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संजय लीला भंसाली की 'लव एंड वॉर' के डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स की रेस में करण जौहर समेत शामिल ये कंपनी

संजय लीला भंसाली ( Special Arrangement )

हैदराबाद: भारतीय सिनेमा की सबसे मच अवेटेड फिल्मों में से एक संजय लीला भंसाली की ‘लव एंड वॉर’ 21 जनवरी 2027 को दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए पूरी तरह तैयार है. फिल्म में रणबीर कपूर, आलिया भट्ट और विक्की कौशल लीड रोल में नजर आएंगे. भारतीय सिनेमा के सबसे बड़े और विजनरी फिल्ममेकर्स में से एक संजय लीला भंसाली अगले साल अपनी सबसे महत्वाकांक्षी फिल्मों में से एक ‘लव एंड वॉर’ को लेकर सिनेमाघरों में आने वाले हैं. इस ग्रैंड रोमांटिक वॉर ड्रामा में भारतीय सिनेमा के तीन बड़े सितारे रणबीर कपूर, आलिया भट्ट और विक्की कौशल एक साथ नजर आएंगे. अपनी भव्य फिल्मों, शानदार विजुअल्स और जज्बातों से भरी कहानियों के लिए मशहूर भंसाली इस बार भी दर्शकों के लिए बड़े पर्दे पर एक शानदार सिनेमाई अनुभव लेकर आने की तैयारी में हैं. ‘लव एंड वॉर’ को लेकर एक्साइटमेंट लगातार बढ़ रही है. इसी बीच फिल्म के डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स को लेकर बड़ी रेस शुरू हो गई है. सोर्सेज के मुताबिक, धर्मा प्रोडक्शंस, ज़ी स्टूडियोज और पेन स्टूडियोज की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी पेन मरुधर फिल्म के थिएट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स हासिल करने की रेस में शामिल हैं.