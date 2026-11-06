सीन X रिव्यू: सूर्या की फिल्म निकली ब्लॉकबस्टर, दर्शक बोले- शानदार, रणबीर की 'रामायण' खतरे में?
सूर्या की इस साल रिलीज हुई फिल्में 'करप्पू' और 'विश्वनाथ एंड संस' मेगा ब्लॉकबस्टर साबित हुईं.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 6, 2026 at 10:03 AM IST
हैदराबाद: जितु माधवन द्वारा निर्देशित फिल्म 'सीन' आज 6 नवंबर को रिलीज हो चुकी है. इस फिल्म में तमिल फिल्मों के सुपरस्टार सूर्या मुख्य भूमिका में हैं. सूर्या के फैंस को इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार था. इसमें नजरिया और नाजलिन भी अहम रोल में नजर आ रहे हैं. सुशिन ने फिल्म में म्यूजिक दिया है. फिल्म देख चुके प्रशंसकों ने सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिक्रिया साझा की है.
सूर्या की इस साल रिलीज हुई फिल्में 'करप्पू' और 'विश्वनाथ एंड संस' मेगा ब्लॉकबस्टर साबित हुईं. लंबे समय से सफलता का इंतजार कर रहे सूर्या के लिए ये दोनों फिल्में मानो जीवनदान साबित हुईं. इन फिल्मों की सफलता के बाद सूर्या ने फिल्म 'सीन' पर काम शुरू किया था.
गौरतलब है कि जितु माधवन की पिछली दो फिल्में, आवेशम और रोमांचम, मेगा हिट रही थीं. इसलिए, प्रशंसकों को इस फिल्म से भी काफी उम्मीदें थीं. फिल्म आज दिवाली से दो दिन पहले सिनेमाघरों में रिलीज हुई. सुबह छह बजे का शो होने की अनुमति मिलने के कारण, प्रशंसक सुबह-सुबह ही सिनेमाघरों की ओर उमड़ पड़े.
#SceneDiwali #SceneMovie #Scene #SceneFDFS 1st half over.. Semma..👌 Unique & Racy screenplay.. No boring moments.. No Lag.. Preparation done for a seat edge thriller in the 2nd half.. Cat & Mouse game ON #Surya is on 🔥 Looks Young, Energetic & Electrifying..👌— 🔥KK MAHESH🔥 (@kkmahesh7) November 6, 2026
Blockbuster 1st Half 🔥🔥 Not even a Single Dull moment.. Twists & Turns with Fun 😂🔥 Entirely a Different attempt 🔥🔥 Ovoru Stagging um morattu PEAK 🛐 Gomma gotha nu sethikirukan Jithu It's our Diwali🔥 #Scene #SceneDiwali 🔥🔥🛐🛐 https://t.co/poDybG7Fr5— Prince Karthi (@PrinceKarthi14) November 6, 2026
सीन एक्स रिव्यू
फिल्म देखने वाले एक दर्शकों ने फिल्म को लेकर अपने रिव्यू सोशल मीडिया पर रिव्यू देना शुरू कर दिया है. एक ने लिखा है, 'सीन... वो पुराना सूर्या जिसकी हमें कमी खल रही थी, वापस आ गया है. फर्स्ट हाफ शानदार है. जितु माधवन ने अपने निर्देशन का बेहतरीन प्रदर्शन किया है'. उन्होंने कहा, 'इन्बराज, ईश्वरन और उनकी टीम की खूब चर्चा होगी. फिल्म में कई चौंकाने वाले मोड़ हैं. जल्द से जल्द सिनेमाघर जाकर इसे देखें'.
#Scene – The Suriya we’ve missed is BACK! 🔥 WHAT A FIRST HALF! ❤️🔥 #JithuMadhavan at his finest! Inbaraj, Eshwaran & team are going to be THE TALK! 🔥 Loaded with surprises. No spoilers. WATCH ASAP! 💯 #SceneDiwali #Naslen #Naziriya https://t.co/MhDsVof78v— Nithish Baskaran (@nithishyaps) November 6, 2026
Neat First half with enough engaging moments!! @Suriya_offl attakaasam on top 📈 Nazriya cute to the core 😍❤️ BANGER INTERVAL 🥵🥵🥵💥🔥🔥 #Scene #SceneDiwali https://t.co/VW5eNrwFDL— SCENE ஆத்ரேயாடா ᵀᴹ🔥 (@Athreyada_offcl) November 6, 2026
एक अन्य प्रशंसक ने प्रशंसा करते हुए कहा, 'फिल्म का पहला भाग बेहतरीन है. फिल्म में कई दिलचस्प पल हैं. सूर्या दमदार दिख रहे हैं. नजरिया प्यारी लग रही हैं. इंटरमिशन सीन जबरदस्त हैट. एक अन्य प्रशंसक ने कहा, 'फिल्म का पहला भाग खत्म हो गया है. यह अच्छा है. अलग और रोमांचक पटकथा. फिल्म में कोई वॉर सीन नहीं हैं. कहीं भी कोई कमी नहीं है'.
#Scene B-L-O-C-K-B-U-S-T-E-R 🏆🏆🏆🏆 https://t.co/VTfl9BgjlR— Let's X OTT GLOBAL (@LetsXOtt) November 5, 2026
एक और लिखता है, 'दूसरा भाग एक रोमांचक थ्रिलर के लिए मंच तैयार करता है. अब चूहे-बिल्ली का खेल शुरू होता है. सूर्या एक अलग ही स्तर पर है. वह युवा, ऊर्जावान और बिजली की तरह तेज है.
एक अन्य व्यक्ति ने अपने एक्स पेज पर लिखा, 'सीन का पहला भाग, सूर्या ही एकमात्र ऐसा कैरेक्टर है, जो कहानी में अकेला दिखाई देता है और कहानी बिना किसी रोमांच के आगे बढ़ती है, जिसमें बीच-बीच में थंगादुराई की पुरानी कॉमेडी दिखाई देती है. अंतराल कहानी को गति देता है'.
#SCENE - Another Surprise Short Cameo.. Theatre went Bonkers..🔥 Semma Response..🤩— Laxmi Kanth (@iammoviebuff007) November 6, 2026
उन्होंने कहा, 'देखते हैं कि फिल्म दूसरे भाग में रफ्तार पकड़ पाती है या नहीं'. एक अन्य ने लिखा, 'पहला भाग ब्लॉकबस्टर है. कहीं भी सुस्ती की गुंजाइश नहीं है. बिलकुल अलग तरह का प्रयास. यह हमारी दिवाली है'.
बता दें, सूर्या की सीन रणबीर कपूर और यश स्टारर फिल्म रामायण के अगले दिन रिलीज हुई है. तमिलनाडु में फिल्म को जबरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है. इससे तमिलनाडु और अन्य साउथ राज्यों में रामायण की कमाई पर बड़ा असर पड़ सकता है.