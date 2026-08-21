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साउथ इंडियन सिनेमा की दिग्गज अदाकारा शंकरमांची उर्फ 'सौकर' जानकी का निधन, कमल हासन बोले- वो मेरी मां, मैं उनका बेटा

कमल हासन ने जताया शोक कमल हासन ने जानकी के निधन पर शोक जताया है. उन्होंने एक्स (पूर्व में ट्विटर) हैंडल एक पोस्ट शेयर किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है, 'हमने चालीस साल में कई फिल्मों में साथ काम किया है, जिसकी शुरुआत फिल्म 'पार्थल पासी थिरुम' से हुई थी. वो मेरी मां हैं, मैं उनका बेटा हूं. सौकर जानकी साउथ इंडियन सिनेमा की एक बहुत खास एक्ट्रेस हैं. उन्होंने उस समय के सभी हीरो के साथ काम किया. वह मेरे टीचर के. बालचंदर की पसंदीदा पसंद थीं. वह गुजर गईं. एक मां की छवि ने अलविदा कह दिया. मैं उन्हें आंसुओं के साथ अलविदा कहता हूं.'

खराब सेहत की वजह से हॉस्पिटल में भर्ती एक्ट्रेस सौकर जानकी का निधन हो गया वह 94 साल की थीं. साउथ इंडियन सिनेमा की सीनियर एक्ट्रेस में से एक सौकर जानकी को दो दिन पहले खराब सेहत की वजह से चेन्नई के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था. ऐसे में डॉक्टरों ने बताया कि इलाज न मिलने की वजह से आज दोपहर उनकी मौत हो गई.

हैदराबाद: तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ फिल्मों में अनगिनत एक्टिंग के लिए मशहूर मशहूर एक्टर शंकरमांची जानकी उर्फ 'सौकर' जानकी का शुक्रवार (21 अगस्त) को चेन्नई के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में निधन हो गया. वह 94 साल की थीं.

जानकी ने तेलुगु फिल्म 'सौगारू' से किया डेब्यू

उन्होंने 1950 में तेलुगु फिल्म 'सौगारू' से डेब्यू किया. बाद में उन्हें सौगर जानकी के नाम से जाना जाने लगा. उन्होंने तमिल में पुथिया परवई, इतिकारा नीचल, बामा विजयम, बार मगले बार, नीरकुमिझी, इरु कोडुगाल, पदिकाथा मेधाई, भाग्यलक्ष्मी जैसी सफल फिल्मों में काम किया है.

सौगर जानकी ने तमिल, तेलुगु और कन्नड़ की लीडिंग एक्ट्रेस रही हैं, ने तमिल में काविया थलाइवी और रंगरट्टिनम जैसी फिल्मों को प्रोड्यूस और उनमें काम किया है. जानकी, जिन्होंने एमजीआर, शिवाजी और जेमिनी गणेशन के साथ काम किया, उन्होंने 80 के दशक में रजनीकांत और कमल हासन की मां का रोल भी किया था. उन्होंने न सिर्फ सेंटीमेंटल सीन में बल्कि कॉमेडी रोल में भी दर्शकों का दिल जीता.

400 से ज्यादा फिल्मों में जानकी ने किया काम

शंकरमांची जानकी ने तेलुगु में डेब्यू किया था, लेकिन सौकर जानकी ने तमिल और कन्नड़ समेत कई साउथ इंडियन भाषाओं की फिल्मों में काम करना जारी रखा है. अपने लंबे करियर में 400 से ज्यादा फिल्मों में काम करने के बाद, वह साउथ इंडियन सिनेमा की जानी-मानी अनुभवी कलाकारों में से एक हैं. सौकर जानकी की तमिल में आखिरी फिल्म बिस्कोथ थी, जिसमें उन्होंने एक्टर संथानम के साथ काम किया था.

उन्होंने सबसे पहले एनटीआर रामा राव के साथ फिल्मों में काम किया, जो तेलुगु राज्य के मुख्यमंत्री थे. इसके बाद, उन्हें एमजीआर रामचंद्रन, करुणानिधि और जयललिता के साथ तमिल फिल्मों में काम किया.

अवॉर्ड

भारत सरकार ने 2022 में जानकी को उनकी कलात्मक सेवाओं के लिए पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया, जिसमें थिएटर और सिनेमा सहित कई क्षेत्रों में उनकी प्रतिभा शामिल थी.