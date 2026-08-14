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दिव्यांगों पर भद्दे जोक्स मामले में समय रैना और 4 अन्य कॉमेडियन के खिलाफ FIR रद्द, SC ने कहा- 'वे होशियार युवा हैं...'

नई दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि यूट्यूबर-कॉमेडियन समय रैना और चार अन्य कॉमेडियन होनहार युवा हैं और जब वे सच्चे प्रयास करेंगे तो सकारात्मक परिणाम निश्चित रूप से सामने आएंगे. इसके साथ ही कोर्ट ने शो 'इंडियाज गॉट लेटेंट' (Indias Got Latent) में दिव्यांग व्यक्तियों पर की गई असंवेदनशील टिप्पणियों को लेकर उनके खिलाफ दर्ज आपराधिक मामलों को रद्द कर दिया.

समय रैना के अलावा, इस मामले में जिन अन्य लोगों को राहत दी गई है उनमें विपुल गोयल, बलराज परमजीत सिंह घई, सोनाली ठक्कर उर्फ सोनाली आदित्य देसाई और निशांत जगदीश तंवर शामिल हैं. इस मामले की सुनवाई भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की पीठ ने की. 'कियोर एसएमए इंडिया फाउंडेशन' की तरफ से वरिष्ठ वकील अपराजिता सिंह कोर्ट में पेश हुईं.

पीठ ने दिव्यांग व्यक्तियों के कल्याण के लिए शो आयोजित करने के उनके प्रयासों की सराहना की. भारत के मुख्य न्यायाधीश ने टिप्पणी की, "एक बार जब सच्चे प्रयास किए जाते हैं, तो सकारात्मक परिणाम निश्चित रूप से मिलते हैं... वे बहुत होनहार युवा हैं... यदि उन्होंने अब एक सकारात्मक दिशा में काम करना शुरू कर दिया है, तो सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेगा."

पीठ ने इस बात की सराहना की कि उनके और याचिकाकर्ताओं के बीच एक रचनात्मक बातचीत हुई थी. पीठ ने कहा कि प्रतिवादियों (कॉमेडियनों) ने अपने कार्यक्रमों को आयोजित करने में मदद करने और मार्गदर्शन देने के लिए याचिकाकर्ता एनजीओ के प्रति आभार व्यक्त किया है.

इसके बाद पीठ ने दिव्यांग व्यक्तियों के खिलाफ असंवेदनशील टिप्पणियों को लेकर उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकियों को यह कहते हुए रद्द कर दिया कि, "प्रतिवादी 6-10 (आरोपी कॉमेडियन) से जुड़ा मामला बंद किया जाता है और "प्रतिवादी 6-10 के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही को एतद्द्वारा रद्द किया जाता है." पीठ ने इस मामले से जुड़ी अन्य सभी संबंधित कार्यवाहियों को भी खारिज कर दिया.

हालांकि, पीठ ने कहा कि वह इस व्यापक मुद्दे पर उचित निर्देश तय करने और ऐसी सामग्री पर बेहतर निगरानी कैसे सुनिश्चित की जाए, इस पर दिव्यांग व्यक्तियों के सुझावों पर विचार करने के लिए आगे की सुनवाई जारी रखेगी. पीठ ने इस बात पर गौर किया कि कॉमेडियनों ने 'एसएमए' (SMA - स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी) से पीड़ित लोगों को इन शो में आमंत्रित करने और उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करने की इच्छा जताई है. कोर्ट ने यह भी नोट किया कि वे इसे लागू करने के तरीकों पर याचिकाकर्ता फाउंडेशन के साथ मिलकर काम करेंगे.