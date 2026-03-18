फाइनली 'सरके चुनर' गाने पर लगा बैन, अश्विनी वैष्णव ने किया कंफर्म, नोरा फतेही का भी आया रिएक्शन, देखें
'केडी: द डेविल' के नए गाने 'सरके चुनर' पर सरकार ने एक्शन ले लिया है. नोरा फतेही के गाने को बैन कर दिया गया है.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : March 18, 2026 at 5:39 PM IST|
Updated : March 18, 2026 at 6:09 PM IST
हैदराबाद: 'केडी: द डेविल' के नए गाने 'सरके चुनर' पर सरकार ने सख्त कार्रवाई करते हुए इसे बैन कर दिया है. केंद्र सरकार ने आधिकारिक तौर पर 'सरके चुनरिया' गाने पर बैन लगा दिया है. इस गाने के बोल और विजुअल्स को लेकर काफी गुस्सा देखने को मिला था, जिसके बाद सरकार ने यह फैसला लिया.
मंगलवार को ऐसी खबरें आई थीं कि सरकार ने सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन (CBFC) को इस गाने पर सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया है. वहीं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, और गूगल इंडिया को नोटिस जारी किए थे. आयोग की एक पीठ ने एक शिकायत पर संज्ञान लिया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि सरके चुनर गाने में अश्लील और दोहरे अर्थ वाले बोल हैं. इसलिए गाने के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स से हटाया जाए.
अश्विनी वैष्णव ने की गाने के बैन होने की पुष्टि
अब सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में समाजवादी पार्टी के सांसद आनंद भदौरिया के एक सवाल का जवाब देते हुए इस बात की आधिकारिक पुष्टि कर दी है. बुधवार, 18 मार्च को सदन को संबोधित करते हुए अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार ने इस गाने के खिलाफ पहले ही कार्रवाई कर दी है और दोहराया कि भारत में बोलने की आजादी संवैधानिक सीमाओं के अधीन है.
#WATCH | Speaking in Lok Sabha, on the ban on Bollywood film song 'Sarke Chunariya', Union Minister for Information & Broadcasting, Ashwini Vaishnaw says," a ban has been imposed on the song. we must operate according to the reasonable restrictions under the freedom of speech.… pic.twitter.com/TMSBaiLVke— ANI (@ANI) March 18, 2026
मंत्री ने जोर देकर कहा कि अभिव्यक्ति संविधान द्वारा तय की गई उचित पाबंदियों के दायरे में ही होनी चाहिए. संसदीय चर्चा के दौरान वैष्णव ने कहा, 'इस गाने पर पहले ही बैन लगा दिया गया है. मैं यह साफ तौर पर कहना चाहूंगा कि हमें भारत के संविधान निर्माताओं द्वारा बोलने की आजादी पर लगाई गई उचित पाबंदियों का पालन करना चाहिए.'
मंत्री ने संविधान के अनुच्छेद 19(2) के प्रावधानों का उल्लेख किया, जो सार्वजनिक व्यवस्था, शालीनता, नैतिकता और अन्य सरोकारों के हित में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाने की अनुमति देते हैं. उन्होंने कहा, 'बोलने की आजादी पूरी तरह से असीमित नहीं हो सकती. इसे समाज और संस्कृति के संदर्भ में ही होना चाहिए. आने वाले समय में, जिस तरह तेजी से आज डिजिटल माध्यमों से चीजें फैल रही हैं, उसे देखते हुए समाज की सुरक्षा के लिए, विशेष रूप से बच्चों, महिलाओं और समाज के वंचित वर्गों की सुरक्षा के लिए, जो भी कड़े कदम उठाने जरूरी होंगे, सरकार उन्हें उठाने के लिए तैयार है.'
गाना बैन के बाद आया नोरा फतेही का बयान
गाना बैन होने की खबर फैलने के बाद, नोरा फतेही ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने भी पुष्टि की है कि सरके चुनर को फिल्ममेकर्स ने हटा दिया है. इस वीडियो को शेयर करते हुए एक्ट्रेस ने कैप्शन में लिखा है, मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगी कि कोई ये सोचे कि मैं इसका सपोर्ट कर रही हूं. आपकी कड़ी प्रतिक्रिया के लिए धन्यवाद, क्योंकि इसी दबाव की वजह से फिल्म बनाने वालों ने इसे हटा दिया है.'
उन्होंने सभी से अपील करते हुए आगे कहा है, 'मैं आप सभी से यह भी गुजारिश करूंगी कि इस गाने को शेयर करना बंद कर दें, क्योंकि ऐसा करके आप इसे बेवजह ही एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं.' नोरा ने अपने नोट में अपने केरेक्टर को लेकर की जा रही बातों पर भी प्रकाश डाला है. उन्होंने अपने नोट में लिखा है, 'एक और बात, मैं देख रही हूं कि आप में से कुछ लोग इस मौके का फायदा उठाकर मेरे केरेक्टर पर अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं. यह बहुत ही दुख की बात है. खैर, भविष्य में ऐसी स्थितियों में मैं और मेरी टीम ज्यादा सावधानी बरतेंगे.'
उन्होंने नोट के आखिरी में कहा कि उन्हें हिंदी गाने के बारे में कोई जानकारी नहीं थी. एक्ट्रेस नोट में लिखा है, 'हालांकि, मैं यह बात फिर से दोहराना चाहूंगी कि मुझे इस हिंदी गाने के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी. मैंने इस पर कोई परफॉर्मेंस नहीं दी थी, और न ही मेरी तस्वीर के साथ इसका इस्तेमाल करने के लिए कोई अनुमति ली गई थी.'