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सीन X रिव्यू: सूर्या की फिल्म निकली ब्लॉकबस्टर, दर्शक बोले- शानदार, रणबीर की 'रामायण' खतरे में?

सीन X रिव्यू ( Film Poster )

हैदराबाद: जितु माधवन द्वारा निर्देशित फिल्म 'सीन' आज 6 नवंबर को रिलीज हो चुकी है. इस फिल्म में तमिल फिल्मों के सुपरस्टार सूर्या मुख्य भूमिका में हैं. सूर्या के फैंस को इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार था. इसमें नजरिया और नाजलिन भी अहम रोल में नजर आ रहे हैं. सुशिन ने फिल्म में म्यूजिक दिया है. फिल्म देख चुके प्रशंसकों ने सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिक्रिया साझा की है.

सूर्या की इस साल रिलीज हुई फिल्में 'करप्पू' और 'विश्वनाथ एंड संस' मेगा ब्लॉकबस्टर साबित हुईं. लंबे समय से सफलता का इंतजार कर रहे सूर्या के लिए ये दोनों फिल्में मानो जीवनदान साबित हुईं. इन फिल्मों की सफलता के बाद सूर्या ने फिल्म 'सीन' पर काम शुरू किया था.

गौरतलब है कि जितु माधवन की पिछली दो फिल्में, आवेशम और रोमांचम, मेगा हिट रही थीं. इसलिए, प्रशंसकों को इस फिल्म से भी काफी उम्मीदें थीं. फिल्म आज दिवाली से दो दिन पहले सिनेमाघरों में रिलीज हुई. सुबह छह बजे का शो होने की अनुमति मिलने के कारण, प्रशंसक सुबह-सुबह ही सिनेमाघरों की ओर उमड़ पड़े. सीन एक्स रिव्यू फिल्म देखने वाले एक दर्शकों ने फिल्म को लेकर अपने रिव्यू सोशल मीडिया पर रिव्यू देना शुरू कर दिया है. एक ने लिखा है, 'सीन... वो पुराना सूर्या जिसकी हमें कमी खल रही थी, वापस आ गया है. फर्स्ट हाफ शानदार है. जितु माधवन ने अपने निर्देशन का बेहतरीन प्रदर्शन किया है'. उन्होंने कहा, 'इन्बराज, ईश्वरन और उनकी टीम की खूब चर्चा होगी. फिल्म में कई चौंकाने वाले मोड़ हैं. जल्द से जल्द सिनेमाघर जाकर इसे देखें'.