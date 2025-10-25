ETV Bharat / entertainment

तीनों खान संग काम कर चुके सतीश शाह की ये हैं मजेदार कॉमेडी फिल्में, डालें एक नजर दिग्गज एक्टर की लव स्टोरी पर

हैदराबाद: दिग्गज एक्टर सतीश शाह का आज 74 साल की उम्र में किडनी फेल होने से निधन हो गया है. वेटरन एक्टर के निधन से फिल्म इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ चुकी है. दिग्गज स्टार सतीश शाह के निधन पर शोक जता रहे हैं. 70 के दशक में बॉलीवुड में कदम रखने वाले एक्टर सतीश शाह ने हिंदी सिनेमा में अपना शानदार योगदान दिया है. उन्होंने अपने फिल्मी और टीवी करियर में ज्यादातर हास्य अभिनेत के रोल किए थे. उनकी कॉमिक टाइमिंग कमाल की थी. उन्होंने साल 1983 में रिलीज हुई फिल्म जाने भी दो यारो में अपने कॉमेडी रोल से बड़ी पहचान मिली थी. वहीं, टीवी सीरियल साराभाई वर्सेज साराभाई उनके करियर के सबसे हिट शो में से एक है. सतीश शाह इन शख्स में शामिल थे, जो काम के साथ-साथ फैमिली पर भी पूरा ध्यान देते थे.

बचपन में बड़े शरारती थे सतीश शाह

वह पत्नी मधु शाह से बेहद प्यार करते थे. एक्टर पढ़ाई में काफी होशियार थे और स्कूल में खूब शरारतें करते थे. उन्होंने सेंट जेवियर्स कॉलेज से पढ़ाई की थी. यहां उन्हें एक्टिंग का शौक चढ़ा और पुणे के फिल्म इंस्टीस्ट्यूट (FTII) में दाखिला ले लिया. उन्होंने थिएटर से अपने अभिनय को निखारा था. यहीं से उन्हें टीवी शो ये जो है जिंदगी में काम करने का मौका मिला था. फिर उन्होंने फिल्म साथ-साथ में एक छोटा सा रोल किया था, जिसमें फारुख शेख, दीप्ति नवल और नीना गुप्ता लीड रोल में थे.

मधु से कहां हुई पहली मुलाकात?

सतीश शाह की पत्नी मधु से पहली मुलाकात, एक फिल्म फेस्टिवल में हुई थी. यहां मधु के देखते ही सतीश शाह उनपर लट्टू हो गये थे और उन्हें प्रपोज करने में जरा भी देर नहीं की थी. हालांकि मधु ने सतीश का प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया था,जिससे एक्टर का दिल टूट गया था, लेकिन किस्मत से उन्हें दूसरा मौका मिला. साथ-साथ की शूटिंग के दौरान सतीश के सामने एक बार फिर मधु आई और यहां वह एक छात्रा के तौर पर आई थीं. सतीश ने एक बार फिर अपने प्यार का इजहार किया लेकिन कोई बात नहीं बनी. जब सतीश ने तीसरी बार मधु को प्रपोज किया तो उन्होंने कहा कि वह उनके पेरेंट्स से मिलें, तभी कुछ बात बन पाएगी.

2 प्रपोजल रिजेक्ट होने के बाद बनी था बात

यह वो दौर था, जब अरैंज मैरिज को ज्यादा तवज्जों दी जाती थी और उस वक्त टीवी करियर को भी ज्यादा मान्यता नहीं दी जाती थी. ऐसे में सतीश को मधु के पेरेंट्स को मनाने में खूब मशक्कत करनी पड़ी थी, लेकिन आखिरकार उन्होंने मधु के माता-पिता को मना लिया था. साल 1972 में सतीश शाह और मधु की सगाई के आठ महीने बाद शादी हो गई थी. सतीश कहना था कि वह मधु उनका लकी चार्म थी.

सतीश शाह की शानदार कॉमेडी वाली फिल्में

जाने भी दो यारो