'Satluj' Removed: Zee5 से 'सतलुज' को हटाए जाने पर जसवंत सिंह खालरा के वकील ने कहा- खालिस्तान समर्थक...
जी5 से 'सतलुज' हटाए जाने पर जसवंत सिंह खालरा के वकील की प्रतिक्रिया आई है. आइए जानें वकील ने इस पर क्या कहा है.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 6, 2026 at 6:11 PM IST
हैदराबाद: दिलजीत दोसांझ की नई फिल्म 'सतलुज' सुर्खियों में है. 3 जुलाई को मेकर्स ने इसे जी5 पर स्ट्रीम किया. लेकिन 48 घंटे के बाद ही इस फिल्म को अचानक प्लेटफॉर्म से हटा दिया गया. हटाए जाने के बाद इस फिल्म को लेकर बहस फिर से शुरू हो गई है. जसवंत सिंह खालरा मामले से जुड़े लोगों की इस विवाद पर अलग-अलग राय है. वहीं, इस मसले पर जसवंत सिंह के वकील नवकिरण सिंह की प्रतिक्रिया आई है.
वकील नवकिरण सिंह, जो जसवंत सिंह खालरा की मानवाधिकार टीम का हिस्सा थे और सीबीआई मामले में जसवंत खालरा की पत्नी परमजीत कौर खालरा की तरफ से पेश हुए थे, उन्होंने कहा है कि 'सतलुज' को हटाना गलत था. उन्होंने कहा कि इसमें ऐतिहासिक तथ्य दिखाए गए हैं.
Satluj may have paused. But the conversation it started hasn’t.— ZEE5Official (@ZEE5India) July 5, 2026
Thank you for the incredible love.
We hope to bring it back soon.#Satluj pic.twitter.com/Ox3MZIBvlT
एक मीडिया से बात करते हुए नवकिरण सिंह ने कहा कि पहले फिल्म में कुछ हिस्से काटे गए और फिर उसका नाम बदल दिया गया, लेकिन उन्होंने कहा कि फिल्म में जो दिखाया गया है, वह सच है. उन्होंने कहा, 'फिल्म को हटाना गलत है. 'सतलुज' में पहले से ही कुछ हिस्से काटे गए हैं. इतना ही नहीं, फिल्म का नाम भी बदल दिया गया है. फिल्म में जो दिखाया गया है, वह सच है. पहचान न हो पाने वाले पीड़ितों के अंतिम संस्कार के 2097 रिकॉर्ड मौजूद थे. 6 सितंबर 1995 को पुलिस जसवंत सिंह खालरा को उनके घर से ले गई. वे उससे एक हफ्ते पहले मुझसे मिले थे.'
उन्होंने आगे कहा, 'हमारे साथ जुड़े चार वकीलों की हत्या कर दी गई और मुझ पर भी हमला हुआ. मैंने सुप्रीम कोर्ट में परमजीत कौर खालड़ा का पक्ष रखा, जिसके बाद इस मामले को मानवाधिकार केस के तौर पर देखा गया. फिर हमारी टीम ने इस केस पर काम किया और जरूरी जानकारी जुटाई. यह फिल्म खालिस्तान-समर्थक भावनाओं को नहीं भड़काएगी.'
हनी त्रेहान के निर्देशन में बनी यह फिल्म शुक्रवार, 3 जुलाई को बिना किसी प्रचार अभियान के जी5 पर रिलीज हुई थी, लेकिन दो दिनों के भीतर ही इसे हटा दिया गया. हालांकि स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म ने कहा कि वह फिल्म और उसके निर्माताओं के साथ खड़ा है, लेकिन उसने बिना कोई विस्तृत कारण बताए सिर्फ इतना कहा कि 'मौजूदा हालात को देखते हुए' 'सतलुज' को हटा दिया गया है.
'सतलुज' के बारे में
फिल्म 'सतलुज' में दिलजीत दोसांझ के साथ अर्जुन रामपाल, कंवलजीत सिंह, सुविंदर विक्की और गीतिका विद्या ओल्यान हैं. यह फिल्म सिख एक्टिविस्ट जसवंत सिंह खालरा की जिंदगी पर आधारित है. वह आज भी पंजाब में उग्रवाद के दौर में गैर-कानूनी हत्याओं और गुप्त रूप से अंतिम संस्कार किए जाने के मामलों का पर्दाफाश करने के लिए जाने जाते थे.