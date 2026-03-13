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'सरकार 4' लेकर आ रहे राम गोपाल वर्मा, शूटिंग पर दिया अपडेट

हैदराबाद: नौ साल हो गए जब अमिताभ बच्चन को 'सरकार' के रूप में देखा गया था. डायरेक्टर राम गोपाल वर्मा ने अपने फैंस को एक अच्छी खबर दी है. राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता डायरेक्टर राम गोपाल वर्मा ने हाल ही में अपनी पॉलिटिकल क्राइम फ्रेंचाइजी 'सरकार' की चौथी किस्त के बारे में खुलासा किया है. डायरेक्टर ने यह जानकारी शुक्रवार (13 मार्च) को 'रेड लॉरी फिल्म फेस्टिवल' में दी, जहां उनकी मशहूर फिल्म 'शिवा' दिखाई गई थी.

शुक्रवार, 13 मार्च को 'रेड लॉरी फिल्म फेस्टिवल' के दौरान एक सेशन में राम गोपाल वर्मा ने अपने आने वाले प्रोजेक्ट्स के बारे में बात की. वर्मा ने एलान किया कि वह सरकार 4 के साथ वापसी करने जा रहे हैं. 'सरकार 4' के अलावा उनके प्रोजेक्ट में एक थ्रिलर फिल्म 'सिंडिकेट' भी शामिल है.

इस एलान के बाद इवेंट में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी. वर्मा ने कहा, 'बहुत समय बाद मैं हाल ही में मुंबई लौटा और मैंने एक फैसला किया कि अब बहुत हो गया. यह शायद एक बहुत ही बड़ा बयान लग सकता है, लेकिन मैंने तय किया कि मैं एक ऐसी फिल्म बनाना चाहता हूं जो मेरे सारे पाप धो दे और सबको हैरान कर दे. इस फिल्म का नाम 'सिंडिकेट' है. मैं 'सरकार 4' भी बना रहा हूं.'