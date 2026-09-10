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'Sardar 2' X Review: ऑडियंस को कितना अच्छा लगा कार्ति का डबल रोल? फिल्म देखने से पहले देखें रिव्यू

कार्ति और मालविका मोहनन स्टारर 'सरदार 2' पूरे भारत में सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है. देखें एक्स हैंडल रिव्यूज....

'Sardar 2'
सरदार 2 (Poster)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 10, 2026 at 6:03 PM IST

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हैदराबाद: तमिल एक्टर कार्ति की बहुप्रतीक्षित फिल्म 'सरदार 2' सिनेमाघरों में आ गई है. 2022 की तमिल स्पाई थ्रिलर की इस सीक्वल में कार्ति अपने मशहूर दोहरे किरदार में वापस आए हैं. शुरुआती प्रतिक्रियाओं से पता चलता है कि फिल्म को दर्शकों और समीक्षकों से अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है. इसके एक्शन और परफॉर्मेंस की तारीफ हो रही है, हालांकि कुछ दर्शकों ने इसकी लंबाई और दूसरे हाफ को लेकर चिंता जताई है.

फिल्म देखने वाले कई शुरुआती दर्शकों ने कार्ति की एक्टिंग, खासकर उनके दो अलग-अलग किरदारों को निभाने की काबिलियत की तारीफ की है. फिल्म के एक्शन सीन और तकनीकी काम की भी काफी चर्चा हो रही है, और इंटरवल से पहले वाले हिस्से को भी काफी पसंद किया गया है.

'सरकार 2' एक्स हैंडल रिव्यूज
एक एक्स हैंडल यूजर ने 'सरदार 2' का रिव्यू शेयर करते हुए लिखा है, 'कार्ति पूरे एक्शन मोड में, 'सरदार 2' बड़े पर्दे पर एक जबरदस्त एक्शन फिल्म लग रही है, जिसमें इंटरनेशनल लेवल के विज़ुअल्स और तमिल सिनेमा का जबरदस्त जलवा है. कार्ति + एसजे सूर्या = जबरदस्त धमाका.'

एक दूसरे यूजर ने लिखा है, 'सरदार 2 इंटरवल: इन्फो और एक्शन से भरपूर पहला हाफ, बातचीत वाले हिस्से काफी टेक्निकल हैं और स्टंट सीक्वेंस शानदार हैं. कार्ति ने ईमानदारी से काम किया है, जबकि एसजेएस का जलवा अभी पूरी तरह दिखना बाकी है. प्रोडक्शन वैल्यू, स्टंट कोरियोग्राफी और सिनेमैटोग्राफी तारीफ के काबिल हैं.'

एक अन्य यूजर ने लिखा है, 'यह एक जबरदस्त एक्शन थ्रिलर है, जो शुरू से ही सीधे कहानी पर आती है. कहानी से ज्यादा भटके बिना यह दर्शकों को बांधे रखती है. कार्ति परफॉर्मेंस अच्छी है. इसमें कोई रोमांस या गाने नहीं हैं.फिल्म का पहला घंटा ठीक-ठाक था, जिसमें अच्छा सेटअप और बढ़िया इंटरवल ब्लॉक था. प्लेन वाला सीन लॉजिकल तो नहीं था, लेकिन ग्रेनेड वाले सीन को छोड़कर मजा आया. वीएफएक्स का काम बढ़िया था. एंटीबायोटिक वाला मैसेज अच्छे से दिया गया, लेकिन दूसरे हाफ की कहानी और स्क्रीनप्ले उतना दिलचस्प नहीं था. जिसकी वजह से फिल्म थोड़ी फीकी लगी. एसजे सूर्या को अपने एक्टिंग के तरीके में बदलाव करने की जरूरत है.'

'सरदार 2' के बारे में
यह सीक्वल 'सरदार' में दिखाए गए स्पाई यूनिवर्स को आगे बढ़ाता है. इसमें फ्लैशबैक में स्पाई सरदार की शुरुआती कहानी दिखाई गई है, जबकि वर्तमान में उनका बेटा विजय, 'ब्लैक डैगर' नाम के विलेन का सामना करता है. फिल्म में कार्ति के साथ एसजे सूर्या, मालविका मोहनन, आशिका रंगनाथ, रजिषा विजयन और योगी बाबू मुख्य भूमिकाओं में हैं. सैम सीएस ने संगीत दिया है, जॉर्ज सी. विलियम्स सिनेमैटोग्राफर हैं और विजय वेलुकुट्टी एडिटर हैं.

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