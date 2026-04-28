बॉलीवुड में फिर बवाल मचाएंगे साउथ सुपरस्टार धनुष, आनंद एल. राय नहीं, इस मशहूर फिल्ममेकर संग करेंगे काम
संजय लीला भंसाली और धनुष ने एक नए प्रोजेक्ट के लिए टीम बनाई है. खबर है कि दोनों मैथोलॉजी फिल्म के लिए साथ आए हैं.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : April 28, 2026 at 4:14 PM IST
हैदराबाद: एक्टर धनुष, जितना तमिल सिनेमा में मशहूर हैं, उतना ही उनका बॉलीवुड में भी एक जाना-माना नाम हैं. उन्होंने आनंद एल. राय की रोमांटिक फिल्म 'रांझणा' से बॉलीवुड में डेब्यू किया था. इस फिल्म ने उन्हें पूरे देश में मशहूर कर दिया. इसके बाद यह जोड़ी एक बार फिर नई फिल्म के साथ बड़े पर्दे पर आई, फिल्म थी 'अतरंगी रे', जिसमें उनके साथ अक्षय कुमार और सारा अली खान भी थे. हालांकि इस फिल्म का असर 'रांझणा' जैसा तो नहीं रहा, लेकिन इसकी दिल को छू लेने वाली कहानी के लिए इसकी काफी तारीफ हुई. दो फिल्मों के बाद आनंद एल. राय ने धनुष के साथ तीसरी फिल्म बनाई, जिसका नाम 'तेरे इश्क में' था. इसमें धनुष के साथ कृति सेनन भी थी. अब, वह एक बार फिर एक हिंदी फिल्म में नजर आने वाले हैं, लेकिन इस बार वह आनंद एल. राय के साथ काम नहीं कर रहे हैं. खबरों के मुताबिक, धनुष अब भारत के सबसे मशहूर डायरेक्टर्स में से एक के साथ काम करने जा रहे हैं.
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, धनुष मशहूर फिल्ममेकर संजय लीला भंसाली के साथ एक नए प्रोजेक्ट के लिए हाथ मिलाए हैं. रिपोर्ट्स के अनुसार, संजय लीला भंसाली ने एक बड़े प्रोजेक्ट पर काम करने जा रहे हैं, जो मैथोलॉजी जंगल पर आधारित होगा. इसी प्रोजेक्ट के लिए भंसाली ने तमिल सुपरस्टार धनुष को साइन किया है. यह फिल्म भंसाली प्रोडक्शंस बैनर के तहत बनाई जाएगी और इसका निर्देशन पी.एस. मित्रन करेंगे. मित्रन इस प्रोजेक्ट के साथ हिंदी सिनेमा में अपना डेब्यू करेंगे.
बताया जा रहा है कि भंसाली और मित्रन राउडी राठौर के सीक्वल बनाने की योजना से एक साथ आए. जब यह योजना नहीं बन पाई तो, इन्होंने मैथोलॉजी जंगल थीम पर आधारित कहानी को चुना. बरों के अनुसार, मुख्य भूमिका के लिए तेलुगु स्टार राम चरण के साथ शुरुआती बातचीत चल रही थी, लेकिन आखिरकार यह प्रोजेक्ट धनुष के पास चला गया. धनुष के लिए, यह बॉलीवुड में उनका अब तक का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है. उम्मीद है कि इसमें वह एक बिल्कुल नए और पहले कभी न देखे गए अंदाज में नजर आएंगे.
इस अनटाइटल फिल्म की शूटिंग 2027 की शुरुआत में शुरू होने वाली है. इस टाइमलाइन से धनुष को अपनी कई बड़ी कमिटमेंट्स पूरी करने का मौका मिलेगा, जिनमें राजकुमार पेरियासामी की डी55, मारी सेल्वराज के साथ एक प्रोजेक्ट, और 'वडा चेन्नई 2' शामिल हैं. एक्टर अपनी पीरियड एक्शन थ्रिलर फिल्म 'कारा' की रिलीज की भी तैयारी कर रहे हैं, जो इस शुक्रवार को सिनेमाघरों में आ रही है. हालांकि, पहले एपीजे अब्दुल कलाम की बायोपिक को लेकर चर्चाएं हुई थीं, लेकिन इस समय उस प्रोजेक्ट की स्थिति अभी भी साफ़ नहीं है.