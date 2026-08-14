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दिव्यांगों पर भद्दे जोक्स मामले में समय रैना और 4 अन्य कॉमेडियन के खिलाफ FIR रद्द, SC ने कहा- 'वे होशियार युवा हैं...'

समय रैना के अलावा, विपुल गोयल, बलराज परमजीत सिंह घई, सोनाली ठक्कर उर्फ सोनाली आदित्य देसाई और निशांत जगदीश तंवर को राहत मिली.

Samay Raina
समय रैना. (फाइल) (IANS)
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By Sumit Saxena

Published : August 14, 2026 at 5:29 PM IST

4 Min Read
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नई दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि यूट्यूबर-कॉमेडियन समय रैना और चार अन्य कॉमेडियन होनहार युवा हैं और जब वे सच्चे प्रयास करेंगे तो सकारात्मक परिणाम निश्चित रूप से सामने आएंगे. इसके साथ ही कोर्ट ने शो 'इंडियाज गॉट लेटेंट' (Indias Got Latent) में दिव्यांग व्यक्तियों पर की गई असंवेदनशील टिप्पणियों को लेकर उनके खिलाफ दर्ज आपराधिक मामलों को रद्द कर दिया.

समय रैना के अलावा, इस मामले में जिन अन्य लोगों को राहत दी गई है उनमें विपुल गोयल, बलराज परमजीत सिंह घई, सोनाली ठक्कर उर्फ सोनाली आदित्य देसाई और निशांत जगदीश तंवर शामिल हैं. इस मामले की सुनवाई भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की पीठ ने की. 'कियोर एसएमए इंडिया फाउंडेशन' की तरफ से वरिष्ठ वकील अपराजिता सिंह कोर्ट में पेश हुईं.

पीठ ने दिव्यांग व्यक्तियों के कल्याण के लिए शो आयोजित करने के उनके प्रयासों की सराहना की. भारत के मुख्य न्यायाधीश ने टिप्पणी की, "एक बार जब सच्चे प्रयास किए जाते हैं, तो सकारात्मक परिणाम निश्चित रूप से मिलते हैं... वे बहुत होनहार युवा हैं... यदि उन्होंने अब एक सकारात्मक दिशा में काम करना शुरू कर दिया है, तो सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेगा."

पीठ ने इस बात की सराहना की कि उनके और याचिकाकर्ताओं के बीच एक रचनात्मक बातचीत हुई थी. पीठ ने कहा कि प्रतिवादियों (कॉमेडियनों) ने अपने कार्यक्रमों को आयोजित करने में मदद करने और मार्गदर्शन देने के लिए याचिकाकर्ता एनजीओ के प्रति आभार व्यक्त किया है.

इसके बाद पीठ ने दिव्यांग व्यक्तियों के खिलाफ असंवेदनशील टिप्पणियों को लेकर उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकियों को यह कहते हुए रद्द कर दिया कि, "प्रतिवादी 6-10 (आरोपी कॉमेडियन) से जुड़ा मामला बंद किया जाता है और "प्रतिवादी 6-10 के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही को एतद्द्वारा रद्द किया जाता है." पीठ ने इस मामले से जुड़ी अन्य सभी संबंधित कार्यवाहियों को भी खारिज कर दिया.

हालांकि, पीठ ने कहा कि वह इस व्यापक मुद्दे पर उचित निर्देश तय करने और ऐसी सामग्री पर बेहतर निगरानी कैसे सुनिश्चित की जाए, इस पर दिव्यांग व्यक्तियों के सुझावों पर विचार करने के लिए आगे की सुनवाई जारी रखेगी. पीठ ने इस बात पर गौर किया कि कॉमेडियनों ने 'एसएमए' (SMA - स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी) से पीड़ित लोगों को इन शो में आमंत्रित करने और उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करने की इच्छा जताई है. कोर्ट ने यह भी नोट किया कि वे इसे लागू करने के तरीकों पर याचिकाकर्ता फाउंडेशन के साथ मिलकर काम करेंगे.

इससे पहले, सर्वोच्च न्यायालय ने भद्दे चुटकुलों को लेकर कॉमेडियन के प्रति अपनी नाराजगी जताई थी, और समय रैना को दिव्यांग व्यक्तियों के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने और उनके लिए फंड (धनराशि) जुटाने का आदेश दिया था.

'कियोर एसएमए इंडिया फाउंडेशन' ने शीर्ष अदालत में एक याचिका दायर कर आरोप लगाया था कि समय रैना ने स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी के इलाज की भारी लागत पर असंवेदनशील टिप्पणियां की थीं और कथित तौर पर इस बीमारी से पीड़ित एक व्यक्ति का मज़ाक भी उड़ाया था.

14 जुलाई को, सुप्रीम कोर्ट ने "अदालत को हल्के में लेने" (गुमराह करने की कोशिश) के लिए कॉमेडियन समय रैना को कड़ी फटकार लगाई थी. दिव्यांग व्यक्तियों को निशाना बनाकर बनाए गए असंवेदनशील चुटकुलों से जुड़े 'इंडियाज गॉट लेटेंट' विवाद में दिए गए आश्वासनों को पूरा न करने पर कोर्ट ने उन पर 3 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था.

पीठ ने मामले से जुड़े चार अन्य कॉमेडियनों - विपुल गोयल, बलराज परमजीत सिंह घई, सोनाली ठक्कर और निशांत जगदीश तंवर पर भी इतनी ही राशि का जुर्माना लगाया था.

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INDIAS GOT LATENT
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