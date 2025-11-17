ETV Bharat / entertainment

WATCH: सऊदी अरब बस दुर्घटना में 45 लोगों की मौत, मेगास्टार चिरंजीवी ने जताया शोक

सऊदी अरब बस दुर्घटना पर तेलुगु मेगास्टार चिरंजीवी की प्रतिक्रिया सामने आई है. इस घटना में 45 लोगों की मौत हो गई है.

Chiranjeevi Saudi Arabia bus accident
चिरंजीवी/सऊदी अरब बस दुर्घटना (IANS/ANi)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : November 17, 2025 at 5:22 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद: अरब के मदीना के पास सोमवार, 17 नवंबर को एक बस में भीषण आग लग गई. इस दुर्घटना में कितने भारतीय मारे गए हैं. इस घटना ने सभी को हिलाकर रख दिया है. इस दिल दहला देने वाली घटना पर तेलुगु सिनेमा के मेगास्टार चिरंजीवी का रिएक्शन आया है.

मेगास्टार चिरंजीवी ने सोमवार को सऊदी अरब के मदीना के पास एक बस दुर्घटना में मारे गए भारतीय तीर्थयात्रियों के निधन पर शोक व्यक्त किया. मीडियाकर्मियों को संबोधित करते हुए, चिरंजीवी ने मृतकों के परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की. चिरंजीवी ने संवाददाताओं से कहा, 'हमारी पूरी सहानुभूति और संवेदनाएं उनके परिवारों के साथ हैं. हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनकी (मृतक) आत्मा को शांति मिले.'

आज सुबह विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि सऊदी अरब के मदीना के पास हुई बस दुर्घटना से उन्हें गहरा सदमा लगा है, जिसमें उमराह पर गए कई भारतीय तीर्थयात्री शामिल थे. वहीं हैदराबाद पुलिस ने भी इस दुर्घटना पर आधिकारिक बयान जारी किया है.

सऊदी अरब बस दुर्घटना पर चिरंजीवी की प्रतिक्रिया (PTI)

हैदराबाद के पुलिस आयुक्त वी.सी. सज्जनार ने सोमवार को बताया कि सऊदी अरब में मदीना के निकट एक बस में लगी भीषण आग में हैदराबाद और तेलंगाना के अन्य भागों से आए 45 भारतीय उमराह तीर्थयात्रियों की मौत हो गई तथा केवल एक ही जीवित बचा. उन्होंने हाल के वर्षों में राज्य के तीर्थयात्रियों से जुड़ी सबसे दुखद विदेशी घटनाओं में से एक की पुष्टि की.

मीडिया को संबोधित करते हुए वी.सी. सज्जनार ने कहा कि यह ग्रुप मक्का से मदीना जा रहा था. मदीना से लगभग 25 किलोमीटर पहले उनकी बस एक तेल टैंकर से टकरा गई, जिससे एक विस्फोट हुआ जिसने कुछ ही मिनटों में बस को अपनी चपेट में ले लिया.

उन्होंने कहा, 'आग तेजी से फैली, जिससे यात्रियों को भागने का मौका तक नहीं मिला.' पुलिस आयुक्त के साझा की गई जानकारी के अनुसार, 9 से 23 नवंबर तक चलने वाले उमराह दौरे के तहत हैदराबाद से कुल 54 तीर्थयात्री 9 नवंबर को जेद्दा के लिए रवाना हुए थे. उनमें से चार व्यक्ति अलग-अलग कार से मदीना गए, जबकि चार अन्य निजी कारणों से मक्का में ही रुके. शेष 46 तीर्थयात्री उस बस में सवार हुए जिसमें यह दुर्घटना हुई थी.

बस के पूरी तरह जल जाने से 46 यात्रियों में से 45 की घटनास्थल पर ही मौत हो गई. इस घटना में केवल एक व्यक्ति बच पाया है. उस व्यक्ति का नाम मोहम्मद अब्दुल शोएब है. उसे सऊदी अरब के एक अस्पताल के आईसीयू में भर्ती कराया गया है और उसकी हालत गंभीर है.

यह भी पढ़ें:

TAGGED:

SAUDI ARABIA BUS ACCIDENT
SAUDI ARABIA BUS ACCIDENT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

बिहार चुनाव में AAP को मिले NOTA से भी कम वोट, क्यों फेल हुए अरविंद केजरीवाल?

इस एक विटामिन की कमी से बढ़ जाता है 17 तरह के कैंसर का खतरा, दिल के लिए भी खतरनाक

सबरीमला अय्यप्पन मंदिर में मंडला पूजा, 27 दिसंबर को होगा बंद

कोलकाता में अनोखा 'हॉबी गैलरी': 200 साल पुराने लैंप का संग्रह, रनर से लेकर LED तक की कहानी!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.