' रिलीज हो रही है. करीना कपूर और पृथ्वीराज सुकुमारन जंगली पिक्चर्स द्वारा प्रोड्यूस की गई मेघना गुलजार की 'दायरा' भी सितंबर में रिलीज हो रही है. ऐसी कई फिल्में हैं, जो सितंबर महीने में दर्शकों को एंटरटेन करने आ रही हैं. तो चलिए सितंबर 2026 में बॉलीवुड थिएटर में रिलीज होने वाली फिल्मों पर एक नजर डालते हैं.

'मिर्जापुर: द मूवी'

गुरमीत सिंह की क्राइम ड्रामा फिल्म 'मिर्जापुर: द मूवी' 4 सितंबर को थिएटर में रिलीज हो रही है. फिल्म में पंकज त्रिपाठी, दिव्येंदु और अली फजल कालीन भैया, मुन्ना भैया और गुड्डू भैया के रोल में वापस आ रहे हैं, वहीं सीरीज की पुरानी कास्ट भी वापसी कर रही है. यह फिल्म मिर्जापुर के पहले सीजन पर आधारित है, लेकिन बड़े पर्दे के लिए कहानी में बदलाव किया गया है. रवि किशन, अभिषेक बनर्जी, रसिका दुगल, मोहित मालिक, शीबा चड्ढा, राजेश तैलंग, प्रमोद पाठक, श्रिया पिलगांवकर, हर्षिता शेखर गौड़, सोनल एस. चौहान, अनंग्शा बिस्वास, शाजी चौधरी, सतेंद्र सोनी, कुलभूषण खरबंदा और सुशांत सिंह फिल्म में अहम रोल में हैं.

'जीवन भीमा योजना'

अरशद वारसी अपने करियर में पहली बार आने वाली हिंदी क्राइम कॉमेडी थ्रिलर फिल्म 'जीवन भीमा योजना' में डबल रोल करते दिखेंगे. फिल्म को अभिषेक डोगरा ने डायरेक्ट किया है, जिन्होंने पहले 'डॉली की डोली' और 'फ्राईडे' बनाई थीं. इसमें संजीदा शेख, विजय राज, पूजा चोपड़ा और बिजेंद्र काला भी हैं. यह फिल्म 4 सितंबर को सिनेमाघरों में 'मिर्जापुर: द मूवी' से टकराएगी.

'हैवान'

प्रियदर्शन की 'हैवान' में अक्षय कुमार और सैफ अली खान लीड रोल में है. फिल्म में अंधेरी और डरावनी दुनिया में, एक रोमांचक चूहे-बिल्ली का खेल तैयार किया गया है. सैफ एक अंधे आदमी हैं जो अक्षय से लोहा ले रहे हैं. बोमन ईरानी फिल्म में जज के तौर पर शामिल होंगे और सैयामी खेर एक पुलिस वाले का रोल कर रही हैं. श्रिया पिलगांवकर और शारिब हाशमी अहम रोल में दिखेंगे. हैवान 11 सितंबर को थिएटर में रिलीज होगी.