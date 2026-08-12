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संजय लीला भंसाली की 'लव एंड वॉर' के डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स की रेस में करण जौहर समेत शामिल ये कंपनी

‘लव एंड वॉर’ को लेकर एक्साइटमेंट लगातार बढ़ रही है. इसी बीच फिल्म के डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स को लेकर बड़ी रेस शुरू हो गई है.

Sanjay Leela Bhansali
संजय लीला भंसाली (Special Arrangement)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 12, 2026 at 4:09 PM IST

3 Min Read
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हैदराबाद: भारतीय सिनेमा की सबसे मच अवेटेड फिल्मों में से एक संजय लीला भंसाली की ‘लव एंड वॉर’ 21 जनवरी 2027 को दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए पूरी तरह तैयार है. फिल्म में रणबीर कपूर, आलिया भट्ट और विक्की कौशल लीड रोल में नजर आएंगे.

भारतीय सिनेमा के सबसे बड़े और विजनरी फिल्ममेकर्स में से एक संजय लीला भंसाली अगले साल अपनी सबसे महत्वाकांक्षी फिल्मों में से एक ‘लव एंड वॉर’ को लेकर सिनेमाघरों में आने वाले हैं. इस ग्रैंड रोमांटिक वॉर ड्रामा में भारतीय सिनेमा के तीन बड़े सितारे रणबीर कपूर, आलिया भट्ट और विक्की कौशल एक साथ नजर आएंगे.

अपनी भव्य फिल्मों, शानदार विजुअल्स और जज्बातों से भरी कहानियों के लिए मशहूर भंसाली इस बार भी दर्शकों के लिए बड़े पर्दे पर एक शानदार सिनेमाई अनुभव लेकर आने की तैयारी में हैं.

‘लव एंड वॉर’ को लेकर एक्साइटमेंट लगातार बढ़ रही है. इसी बीच फिल्म के डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स को लेकर बड़ी रेस शुरू हो गई है. सोर्सेज के मुताबिक, धर्मा प्रोडक्शंस, ज़ी स्टूडियोज और पेन स्टूडियोज की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी पेन मरुधर फिल्म के थिएट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स हासिल करने की रेस में शामिल हैं.

रिपोर्ट्स के मुताबिक, फिल्म के राइट्स को लेकर करीब 300 करोड़ रुपये के आसपास बातचीत चल रही है. फिल्म की रिलीज में अभी करीब पांच महीने बाकी हैं और ट्रेड सर्कल में इसके प्री-रिलीज डील्स पर सभी की नजर बनी हुई है. माना जा रहा है कि इन डील्स से सिनेमाघरों में रिलीज होने से पहले ही फिल्म की लागत वसूलने का दबाव काफी कम हो सकता है.

फिल्म के डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स को लेकर इतनी बड़ी रेस और ब्लॉकबस्टर डील के आंकड़े साफ बताते हैं कि ‘लव एंड वॉर’ रिलीज के बाद बॉक्स ऑफिस पर इतिहास रचने के लिए तैयार है. यह फिल्म भारतीय सिनेमा के सबसे बड़े थिएट्रिकल इवेंट्स में से एक बन सकती है.

संजय लीला भंसाली अपनी डिटेलिंग, ग्रैंड फ्रेम्स और जज्बातों से भरी कहानियों के लिए जाने जाते हैं. ऐसे में रणबीर कपूर, आलिया भट्ट और विक्की कौशल जैसे तीन बड़े और बेहतरीन एक्टर्स का साथ आना फिल्म को लेकर एक्साइटमेंट को और बढ़ा रहा है.

रणबीर कपूर, आलिया भट्ट और विक्की कौशल स्टारर ‘लव एंड वॉर’ 21 जनवरी 2027 को दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज होगी. फिल्म हिंदी के साथ-साथ तमिल और तेलुगु भाषा में भी रिलीज की जाएगी.

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