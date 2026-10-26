काश्वी हीरानंदानी की माफी के बाद स्काउट OP का आया बयान, लव गिल के साथ वायरल हुए वीडियो पर दी सफाई
गेमर काश्वी हीरानंदानी के बयान के बाद स्काउट ओपी ने अपने और लव के बीच चल रहे रिश्ते के अफवाहों पर चुप्पी तोड़ी है.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 26, 2026 at 4:12 PM IST
हैदराबाद: 'बिग बॉस 20' के 'वीकेंड का वार' पर हुए हंगामे के बाद शो के कंटेस्टेंट स्काउट ओपी उर्फ तनमय सिंह की ओर से एक बयान जारी किया गया है, जिसमें उनके चरित्र पर उठ रहे सवालों पर सफाई दी गई है. स्काउट का यह बयान उनकी गर्लफ्रेंड काश्वी हीरानंदानी के माफीनामी के बाद आया है.
सोमवार, 26 अक्टूबर को स्काउट ओपी की टीम स्काउट आर्मी ने उनकी ओर से इंस्टाग्राम पर बयान शेयर किया. बयान की शुरुआत में स्काउट के व्यवहार के बारे में बताया गया है. साथ ही ये भी बताया गया है कि शो में होने के बाद गेमर को बाहरी दुनिया के बारे में पता नहीं चल पा रहा है. टीम ने लव गिल का नाम लिए बिना कहा है कि स्काउट हमेशा अपने और सामने वाले को भाई-बहन के रिश्ते से देखते हैं.
बयान में वीकेंड का वार पर हुए हंगामे के बारे में बात करते हुए लिखा गया है, "हाल ही के 'वीकेंड का वार' एपिसोड के बाद, हमें लगता है कि इस पूरे मामले पर सफाई, मैच्योरिटी और सही नजरिए के साथ बात करना जरूरी है. जो लोग स्काउट को लंबे समय से जानते हैं और फॉलो करते हैं, वे अच्छी तरह जानते हैं कि वह किस तरह का इंसान है- दयालु, सच्चा और साफ दिल का. उसकी कभी कोई गलत मंशा नहीं थी. उसने हमेशा अपने और सामने वाले के रिश्ते को भाई-बहन के रिश्ते की तरह ही देखा. बिग बॉस के घर के अंदर, बाहरी दुनिया से पूरी तरह कटे होने के कारण, उसे यह जानने का कोई जरिया नहीं था कि घर की चारदीवारी के बाहर लोग इन मुलाकातों या बातचीत को किस तरह से देख रहे हैं."
काश्वी की बिग बॉस के घर में जाने के मकसद के बारे में बताते हुए टीम ने लिखा है, "यही वजह है कि काश्वी ने उससे मिलने का फैसला किया. वह स्काउट के दिल को किसी और से बेहतर जानती है. उसका मकसद उसके केरेक्टर पर सवाल उठाना नहीं था, बल्कि उसे यह समझाना था कि बाहर की दुनिया में इस स्थिति को कितनी गंभीरता से देखा जा रहा है. वह चाहती थी कि स्काउट फिर से सही नजरिया अपनाए और अपना पूरा ध्यान उस चीज पर लगाए जो सबसे ज्यादा मायने रखती है यानी उसका अपना सफर और ट्रॉफी."
दूसरों के साथ स्काउट के रिश्ते में बारे में जिक्र करते हुए बयान में लिखा गया है, "सबसे ज्यादा दुख की बात यह है कि जिस इंसान का स्काउट ने हमेशा बिना किसी शर्त के साथ दिया, उसी के साथ उसके रिश्ते इतनी जल्दी कैसे बदल गए. यह कहना कि कोई व्यक्ति, जिसने हमेशा ईमानदारी और वफादारी के साथ दूसरों का साथ दिया हो, वह जानबूझकर किसी और का करियर बर्बाद कर सकता है—यह एक बहुत ही गंभीर आरोप है. जो लोग स्काउट को सच में जानते हैं, वे अच्छी तरह समझते हैं कि वह ऐसा इंसान बिल्कुल भी नहीं है."
बीबी हाउस में स्काउट किस तरह की भावनाओं और दबाव के बीच होकर गुजर रहे है, टीम ने इसके बारे में खुलासा किया है. टीम ने बताया, "घर के अंदर, स्काउट रिश्तों, भावनाओं और लगातार दबाव के बीच से गुजर रहा था, जबकि उसे इस बात की कोई खबर नहीं थी कि बाहर क्या चल रहा है. ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति केवल उसी जानकारी के आधार पर कदम उठा सकता है जो उसके पास मौजूद हो. उसके इरादों पर कोई भी राय बनाने से पहले, इस संदर्भ को ध्यान में रखना जरूरी है."
स्काउट के चाहने वालों से एकजुटता का आह्वान करते हुए टीम ने लिखा है, "पिछले कुछ सालों में जिन लोगों ने स्काउट का साथ दिया है, यह वही समय है जब उसे आपके समर्थन की सबसे ज्यादा जरूरत है. स्काउट आर्मी का अटूट प्यार वाकई अद्भुत रहा है. यह देखकर बहुत अच्छा लगता है कि पूरी गेमिंग कम्युनिटी एक साथ आई है, एकजुट खड़ी है और उस व्यक्ति का समर्थन कर रही है जिसने इस क्षेत्र में इतना बड़ा योगदान दिया है. यह एकजुटता किसी भी तरह की बातों या कहानियों से कहीं ज्यादा मायने रखती है."
बयान के आखिरी में लिखा है, "अनुमानों या कुछ चुनिंदा पलों को, सालों की सच्चाई, कड़ी मेहनत, विनम्रता और वफादारी पर हावी न होने दें. स्काउट पर भरोसा रखें. उसके चरित्र पर विश्वास करें. उसके सफर को पूरी तरह से देखें, न कि किसी एक गलतफहमी के आधार पर उसे परखें. अब, पहले से कहीं ज्यादा, हमें धैर्य, गरिमा और अटूट समर्थन के साथ एक-दूसरे के साथ खड़े रहना चाहिए, क्योंकि स्काउट अभी भी ट्रॉफी के लिए लड़ रहा है."
स्काउट टीम का यह बयान उनकी गर्लफ्रेंड-गेमर काश्वी हीरानंदानी के बयान के बाद आया है. कुछ समय पहले ही, काश्वी ने एक बयान जारी कर सभी से माफी मांगी थी. वीकेंड का वार पर बोले गए अपने शब्दों की जिम्मेदारी लेते हुए काशवी ने माना कि वह अपनी बात को बेहतर ढंग से कह सकती थी. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि उसका इरादा कभी भी किसी दूसरी महिला के प्रति नफरत फैलाने या लोगों को उसे निशाना बनाने के लिए उकसाने का नहीं था.
बता दें, बिग बॉस 20 से स्काउट ओपी और लव गिल के कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे है, जिसमें वे दोनो के एक्टिविटीज को लेकर तरह-तरह की बातें हो रही हैं. इन्हीं मुद्दों को लेकर स्काउट की गर्लफ्रेंड काश्वी बिग बॉस 20 के स्टेज पर पहुंची और दोनों को आड़े हाथ लिया, जिसके बाद लव पर किए गए कमेंट्स को लेकर काश्वी को काफी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा. तमाम आलोचनाओं को झेलने के बाद आज काश्वी ने बयान जारी कर सार्वजनिक रूप से माफी मांगी.