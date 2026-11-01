संजय गुप्ता का अंतिम संस्कार: पैप्स पर भड़की फिल्ममेकर की बेटी, कैमरे की ओर देख किया अश्लील इशारा? वीडियो वायरल का दावा
दिवंगत फिल्ममेकर संजय गुप्ता की बेटी का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वह पैप्स के सामने अश्लील इशारा करती दिखीं.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 1, 2026 at 10:23 AM IST
हैदराबाद: मुंबई में फिल्म निर्माता संजय गुप्ता के अंतिम संस्कार के बाहर का एक वीडियो ऑनलाइन सामने आया है. एक पैपराजी पेज का दावा है कि वीडियो में उनकी बेटी दलाई फोटोग्राफरों को अश्लील इशारा करती दिख रही है. हालांकि, जिस लड़की का चेहरा ढका हुआ था, उसकी पहचान की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हो सकी है.
वायरल वीडियो दावा किया गया कि फिल्ममेकर संजय गुप्ता की बेटी पैपराजी को अश्लील इशारा करते हुए दिख रही हैं. बताया जा रहा है कि जब वह कार में आगे की सीट पर बैठकर आईं, तो उन्हें पैपराजी पर अपना आपा खोते हुए देखा गया. इस दौरान उन्हें हंसते हुए भी देखा गया, जिसके बाद कई लोगों ने 'कांटे' फिल्म के निर्देशक के निधन के बीच उनके इस बर्ताव पर सवाल उठाए हैं.
A shocking moment at filmmaker Sanjay Gupta’s funeral! His daughter was seen showing the middle finger to paparazzi just after the funeral. Grief, anger or frustration? What exactly happened? 😳 https://t.co/3qvIEo13O3— The Nalanda Index (@Nalanda_index) October 31, 2026
कार के अंदर बैठी वह लड़की अपना चेहरा हुडी से छिपाती दिखी. चेहरे पर मुस्कान लिए उसने पैपराजी को अपनी बीच वाली उंगली दिखाई. कार चला रहे व्यक्ति ने उसे रोकने की कोशिश भी की, लेकिन वह ऐसा करती रही. हालांकि कार चला रहा आदमी उसे रोकने की कोशिश करता हुआ दिखता है. वहीं, पीछे बैठा एक आदमी भी बीच-बचाव करता हुआ दिखता है.
यह वीडियो तब सामने आया जब शनिवार को गुप्ता के परिवार वाले, दोस्त और सहकर्मी संजय गुप्ता को अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए इकट्ठा हुए. फिल्म मेकर की अंतिम यात्रा वर्सोवा श्मशान घाट की ओर रवाना होने से पहले अभिषेक बच्चन, फराह खान, राकेश रोशन, फरदीन खान और फिल्म इंडस्ट्री के कई अन्य लोग उनके अंतिम संस्कार में शामिल हुए.
Paps claim this is Sanjay Gupta's daughter smiling and flipping them off at his funeral 😳 Hey @grok , can you confirm if this is actually her..? Because his real daughter is literally only 13 years old and this is clearly a fully grown woman in the driver's seat. 🚨 https://t.co/7YWpiVZver— ᴅᴇᴀᴅ ᴋɪʟʟᴇʀ (@ReignOfBateman) October 31, 2026
बता दें, संजय गुप्ता अपने वर्सोवा वाले घर में बुरी तरह घायल मिले. पुलिस ने बताया कि फिल्ममेकर शनिवार सुबह घर के अंदर अपना बैलेंस खोने के बाद गिर गए. उनके परिवार वालों ने जागने पर उन्हें जमीन पर पाया और तुरंत पास के हॉस्पिटल ले गए. लेकिन, डॉक्टर उन्हें बचा नहीं पाए और उन्हें मरा हुआ घोषित कर दिया. यह घटना वर्सोवा में जेपी रोड पर गुप्ता के घर पर हुई। पुलिस ने एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट (ADR) दर्ज कर ली है और उनकी मौत के हालात की जांच कर रही है.
डिस्क्लेमर: ईटीवी भारत वायरल वीडियो के असली होने की पुष्टि नहीं करता. यह पता नहीं है कि फुटेज फिल्ममेकर के अंतिम संस्कार के समय रिकॉर्ड किया गया था या नहीं.