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Satya Niketan Tragedy: दिल्ली के सत्य निकेतन हादसे पर सोनू सूद का रिएक्शन, बोले- 7 लाख छात्र, हॉस्टल में सिर्फ 30000 सीटें

सोनू सूद/सत्य निकेतन हादसा ( IANS )

हैदराबाद: दिल्ली यूनिवर्सिटी के साउथ कैंपस के पास, दिल्ली के सत्य निकेतन इलाके में एक इमारत गिरने से सात छात्रों की मौत हो गई. इस दुखद घटना के बाद, बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद ने छात्रों के प्रति एकजुटता दिखाई है. उन्होंने सरकार से छात्रों के लिए हॉस्टल बनाने और उनके लिए सुरक्षित रहने की जगह सुनिश्चित करने की अपील की है. मंगलवार, 8 सितंबर को एक्टर सोनू सूद ने एक्स हैंडल पर पोस्ट साझा करते हुए शहरों में छात्रों के लिए सुरक्षित और किफायती रहने की जगह की मांग की है. सोनू सूद ने कहा कि हर साल लाखों छात्र अपने सपनों को पूरा करने के लिए दूसरे शहरों में जाते हैं, लेकिन उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि यह पक्का किया जाए कि उनके रहने के लिए सुरक्षित जगहें हों. सोनू सूद ने अपने पोस्ट में लिखा है, हर साल, लाखों छात्र किसी दूसरे शहर में अपने सपने को पूरा करने के लिए अपना घर छोड़ते हैं. लेकिन क्या हम उन्हें रहने के लिए सुरक्षित जगह दे रहे हैं? दिल्ली में लगभग 7 लाख छात्र पढ़ते हैं, जबकि हॉस्टल की क्षमता मुश्किल से 30,000 है यानी हर 31 में से सिर्फ 1 छात्र को ही हॉस्टल मिल पाता है.'