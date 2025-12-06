ETV Bharat / entertainment

बहन को दुल्हन बनता देख भावुक हुए कार्तिक आर्यन, फोटो शेयर कर बोले- किकी हमारे परिवार की धड़कन है

हैदराबाद: बॉलीवुड अभिनेता कार्तिक आर्यन अपनी बहन कृतिका की शादी पर भावुक हो गए. भूल भुलैया 2 अभिनेता ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर शादी समारोह की कई तस्वीरें साझा कीं और बताया कि अपनी छोटी बहन को दुल्हन के रूप में देखकर वह कितने भावुक हो गए. वेडिंग की एक तस्वीर में, कार्तिक अपनी बहन के साथ चलते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिन्होंने पेस्टल रंग का लहंगा पहना हुआ है. ऑफ-व्हाइट रंग की पारंपरिक शेरवानी टाइप कुर्ता-पायजामा पहने कार्तिक, रिश्तेदारों के साथ एक फूलों की कनौपी थामे हुए हैं और बारात के दौरान दुल्हन को साथ ले जा रहे हैं.

बहन की शादी की तस्वीरें शेयर कर कार्तिक ने लिखा, 'कुछ दिन ऐसे होते हैं जो चुपचाप आपकी दुनिया बदल देते हैं... आज उनमें से एक था, अपनी किकी को दुल्हन के रूप में देखना ऐसा लगा जैसे सालों को पल में बदलते हुए देख रहा हूं, किकी, मैंने तुम्हें उस छोटी बच्ची से बढ़ते हुए देखा है जो हर जगह मेरे पीछे दौड़ती थी, इस खूबसूरत दुल्हन में, जो आज बहुत खुशी और ताकत के साथ अपने नए जीवन में चली गई'.

अभिनेता ने अपनी बहन पर गर्व किया और कहा कि चाहे कितना भी समय बीत जाए, वह हमेशा उनकी 'छोटी बहन' ही रहेगी. एक्टर ने लिखा, 'मुझे तुम पर गर्व है कि तुम एक महिला बन गई हो, तुम पर गर्व है, और हमारे द्वारा साझा की गई हर हंसी, लड़ाई, राज और यादों के लिए आभारी हूं, और आज, जब तुम आगे बढ़ रही हो, मेरा दिल तुम्हारे साथ रहा, तुम भले ही एक नया अध्याय शुरू कर रही हो, लेकिन तुम हमेशा मेरी छोटी बहन रहोगी, हमारे परिवार की धड़कन'.

कार्तिक ने अपनी बहन को आज की दुनिया में एक 'दुर्लभ, जीवन में एक बार मिलने वाला प्यार' मिलने पर अपनी खुशी साझा की. उन्होंने आगे कहा, 'मुझे इससे ज्यादा खुशी की कोई बात नहीं है कि तुम्हें तेज जैसे पवित्र और देखभाल करने वाले व्यक्ति के साथ जीवन में एक बार मिलने वाला प्यार मिल गया, ईश्वर करे कि यह नया सफर तुम्हें वो सब कुछ दे जिसका तुमने कभी सिर्फ सपना देखा था, प्यारी'.

वर्कफ्रंट की बात करें तो, कार्तिक आर्यन अपनी अपकमिंग रोमांटिक ड्रामा फिल्म 'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' की रिलीज के लिए तैयार हैं. समीर विद्वांस द्वारा निर्देशित इस फिल्म में कार्तिक के साथ अनन्या पांडे, जैकी श्रॉफ और नीना गुप्ता भी मुख्य भूमिकाओं में हैं. यह फिल्म 25 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.