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संदीप रेड्डी वांगा ने देखा 'रामायण' का ट्रेलर, जानिए क्या बोले रणबीर कपूर की फिल्म 'एनिमल' के डायरेक्टर

यश और रणबीर कपूर की रामायण के ट्रेलर की तारीफ कांतारा फेम एक्टर ऋषभ शेट्टी ने भी की है.

Sandeep Reddy Vanga
संदीप रेड्डी वांगा (ANI/Special Arrangement)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : July 31, 2026 at 5:09 PM IST

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हैदराबाद: संदीप रेड्डी वांगा ने अपने X अकाउंट पर रामायण के ट्रेलर पर रिएक्शन दिया है. रणबीर कपूर को ब्लॉकबस्टर फिल्म एनिमल में निर्देशित करने वाले इस फिल्म निर्माता ने बहुप्रतीक्षित ट्रेलर के रिलीज होने पर खुशी जाहिर की है. काफी समय से अटके रहने के बाद, नमित मल्होत्रा ​​के इस महाकाव्य की झलक आखिरकार 30 जुलाई को ब्रह्म मुहूर्त के दौरान रिलीज हुई. आलिया भट्ट, ऋषभ शेट्टी और भूमि पेडनेकर जैसी कई हस्तियों ने सोशल मीडिया पर इस महाकाव्य की प्रशंसा की और अब संदीप वांगा भी इस कड़ी में शामिल हो गए हैं.

संदीप रेड्डी वांगा ने की रामायण ट्रेलर की तारीफ

रामायण के ट्रेलर का यूट्यूब लिंक साझा करते हुए संदीप रेड्डी वांगा ने लिखा, 'यह राम युग का आरंभ है'. उन्होंने आगे कहा, 'यह सिर्फ एक ट्रेलर नहीं, बल्कि इस बात का सबूत है कि धर्म हमेशा अधर्म पर विजय प्राप्त करेगा'. कबीर सिंह जैसी भावपूर्ण कहानियों को पर्दे पर उतारने के लिए सराहे जाने वाले निर्देशक फिल्म के भव्य ट्रेलर की जमकर तारीफ कर रहे थे.

रामायण ट्रेलर के बारे में और अधिक जानकारी

नई दिल्ली में प्रथम संकल्प कार्यक्रम और बाद में सैन डिएगो कॉमिक-कॉन में विशेष स्क्रीनिंग के साथ अपार उत्सुकता पैदा करने के बाद, रामायण ट्रेलर 30 जुलाई को सुबह 4:15 बजे दुनियाभर में रिलीज हुआ. ट्रेलर की शुरुआत यश द्वारा अभिनीत रावण के विश्व विजय की घोषणा के साथ हुई. केजीएफ स्टार यश ने अपनी दमदार एंट्री से पहले ही सीन से गहरा प्रभाव छोड़ा. ट्रेलर जारी होने के बाद से ही अभिनेता को उनके अभिनय के लिए खूब सराहना मिल रही है.

ट्रेलर में आगे, रणबीर कपूर भगवान राम के रूप में नजर आते हैं. अभिनेता ने शांत, गरिमामय और संयमित भाव से इस किरदार को निभाया है, जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम से जुड़े गुणों को दर्शाता है. साई पल्लवी सीता के रूप में शानदार अभिनय करती हैं, भारतीय पौराणिक कथाओं के सबसे प्रिय पात्रों में से एक को गरिमा और स्नेह प्रदान करती हैं. लारा दत्ता कैकेयी के रूप में और रकुल प्रीत सिंह सूर्पनखा के रूप में भी अपनी छाप छोड़ती हैं, हालांकि सनी देओल के हनुमान ट्रेलर में नज़र नहीं आते.

दृश्यात्मक रूप से, रामायण अपनी भव्यता के वादे पर खरी उतरती है. शानदार पुष्पक विमान और भयानक राक्षसों से लेकर राजसी जटायु तक, हर दृश्य को भव्यता से गढ़ा गया है. ट्रेलर से पता चलता है कि नितेश तिवारी ने रामायण के भावनात्मक सार को संरक्षित करने पर ध्यान केंद्रित किया है. रवि दुबे, सनी देओल, काजल अग्रवाल, विवेक ओबेरॉय, कुणाल कपूर और आदिनाथ कोठारे जैसे सितारों से सजी रामायण अब तक की सबसे बड़ी भारतीय फिल्मों में से एक बनने जा रही है. इसका पहला भाग दिवाली 2026 को और दूसरा भाग दिवाली 2027 को रिलीज होगा.

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