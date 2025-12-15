ETV Bharat / entertainment

स्कैम अलर्ट: 'बिग बॉस 19' विनर गौरव खन्ना की पत्नी का WhatsApp हैक, लोगों को किया सावधान

पत्नी आकांक्षा संग गौरव खन्ना ( ANI )

मुंबई: इन दिनों भारतीय सेलिब्रिटी साइबर क्राइम के तेजी से शिकार हो रहे हैं. हाल ही में 'बिग बॉस 19' विनर गौरव खन्ना की पत्नी आकांक्षा खन्ना इसकी शिकार हुई हैं. आंकाक्षा ने सोशल मीडिया के जरिए इसकी जानकारी दी है और लोगों को इससे सतर्क रहने की सलाह दी है. 15 दिसंबर को आकांक्षा खन्ना ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक स्क्रीनशॉर्ट शेयर किया है. यह स्क्रीनशॉर्ट व्हाट्सएप चैट का है. इस स्क्रीन शॉर्ट को साझा करते हुए आंकाक्षा ने लिखा है, 'प्लीज इस नंबर को इग्नोर करें और रिपोर्ट करें क्योंकि यह मेरे दोस्तों को मैसेज करके मेरी पहचान का गलत इस्तेमाल कर रहा है.' आकांक्षा खन्ना का पोस्ट (Instagram) 'बिग बॉस 19' विनर गौरव खन्ना की पत्नी ने लोगों को सावधान रहने के लिए कहा है और यह भी कंफर्म किया है कि वे कोई दूसरा नंबर का इस्तेमाल नहीं कर रही हैं. आंकाक्षा ने अपने पोस्ट के आखिरी में लिखा है, 'सब लोग सावधान रहें यह मेरा नंबर नहीं है. मेरे पास दूसरा कोई नंबर नहीं है.'