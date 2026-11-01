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संजय गुप्ता का अंतिम संस्कार: पैप्स पर भड़की फिल्ममेकर की बेटी, कैमरे की ओर देख किया अश्लील इशारा? वीडियो वायरल का दावा

संजय गुप्ता/वायरल वीडियो की फुटेज ( IANS/@ReignOfBateman X handle )

हैदराबाद: मुंबई में फिल्म निर्माता संजय गुप्ता के अंतिम संस्कार के बाहर का एक वीडियो ऑनलाइन सामने आया है. एक पैपराजी पेज का दावा है कि वीडियो में उनकी बेटी दलाई फोटोग्राफरों को अश्लील इशारा करती दिख रही है. हालांकि, जिस लड़की का चेहरा ढका हुआ था, उसकी पहचान की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हो सकी है.

वायरल वीडियो दावा किया गया कि फिल्ममेकर संजय गुप्ता की बेटी पैपराजी को अश्लील इशारा करते हुए दिख रही हैं. बताया जा रहा है कि जब वह कार में आगे की सीट पर बैठकर आईं, तो उन्हें पैपराजी पर अपना आपा खोते हुए देखा गया. इस दौरान उन्हें हंसते हुए भी देखा गया, जिसके बाद कई लोगों ने 'कांटे' फिल्म के निर्देशक के निधन के बीच उनके इस बर्ताव पर सवाल उठाए हैं.

कार के अंदर बैठी वह लड़की अपना चेहरा हुडी से छिपाती दिखी. चेहरे पर मुस्कान लिए उसने पैपराजी को अपनी बीच वाली उंगली दिखाई. कार चला रहे व्यक्ति ने उसे रोकने की कोशिश भी की, लेकिन वह ऐसा करती रही. हालांकि कार चला रहा आदमी उसे रोकने की कोशिश करता हुआ दिखता है. वहीं, पीछे बैठा एक आदमी भी बीच-बचाव करता हुआ दिखता है.