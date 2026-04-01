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संजय दत्त की 'आखिरी सवाल' का टीजर हनुमान जयंती पर होगा रिलीज, इन थिएटर्स में हुई पूरी तैयारी

संजय दत्त की 'आखिरी सवाल' का टीजर हनुमान जयंती पर होगा रिलीज ( POSTER )

हैदराबाद: निखिल नंदा और संजय दत्त के बैनर 'निखिल नंदा मोशन पिक्चर्स' के तले बनी फिल्म 'आखिरी सवाल' में संजय दत्त, अमित साध, नमाशी चक्रवर्ती, समीरा रेड्डी, त्रिधा चौधरी और नीतू चंद्रा जैसे दमदार कलाकार नजर आएंगे. इस फिल्म का निर्देशन नेशनल अवॉर्ड विनर फिल्म मेकर अभिजीत मोहन वारंग ने किया है. संजय दत्त की फिल्म 'आखिरी सवाल' 2026 की सबसे बहुप्रतीक्षित फिल्मों में से एक है, जिसने अपनी घोषणा के बाद से ही दर्शकों के बीच जबरदस्त उत्साह पैदा कर दिया है. शुरुआत में काफी चर्चा बटोरने के बाद, मेकर्स ने खुलासा किया है कि फिल्म का टीजर हनुमान जन्मोत्सव के शुभ अवसर पर 2 अप्रैल को रिलीज किया जाएगा. अब इस एक्साइटमेंट को एक लेवल और ऊपर ले जाते हुए, मेकर्स इस मोस्ट अवेटेड टीज़र को देशभर के PVR INOX स्क्रीन्स पर एक्सक्लूसिवली रिलीज करने के लिए तैयार है. बड़े पर्दे पर टीज़र दिखाने की इस स्ट्रैटेजी से फिल्म का बज़ और ज्यादा बढ़ने की उम्मीद है, जिससे दर्शकों को इसकी दमदार कहानी की एक ग्रैंड पहली झलक मिलेगी. भारी उम्मीदों के बीच, 'आखिरी सवाल' अभी से ही एक बड़ा सिनेमाई इवेंट बनती नजर आ रही है.