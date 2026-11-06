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सीन X रिव्यू: सूर्या की फिल्म निकली ब्लॉकबस्टर, दर्शक बोले- शानदार, रणबीर की 'रामायण' खतरे में?

सूर्या की इस साल रिलीज हुई फिल्में 'करप्पू' और 'विश्वनाथ एंड संस' मेगा ब्लॉकबस्टर साबित हुईं.

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सीन X रिव्यू (Film Poster)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : November 6, 2026 at 10:03 AM IST

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हैदराबाद: जितु माधवन द्वारा निर्देशित फिल्म 'सीन' आज 6 नवंबर को रिलीज हो चुकी है. इस फिल्म में तमिल फिल्मों के सुपरस्टार सूर्या मुख्य भूमिका में हैं. सूर्या के फैंस को इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार था. इसमें नजरिया और नाजलिन भी अहम रोल में नजर आ रहे हैं. सुशिन ने फिल्म में म्यूजिक दिया है. फिल्म देख चुके प्रशंसकों ने सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिक्रिया साझा की है.

सूर्या की इस साल रिलीज हुई फिल्में 'करप्पू' और 'विश्वनाथ एंड संस' मेगा ब्लॉकबस्टर साबित हुईं. लंबे समय से सफलता का इंतजार कर रहे सूर्या के लिए ये दोनों फिल्में मानो जीवनदान साबित हुईं. इन फिल्मों की सफलता के बाद सूर्या ने फिल्म 'सीन' पर काम शुरू किया था.

गौरतलब है कि जितु माधवन की पिछली दो फिल्में, आवेशम और रोमांचम, मेगा हिट रही थीं. इसलिए, प्रशंसकों को इस फिल्म से भी काफी उम्मीदें थीं. फिल्म आज दिवाली से दो दिन पहले सिनेमाघरों में रिलीज हुई. सुबह छह बजे का शो होने की अनुमति मिलने के कारण, प्रशंसक सुबह-सुबह ही सिनेमाघरों की ओर उमड़ पड़े.

सीन एक्स रिव्यू

फिल्म देखने वाले एक दर्शकों ने फिल्म को लेकर अपने रिव्यू सोशल मीडिया पर रिव्यू देना शुरू कर दिया है. एक ने लिखा है, 'सीन... वो पुराना सूर्या जिसकी हमें कमी खल रही थी, वापस आ गया है. फर्स्ट हाफ शानदार है. जितु माधवन ने अपने निर्देशन का बेहतरीन प्रदर्शन किया है'. उन्होंने कहा, 'इन्बराज, ईश्वरन और उनकी टीम की खूब चर्चा होगी. फिल्म में कई चौंकाने वाले मोड़ हैं. जल्द से जल्द सिनेमाघर जाकर इसे देखें'.

एक अन्य प्रशंसक ने प्रशंसा करते हुए कहा, 'फिल्म का पहला भाग बेहतरीन है. फिल्म में कई दिलचस्प पल हैं. सूर्या दमदार दिख रहे हैं. नजरिया प्यारी लग रही हैं. इंटरमिशन सीन जबरदस्त हैट. एक अन्य प्रशंसक ने कहा, 'फिल्म का पहला भाग खत्म हो गया है. यह अच्छा है. अलग और रोमांचक पटकथा. फिल्म में कोई वॉर सीन नहीं हैं. कहीं भी कोई कमी नहीं है'.

एक और लिखता है, 'दूसरा भाग एक रोमांचक थ्रिलर के लिए मंच तैयार करता है. अब चूहे-बिल्ली का खेल शुरू होता है. सूर्या एक अलग ही स्तर पर है. वह युवा, ऊर्जावान और बिजली की तरह तेज है.

एक अन्य व्यक्ति ने अपने एक्स पेज पर लिखा, 'सीन का पहला भाग, सूर्या ही एकमात्र ऐसा कैरेक्टर है, जो कहानी में अकेला दिखाई देता है और कहानी बिना किसी रोमांच के आगे बढ़ती है, जिसमें बीच-बीच में थंगादुराई की पुरानी कॉमेडी दिखाई देती है. अंतराल कहानी को गति देता है'.

उन्होंने कहा, 'देखते हैं कि फिल्म दूसरे भाग में रफ्तार पकड़ पाती है या नहीं'. एक अन्य ने लिखा, 'पहला भाग ब्लॉकबस्टर है. कहीं भी सुस्ती की गुंजाइश नहीं है. बिलकुल अलग तरह का प्रयास. यह हमारी दिवाली है'.

बता दें, सूर्या की सीन रणबीर कपूर और यश स्टारर फिल्म रामायण के अगले दिन रिलीज हुई है. तमिलनाडु में फिल्म को जबरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है. इससे तमिलनाडु और अन्य साउथ राज्यों में रामायण की कमाई पर बड़ा असर पड़ सकता है.

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