बर्थडे: डेब्यू फिल्म के फ्लॉप होने से टूट गए थे संजय लीला भंसाली, थिएटर में खाली सीट देखकर हुआ था ऐसा हाल

उस दौर को याद करते हुए, भंसाली ने बताया कि फिल्म की खराब प्रतिक्रिया ने उन्हें कितना गहरा आघात पहुंचाया था. उन्होंने कहा, 'मैं आज भी अपनी पहली फिल्म (खामोशी: द म्यूजिकल) को बहुत प्यार से याद करता हूं. काश वह सफल हो जाती. मुझे याद है जब मैं लिबर्टी थिएटर गया था, वहां खाली सीटें और बिखरे हुए दर्शक बेचैन और गुस्से में थे, मेरा मनोबल टूट गया था'.

हैदराबाद: जब संजय लीला भंसाली ने 1996 में 'खामोशी: द म्यूजिकल' से निर्देशन की शुरुआत की, तो उन्होंने कल्पना भी नहीं की होगी कि बॉक्स ऑफिस पर इसकी असफलता उन पर कितना गहरा भावनात्मक प्रभाव डालेगी. सलमान खान, मनीषा कोइराला, नाना पाटेकर और सीमा बिस्वास अभिनीत इस रोमांटिक ड्रामा म्यूजिकल को वर्षों बाद समीक्षकों से खूब सराहना मिली, लेकिन इसके शुरुआती दौर ने फिल्म निर्माता को दिल तोड़ दिया था.

इस झटके के बावजूद, भंसाली ने हिंदी सिनेमा में अपनी राहें संजोईं और अंततः उद्योग के सबसे प्रसिद्ध फिल्मकारों में से एक बन गए. सोमवार को, जब उनका जन्मदिन था, निर्देशक ने अपना जन्मदिन वही करते हुए बिताने का फैसला किया जो उन्हें सबसे ज्यादा पसंद है, और वह है काम करना. फिलहाल अपनी आगामी फिल्म 'लव एंड वॉर' में व्यस्त भंसाली ने कहा कि काम ही उनके जीवन का सार है.



'काम ही मेरी पहचान का एकमात्र जरिया है. जब मैं बेरोजगार होता हूं. तो मुझे बेकार महसूस होता है. एक कलाकार के तौर पर मैं अब पहले से कहीं ज़्यादा साहसी और निडर हूं. मैं अलग-अलग प्रतिभाओं के साथ काम कर रहा हूं. मैं उन चीज़ों को और भी ज़्यादा करना चाहता हूं जो मैं एक टीम के साथ कर सकता हूं. आज मैं पांच-दस साल पहले की तुलना में ज़्यादा मेहनत कर रहा हूं. मैं लगभग बीस घंटे प्रतिदिन काम करता हूं और मुझे इसमें आनंद आता है.

'लव एंड वॉर' में रणबीर कपूर, आलिया भट्ट और विक्की कौशल मुख्य भूमिकाओं में हैं और फिल्म प्रेमियों के बीच पहले ही काफी चर्चा बटोर चुकी है. इस प्रोजेक्ट के बारे में बात करते हुए भंसाली ने कहा, 'मैं यहां कुछ खास करने की कोशिश कर रहा हूं. यह मेरी ग्यारहवीं फीचर फिल्म है.

फिल्म निर्माता ने अपनी जड़ों से जुड़े रहने के महत्व पर भी जोर दिया. उन्होंने अपनी 2022 में आई फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी के बारे में बात की और बताया कि कैसे उनके बचपन की यादों ने इसकी दुनिया को आकार दिया. उन्होंने कहा, 'बचपन में गंगूबाई काठियावाड़ी का रेड-लाइट एरिया मेरा पड़ोस था. मैंने अपने जीवन के पहले तीस साल कमाठीपुरा से बस एक गली दूर बिताए. मेरे बचपन की सारी गंध, रंग और शोरगुल गंगूबाई में समाहित हैं.

देवदास के बारे में बात करते हुए उन्होंने आगे कहा, "प्यार की उनकी तलाश सार्वभौमिक है. हम सभी अकेले पैदा होते हैं और अकेले ही मरते हैं. मैं शाहरुख खान के साथ दोबारा काम करना पसंद करूंगा.

भंसाली ने सोमनाथ मंदिर पर आधारित फिल्म में केतन मेहता के साथ काम करने को लेकर उत्साह व्यक्त किया. एफटीआईआई में मेहता के काम का लंबे समय से प्रशंसक बताते हुए उन्होंने कहा कि उनकी फिल्म मिर्ची मसाला उनकी पसंदीदा फिल्मों में से एक है. मुझे नहीं पता कि मेरे पास कितने साल बचे हैं, लेकिन मैं मरने तक फिल्में बनाना चाहता हूं.