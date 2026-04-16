ETV Bharat / entertainment

'सपने वर्सेस एवरीवन' के नए सीजन की रिलीज डेट आउट, जानें कब और कहां देख सकेंगे ये सीरीज

सपने वर्सेस एवरीवन सीजन 2 मुंबई की फिल्म इंडस्ट्री और रियल एस्टेट की दो अलग-अलग दुनिया की पृष्ठभूमि पर सेट है.

Sapne Vs Everyone New Season to release on may 1 On Prime video
'सपने वर्सेस एवरीवन' के नए सीजन की रिलीज डेट आउट (POSTER)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : April 16, 2026 at 12:31 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद: प्राइम वीडियो ने आज ऐलान किया कि उसकी मोस्ट अवेटेड प्राइम ओरिजिनल सीरीज सपने वर्सेस एवरीवन का दूसरा सीजन, 1 मई को दुनियाभर में प्रीमियर होगा. इस सीरीज को अंबरीश वर्मा ने लिखा और निर्देशित किया है, जबकि अरुणभ कुमार और विजय कोशी ने इसे द वायरल फीवर (TVF) के बैनर तले प्रोड्यूस किया है.

यह एक गहन ड्रामा है, जो महत्वाकांक्षा, बदले और पहचान जैसे विषयों को दर्शाता है. पहले सीजन की शानदार सफलता के बाद—जिसे IMDb पर 9.2 की रेटिंग मिली और जो भारत की सबसे अधिक सराही गई सीरीज में से एक बनी. सपने वर्सेस एवरीवन अब नए सीजन के साथ लौट रही है, इस बार भी अंबरीश वर्मा, परमवीर सिंह चीमा और विजयंता कोहली मुख्य भूमिकाओं में नजर आएंगे, जबकि अभिषेक चौहान, निधि शाह और खुशाली कुमार महत्वपूर्ण भूमिकाओं में दिखाई देंगे. यह दूसरा सीज़न 1 मई 2026 को भारत सहित दुनिया के 240 से अधिक देशों और क्षेत्रों में, प्राइम वीडियो पर हिंदी में एक्सक्लूसिव तौर पर रिलीज किया जाएगा.

सपने वर्सेस एवरीवन सीजन 2 मुंबई की फिल्म इंडस्ट्री और रियल एस्टेट की दो अलग-अलग दुनिया की पृष्ठभूमि पर सेट है और पिछले सीजन के रोमांचक मोड़ से आगे बढ़ता है. नया सीजन प्रशांत (परमवीर सिंह चीमा) के साथ आगे बढ़ता है, जो एंटरटेनमेंट की बेहद प्रतिस्पर्धी दुनिया में एक एक्टर के रूप में खुद को स्थापित करने के लिए लगातार संघर्ष करता रहता है, जबकि जिमी (अंबरीश वर्मा), जिसे 'सेल्स गॉड' के नाम से जाना जाता है. रियल एस्टेट और पॉलिटिक्स की दुनिया में और गहराई तक उतरता चला जाता है. जैसे-जैसे ये दोनों अस्वीकृति, सत्ता की चालों और अनिश्चितता से भरे इस खतरनाक रास्ते पर आगे बढ़ते हैं, वे यह सवाल करने लगते हैं कि क्या किस्मत पहले से तय होती है, या फिर उन लोगों के हाथों में होती है जो अपनी किस्मत की बागडोर खुद संभालने की हिम्मत रखते हैं.

“TVF के साथ हमारी लंबे समय से चली आ रही साझेदारी ने लगातार ऐसी प्रामाणिक और जीवन से जुड़ी कहानियां दी हैं, जो हमारे दर्शकों के साथ गहराई से जुड़ती हैं. पंचायत से लेकर एस्पिरेंट्स तक, इन कहानियों ने दुनिया भर के दर्शकों का दिल जीता है, ” मनीष मेघानी, निदेशक एवं प्रमुख - कंटेंट लाइसेंसिंग, प्राइम वीडियो इंडिया ने कहा.

उन्होंने आगे कहा, “सपने वर्सेस एवरीवन भी ऐसी ही एक कहानी है. इसका पहला सीज़न बेहद प्रभावशाली रहा, जिसने आज की अत्यंत प्रतिस्पर्धी दुनिया में सपनों को पूरा करने की वास्तविकताओं को बहुत खूबसूरती से दिखाया. अब दूसरे सीज़न में दांव और भी ऊँचे हैं। अंबरीश और परमवीर के शानदार प्रदर्शन के साथ हमें पूरा विश्वास है कि यह नया सीज़न उस सफलता को आगे बढ़ाएगा और महत्वाकांक्षा, रिश्तों और सपनों को हासिल करने की असली कीमत को और भी ज़्यादा गहराई और बारीकी से दिखाएगा.

सीरीज के को-प्रोड्यूसर विजय कोशी ने बताया, 'सपने वर्सेस एवरीवन की शुरुआत एक बेहद निजी कहानी के रूप में हुई थी, जो महत्वाकांक्षा और उसे पाने के संघर्ष पर आधारित है. पहले सीजन को मिली प्रतिक्रिया हमारी उम्मीदों से कहीं अधिक रही. यह देखकर बहुत उत्साहजनक लगा कि दर्शकों ने इसकी प्रामाणिकता, किरदारों और भावनात्मक गहराई से इतनी मज़बूती से जुड़ पाए.

सीजन 2 में हमने इस यात्रा को आगे बढ़ाया है. इस दुनिया का और विस्तार किया है और किरदारों को और अधिक गहराई और बारीकी से दिखाया है. प्राइम वीडियो के साथ हमारा सहयोग लंबे समय से चला आ रहा है और यह बेहद संतोषजनक रहा है, जहां हमारी कई प्रिय कहानियों को एक बेहतरीन मंच मिला है. हमें बेहद खुशी है कि सपने वर्सेस एवरीवन का नया सीजन भी इसी सूची में जुड़ रहा है, और हम इस कहानी को भारत सहित 240 से अधिक देशों और क्षेत्रों के व्यापक और विविध दर्शकों तक पहुँचा रहे हैं.

ये भी पढ़ें:

'रामायण पार्ट 1' में राम-रावण अवतार में क्या आमने-सामने होंगे रणबीर कपूर और यश?, साउथ सुपरस्टार ने दिया हिंट

TAGGED:

SAPNE VS EVERYONE NEW SEASON
SAPNE VS EVERYONE RELEASE DATE
सपने वर्सेस एवरीवन रिलीज डेट
SAPNE VS EVERYONE PRIME VIDEO
SAPNE VS EVERYONE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.