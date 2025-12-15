स्कैम अलर्ट: 'बिग बॉस 19' विनर गौरव खन्ना की पत्नी का WhatsApp हैक, लोगों को किया सावधान
'बिग बॉस 19' विनर गौरव खन्ना की पत्नी आकांक्षा का व्हाट्सअप हैक हो गया है. आकांक्षा ने सभी को सतर्क रहने की सलाह दी है.
December 15, 2025
मुंबई: इन दिनों भारतीय सेलिब्रिटी साइबर क्राइम के तेजी से शिकार हो रहे हैं. हाल ही में 'बिग बॉस 19' विनर गौरव खन्ना की पत्नी आकांक्षा खन्ना इसकी शिकार हुई हैं. आंकाक्षा ने सोशल मीडिया के जरिए इसकी जानकारी दी है और लोगों को इससे सतर्क रहने की सलाह दी है.
15 दिसंबर को आकांक्षा खन्ना ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक स्क्रीनशॉर्ट शेयर किया है. यह स्क्रीनशॉर्ट व्हाट्सएप चैट का है. इस स्क्रीन शॉर्ट को साझा करते हुए आंकाक्षा ने लिखा है, 'प्लीज इस नंबर को इग्नोर करें और रिपोर्ट करें क्योंकि यह मेरे दोस्तों को मैसेज करके मेरी पहचान का गलत इस्तेमाल कर रहा है.'
'बिग बॉस 19' विनर गौरव खन्ना की पत्नी ने लोगों को सावधान रहने के लिए कहा है और यह भी कंफर्म किया है कि वे कोई दूसरा नंबर का इस्तेमाल नहीं कर रही हैं. आंकाक्षा ने अपने पोस्ट के आखिरी में लिखा है, 'सब लोग सावधान रहें यह मेरा नंबर नहीं है. मेरे पास दूसरा कोई नंबर नहीं है.'
गौरव के सफल करियर के पीछे उनकी काबिल पत्नी का हाथ हैं. आकांक्षा चमोला, 41 साल की, एक टेलीविजन एक्ट्रेस हैं जो अपनी ऑन-स्क्रीन मौजूदगी के लिए जानी जाती हैं. वह इंस्टाग्राम पर भी एक्टिव रहती हैं. मुंबई में जन्मी और पली-बढ़ी आकांक्षा ने कॉमर्स में पोस्ट-ग्रेजुएशन पूरा किया.
उन्होंने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत पॉपुलर सीरियल स्वरागिनी (2015–2016) से की और अपनी नेचुरल परफॉर्मेंस के लिए तारीफें बटोरीं. इसके बाद वह भूतू (2017–2018) में नजर आईं और 2022 में जी वन सीरीज कैन यू सी मी में फिर से अपनी पहचान बनाई.
गौरव और आकांक्षा की लव स्टोरी की बात करें तो दोनों की मुलाकात एक ऑडिशन के दौरान शुरू हुई थी. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, गौरव को तुरंत एक स्पार्क महसूस हुआ और उन्होंने इंडस्ट्री में नया होने का नाटक करके बातचीत शुरू करने की कोशिश की. उन्होंने अपना इंट्रोडक्शन 'राकेश' नाम से दिया, जो आकांक्षा को पुराना और मजेदार लगा. इस हल्के-फुल्के पल से बातचीत, दोस्ती और आखिरकार प्यार हुआ.
कुछ समय तक डेटिंग करने के बाद, इस कपल ने 24 नवंबर, 2016 को गौरव के होमटाउन कानपुर में तीन दिन की शानदार शादी में शादी कर ली. तब से, दोनों सोशल मीडिया पर एक-दूसरे के लिए अपना प्यार जाहिर करते रहे हैं.