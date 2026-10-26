ETV Bharat / entertainment

काश्वी हीरानंदानी की माफी के बाद स्काउट OP का आया बयान, लव गिल के साथ वायरल हुए वीडियो पर दी सफाई

स्काउट ओपी ( Poster )

हैदराबाद: 'बिग बॉस 20' के 'वीकेंड का वार' पर हुए हंगामे के बाद शो के कंटेस्टेंट स्काउट ओपी उर्फ तनमय सिंह की ओर से एक बयान जारी किया गया है, जिसमें उनके चरित्र पर उठ रहे सवालों पर सफाई दी गई है. स्काउट का यह बयान उनकी गर्लफ्रेंड काश्वी हीरानंदानी के माफीनामी के बाद आया है.

सोमवार, 26 अक्टूबर को स्काउट ओपी की टीम स्काउट आर्मी ने उनकी ओर से इंस्टाग्राम पर बयान शेयर किया. बयान की शुरुआत में स्काउट के व्यवहार के बारे में बताया गया है. साथ ही ये भी बताया गया है कि शो में होने के बाद गेमर को बाहरी दुनिया के बारे में पता नहीं चल पा रहा है. टीम ने लव गिल का नाम लिए बिना कहा है कि स्काउट हमेशा अपने और सामने वाले को भाई-बहन के रिश्ते से देखते हैं.

बयान में वीकेंड का वार पर हुए हंगामे के बारे में बात करते हुए लिखा गया है, "हाल ही के 'वीकेंड का वार' एपिसोड के बाद, हमें लगता है कि इस पूरे मामले पर सफाई, मैच्योरिटी और सही नजरिए के साथ बात करना जरूरी है. जो लोग स्काउट को लंबे समय से जानते हैं और फॉलो करते हैं, वे अच्छी तरह जानते हैं कि वह किस तरह का इंसान है- दयालु, सच्चा और साफ दिल का. उसकी कभी कोई गलत मंशा नहीं थी. उसने हमेशा अपने और सामने वाले के रिश्ते को भाई-बहन के रिश्ते की तरह ही देखा. बिग बॉस के घर के अंदर, बाहरी दुनिया से पूरी तरह कटे होने के कारण, उसे यह जानने का कोई जरिया नहीं था कि घर की चारदीवारी के बाहर लोग इन मुलाकातों या बातचीत को किस तरह से देख रहे हैं." काश्वी की बिग बॉस के घर में जाने के मकसद के बारे में बताते हुए टीम ने लिखा है, "यही वजह है कि काश्वी ने उससे मिलने का फैसला किया. वह स्काउट के दिल को किसी और से बेहतर जानती है. उसका मकसद उसके केरेक्टर पर सवाल उठाना नहीं था, बल्कि उसे यह समझाना था कि बाहर की दुनिया में इस स्थिति को कितनी गंभीरता से देखा जा रहा है. वह चाहती थी कि स्काउट फिर से सही नजरिया अपनाए और अपना पूरा ध्यान उस चीज पर लगाए जो सबसे ज्यादा मायने रखती है यानी उसका अपना सफर और ट्रॉफी." दूसरों के साथ स्काउट के रिश्ते में बारे में जिक्र करते हुए बयान में लिखा गया है, "सबसे ज्यादा दुख की बात यह है कि जिस इंसान का स्काउट ने हमेशा बिना किसी शर्त के साथ दिया, उसी के साथ उसके रिश्ते इतनी जल्दी कैसे बदल गए. यह कहना कि कोई व्यक्ति, जिसने हमेशा ईमानदारी और वफादारी के साथ दूसरों का साथ दिया हो, वह जानबूझकर किसी और का करियर बर्बाद कर सकता है—यह एक बहुत ही गंभीर आरोप है. जो लोग स्काउट को सच में जानते हैं, वे अच्छी तरह समझते हैं कि वह ऐसा इंसान बिल्कुल भी नहीं है."