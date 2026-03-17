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'सरके चुनर' गाने पर विवाद: नोरा फतेही के नए गाने पर सरकार का एक्शन, CBFC को दिया निर्देश, NHRC ने मांगी रिपोर्ट

इस मामले पर आयोग की सदस्य प्रियंक कानूनगो की अध्यक्षता वाली एक पीठ ने एक शिकायत का संज्ञान लिया है, जिसमें आरोप लगाया गया था कि हाल ही में रिलीज़ हुए इस गाने में अश्लील और दोहरे अर्थ वाले बोल हैं, जो आम जनता के लिए, विशेष रूप से नाबालिगों के लिए अनुचित हैं.

आईएएनएस के मुताबिक, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, और गूगल इंडिया को नोटिस जारी किए हैं. ये नोटिस उन आरोपों के संबंध में जारी किए गए हैं कि अपकमिंग फिल्म 'केडी: द डेविल' का हाल ही में रिलीज हुआ गाना 'सरके चुनर तेरी सरके' में आपत्तिजनक और यौन रूप से उत्तेजक बोल हैं, जो बच्चों की पहुंच में हैं.

हैदराबाद: 'केडी: द डेविल' का नया गाना 'सरके चुनर तेरी सरके' इन दिनों सुर्खियों में हैं. इस गाने पर एक्ट्रेस नोरा फतेही और बॉलीवुड एक्टर संजय दत्त ने परफॉर्म किया है. इस गाने के बोल को लेकर विवाद खड़ा हो गया है, जिस पर सरकार और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने एक्शन लिया है और सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन (CBFC) को गाने हटाने का निर्देश दिया है.

शिकायत के अनुसार, यह गाना टेलीविजन, सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है, जिसका नाबालिगों के मानसिक स्वास्थ्य और नैतिक वातावरण पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है. हस्तक्षेप की मांग करते हुए, शिकायतकर्ता ने अनुरोध किया कि मानवाधिकारों की सर्वोच्च संस्था इस मुद्दे की जांच करे, संबंधित प्रमाणन अधिकारियों से एक रिपोर्ट प्राप्त करे, और ऐसे कंटेट को विनियमित करने और बच्चों के अधिकारों की रक्षा के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश या परामर्श जारी करे.

आयोग ने मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 12 के तहत नोटिस जारी किया. इसने सीबीएफसी के चेयरमैन, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिवों, और गूगल में कोर सरकारी मामलों और सार्वजनिक नीति के लिए भारत के प्रमुख को निर्देश दिया है कि वे आरोपों की जांच करें और दो हफ्तों के अंदर अपनी समीक्षा के लिए एक 'एक्शन टेकन रिपोर्ट' (ATR) जमा करें. इस बीच, बढ़ते विवाद के बीच, इस गाने के मेकर्स ने यूट्यूह से सरके चुनर हटा दिया है.

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने सीबीएफसी को निर्देश दिया है कि यदि ये दावे सही पाए जाते हैं, तो वह कड़ी कार्रवाई करे. बताया जा रहा है कि मंत्रालय ने बोर्ड से यह सुनिश्चित करने को कहा है कि इस गाने को सभी मीडिया प्लेटफॉर्म से हटा दिया जाए.

सूत्रों ने आईएनएस को बताया कि मेकर्स वर्तमान में नए लिरिक्स के साथ गाने के एक संशोधित संस्करण पर काम कर रहे हैं, जिसके जल्द ही रिलीज होने की उम्मीद है, हालांकि इसकी समय-सीमा अभी स्पष्ट नहीं है.

प्रेम की निर्देशित फिल्म 'केडी: द डेविल' में ध्रुव सरजा मुख्य भूमिका में हैं, जबकि संजय दत्त, शिल्पा शेट्टी, वी. रविचंद्रन, रमेश अरविंद, रेश्मा नानाइया और नोरा फतेही ने अहम किरदार निभाए हैं. इस फिल्म को कन्नड़, हिंदी, तमिल, तेलुगू और मलयालम भाषाओं में एक साथ रिलीज करने की योजना है.