'कुबूल है से 7 फेरे तक', पहले की कोर्ट मैरिज, अब धूमधाम से रचाई बिग बॉस फेम सारा खान ने शादी, देखें तस्वीरें

हैदराबाद: टीवी की पॉपुलर एक्ट्रेस और बिग बॉस 4 फेम सारा खान ने आखिरकार शादी रचा ली है. एक्ट्रेस ने लंबे अरसे बाद दूसरी शादी रचाई है. सारा ने अपनी शादी की तस्वीरें शेयर की हैं. सारा ने आज 6 दिसंबर को अपने पति कृष पाठक संग शादी की तस्वीरें शेयर की हैं. कपल ने बीती 6 अक्टूबर को कोर्ट मैरिज की थी और अब बड़ी ही धूमधाम से शादी रचाई है. कपल की शादी की तस्वीरें सोशल मीडिया खूब वायरल हो रही हैं और सेलेब्स-फैंस उन पर प्यार लुटा रहे हैं.

सारा और कृष ने हिंदू और मुस्लिम दोनों ही रीति-रिवाज से शादी रचाई है. शादी की तस्वीरें शेयर कर लिखा है, 'कुबूल है से सात फेरे तक, हमारे प्यार ने अपनी स्क्रिप्ट खुद लिखी, हम दोनों की दुनिया ने हां कहा'. अब कपल की शादी की तस्वीरों को सोशल मीडिया पर फैंस का खूब प्यार मिल रहा है. सारा और कृष को कई टीवी स्टार्स ने शादी की दिल से बधाई दी है.



बता दें, सारा ने पहली शादी अली मर्चेंट से साल 2010 में रचाई थी और साल 2011 में दोनों का तलाक हो गया था. दोनों की मुलाकात बिग बॉस 4 में हुई थी. अब पूरे 14 साल बाद सारा ने अपना घर फिर से बसाया है. सारा 35 तो कृष पाठक 32 साल के हैं. कपल ने बीती 6 अक्टूबर को कोर्ट मैरिज की थी. वहीं, 5 दिसंबर को दोनों ग्रैंड सेरेमनी करेंगे, इसका एलान भी किया था और अब कपल ने अपने कहे मुताबिक काम को अंजाम दिया है.

सारा खान और कृष ने बीती 8 अक्टूबर को अपनी कोर्ट मैरिज की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की थीं, जिसके कैप्शन में लिखा था, 'सील्ड टुगेदर, दो आस्थाएं, एक पटकथा, असीम प्रेम..हस्ताक्षर सीलबंद हैं, 'क़ुबूल है' से 'सात फेरे' तक, इस दिसंबर में प्रतिज्ञाएं इंतजार कर रही हैं, दो दिल, दो संस्कृतियां, हमेशा के लिए एक, हमारी प्रेम कहानी एक ऐसे मिलन का निर्माण कर रही है जहां आस्थाएं आपस में मिलती हैं, विभाजित नहीं, क्योंकि जब प्रेम ही मुख्य विषय होता है, तो बाकी सब एक खूबसूरत कहानी बन जाती है, तो हमें अपना आशीर्वाद दें क्योंकि यह मिलन सभी के लिए है'.