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लव गिल पर की गई टिप्पणी को लेकर काश्वी की हुई थू-थू, बयान जारी कर बोलीं स्काउट की GF- दूसरी महिला के प्रति नफरत फैलाना...

लव गिल/काश्वी हीरानंदानी ( ANI )

हैदराबाद: 'बिग बॉस 20' का इस बार का 'वीकेंड का वार' काफी धमाकेदार रहा. इस 'वीकेंड का वार' पर शो के मंच पर कई गेस्ट आए, जिसमें शो के कंटेस्टेंट स्काउट ओपी की गर्लफ्रेंड काश्वी हीरानंदानी भी शामिल थी. वह मंच पर आते ही अपने बॉयफ्रेंड पर भकड़ती दिखीं. उन्होंने सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे स्काउट और लव के वीडियो के बारे में बात करते हुए दोनों को आड़े हाथ लिया. उन्होंने यहां तक ​​इशारा किया कि लव अपने फायदे के लिए स्काउटओपी का इस्तेमाल कर रही हैं. इस एपिसोड के बाद, सोशल मीडिया यूजर्स ने नेशनल टेलीविजन पर एक महिला की छवि खराब करने के लिए काशवी की आलोचना की है. सोशल मीडिया पर आलोचना झेलने के बाद, काश्वी हीरानंदानी ने अपनी चुप्पी तोड़ी है.

सोमवार, 26 अक्टूबर को काश्वी ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक स्टेटमेंट जारी किया और इस मसले पर सफाई देते हुए सभी से माफी मांगी. अपने शब्दों की जिम्मेदारी लेते हुए काशवी ने माना कि वह अपनी बात को बेहतर ढंग से कह सकती थी. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि उसका इरादा कभी भी किसी दूसरी महिला के प्रति नफरत फैलाने या लोगों को उसे निशाना बनाने के लिए उकसाने का नहीं था.

काशी हीरानंदानी का पोस्ट (@kaaashvi IG) काश्वी ने अपने स्टेटमेंट की शुरुआत मामले पर सफाई देने से की है. उन्होंने लिखा है, 'मेरा इरादा स्काउट से बात करने, उसकी गलतियों को बताने और उसके कामों के लिए उसे जवाबदेह ठहराने का था. हालांकि, ऐसा करते समय मुझसे कुछ ऐसे शब्द निकल गए जो इस मामले से जुड़े अन्य लोगों के प्रति असंवेदनशील थे. उस समय मैं कैसा महसूस कर रही थी, यह अलग बात है, लेकिन किसी और के इरादों या चरित्र पर टिप्पणी करना मेरा काम नहीं है. मैं अपनी बात को बेहतर तरीके से कह सकती थी.'