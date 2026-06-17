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संचिता उगाले सुसाइड केस: AICWA ने महाराष्ट्र सरकार से की ट्रांसपेरेंसी इन्वेस्टिगेशन के लिए SIT गठन की मांग

संचिता उगाले सुसाइड केस में अपडेट सामने आया है. AICWA ने महाराष्ट्र सरकार से ट्रांसपेरेंसी इन्वेस्टिगेशन के लिए एसआईटी गठन की मांग की है.

Sanchita Ugale
संचिता उगाले (IANS)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : June 17, 2026 at 6:01 PM IST

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मुंबई: ऑल इंडियन सिने वर्कर्स एसोसिएशन (AICWA) ने एक बार फिर महाराष्ट्र सरकार से अपील की है. इस बार एसोसिएशन ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से औपचारिक रूप से अपील की है कि टेलीविजन एक्ट्रेस संचिता उगाले की मौत की स्वतंत्र और ट्रांसपेरेंसी इन्वेस्टिगेशन हो. इसके लिए उन्होंने सीएम से एक स्पेशल इनवेस्टिगेशन टीम (SIT) का गठन करने की अपील की है.

एसोसिएशन के अध्यक्ष सुरेश श्यामलाल गुप्ता ने एक बयान जारी किया है. बयान में, एसोसिएशन ने संचिता की मौत की उच्च-स्तरीय जांच की मांग की है. उन्होंने कहा है कि सच्चाई का पता लगाने और न्याय सुनिश्चित करने के लिए गहन जांच आवश्यक है.

ऑल इंडियन सिने वर्कर्स एसोसिएशन ने अपने आधिकारिक एक्स (पहले ट्विटर) हैंडल पर अपने बयान पोस्ट किए हैं. उन्होंने लिखा, 'पिछले कुछ सालों में, भारतीय एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में कई मौतें और आत्महत्या के मामले सामने आए हैं, जिन्होंने लोगों की चिंता बढ़ाई है. हर जिंदगी कीमती है, और हर परिवार को स्पष्टता, जवाबदेही और न्याय मिलना चाहिए.'

बयान में आगे लिखा, 'सच का पता लगाने, संचिता उगाले और उनके परिवार को न्याय दिलाने और जांच प्रक्रिया में जनता का भरोसा मजबूत करने के लिए ऐसी जांच बहुत जरूरी है. मामले से जुड़ी हर अहम बात की बारीकी से जांच करने से पारदर्शिता बनी रहेगी, सच सामने आएगा और जनता को पूरी बात साफ-साफ पता चल सकेगी.'

एसोसिएशन के प्रेसिडेंट ने कहा है कि संचिता उगाले को न्याय मिलना चाहिए और उनकी मौत के पीछे की सच्चाई सामने आनी चाहिए ताकि भविष्य में भारतीय फिल्म इंडस्ट्री का कोई और युवा कलाकार ऐसे हालात का शिकार न बने. एसोसिएशन का यह भी मानना ​​है कि इस मामले की गहन जांच से लोगों का भरोसा बढ़ेगा और यह सुनिश्चित होगा कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में ऐसे मामलों को उतनी गंभीरता से लिया जाए, जितनी उन्हें मिलनी चाहिए.

उन्होंने एक्ट्रेस के उस कदम को उठाने से पहले की सोशल मीडिया स्टोरी का भी जिक्र किया और सच्चाई तक पहुंचने के लिए उनकी सोशल मीडिया एक्टिविटी पर ध्यान देने का अनुरोध किया.

उन्होंने आगे कहा, 'उनकी मौत की खबर सामने आने से लगभग 19 घंटे पहले, संचिता उगाले ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर 'डपली वाले डपली बजा' गाने वाला एक वीडियो शेयर किया था. सार्वजनिक रूप से दिखाई देने वाली यह गतिविधि घटनाक्रम का एक अहम हिस्सा है और घटनाओं का स्पष्ट और सटीक क्रम तय करने के लिए एक विस्तृत जांच के तहत इसकी पड़ताल की जानी चाहिए. उनकी सार्वजनिक गतिविधि और उसके बाद हुई घटनाओं के बीच साफ अंतर ने कई लोगों के मन में सवाल खड़े कर दिए हैं.'

उन्होंने कहा, 'इस मामले से जुड़े कई सवाल उठते हैं. किन हालात में एक 22 साल की कलाकार, जिसका करियर अच्छा चल रहा था और भविष्य को लेकर कई उम्मीदें थीं, उसने इतना बड़ा कदम उठाया? क्या कोई बाहरी दबाव या असर डालने वाले कारक थे? इन सवालों की एक स्वतंत्र जांच के जरिए विस्तार से पड़ताल करने की जरूरत है. एसोसिएशन का मानना ​​है कि इस मामले की हर संभव पहलू से जांच होनी चाहिए. किसी भी पहलू को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए और बिना सबूत के कोई अंदाजा नहीं लगाया जाना चाहिए. एक विस्तृत जांच जरूरी है ताकि सभी तथ्य सामने आ सकें और न्याय हो सके.'

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